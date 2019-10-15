《我是特教老師，我是ADHD》：吃藥不等於有病，而是幫助我們發揮本來就有的能力

文：秦郁涵

自從被確診是ADHD之後，心中就陷入了不安與掙扎，我百般不願接受這個結果，多麼希望自己的診斷錯誤。

墜入萬丈深淵

以前每次闖禍，爸爸就要我再認真點、用心點，所以我一直以為我只要再「認真點、用心點」，就可以把自己打理好，雖然我一直都做不到，我還是一直這樣勉勵自己。但突然一個診斷，打斷了這個平衡，我從「再努力一點，就可以」轉變到「因為我有病，所以我不能」，這可是「不為」與「不能」的差別啊！只要一想到將永遠在一片混亂中過日子，我難過得無法自己，我想我已經沒有未來了。

有一次，我問醫生：「你為什麼診斷我是ADHD？」其實，現在想想這個問題並沒有表達的很好，因為我只是想瞭解醫生是根據哪些證據、理由下了這個診斷，畢竟是這個診斷讓我身陷痛苦的掙扎深淵中。我的醫生回答我：「妳還記得嗎？當初是妳走進門診告訴我妳有ADHD的啊！」這回答還真是讓人傻眼，「如果我告訴你，你就下診斷，那還要醫生幹什麼！？」我忍不住在心裡喃喃自語。

我想很多家長也曾經有一樣的困惑，為什麼才走進診間，我的孩子就突然被下了一個診斷，然後被要求服藥。許多的家長是被老師要求帶孩子來的，在這之前可能甚至沒有想過孩子有問題，只是短短一次的門診就被下結論，的確很難接受。

不過，我想建議家長的是，醫生會下這樣的診斷通常有他的道理，或許是你在會談中已經說了許多值得做診斷的資訊，也許是老師的表格，甚至是你自己填的表格，已經有足夠可以下診斷的訊息。其實ADHD是非常依賴行為模式來下診斷的，通常行為模式足以構成診斷，當然有心理衡鑑做診斷輔助肯定是更好的，只是礙於有限的資源，有時並不是那麼容易。

我建議家長在診斷後的第一步，不要先急著追究是爸爸、媽媽，還是其他家人的錯，而是該先買一些相關的書籍來閱讀，透過閱讀來認識這個診斷的內涵，同時自己也可以在當中複查一下，是不是我的孩子就像書中所描述；或是可以尋求ADHD的家長支援小組、演講來學習，透過專家的說明，彼此家長的分享，通常可以幫助你更確認孩子的狀況，以及能怎麼幫助孩子。

以往我過帶許多ADHD的家長分享團體，通常在第一堂課裡，家長們透過分享孩子平日的狀況後，很快就會發現，其實大家的孩子問題模式幾乎都很相近，自然而然，原本還在困惑或懷疑ADHD不存在的家長們，很快的就能改變態度，開始全心思考怎麼幫助孩子（雖然也有的家長會開始進入哀傷期）。無論如何，在離開否認期後，就更容易朝正視孩子的問題前進。

若你是醫生或老師，這個過程則要靠你們的同理態度，並提供相關資源來陪伴家長度過，畢竟孩子被診斷有狀況，對每一個家庭來說，都是一件困難的事，需要更多人的陪伴及同理心，才能走過這個低谷的。雖然在專家的眼中看ADHD不是什麼大不了的診斷，但別忘了，每個家長都只有一兩個寶貝，這個寶貝就是他們生命中很重要的事。

為了想證明自己的診斷錯誤，我總是斷斷續續的服藥。我想確定「只要我肯努力，我一樣可以把自己打理好」。但現實總是殘酷的，一而再，再而三的讓我面對自己是ADHD的現實：「沒有藥物，別想有清醒的狀態」……這樣的狀態大約持續了一年的時間，我才能面對自己「真的是ADHD」的現實。

後來我有機會遇到許多青少年，他們有的是剛診斷，有的是從小就有用藥，但共同的狀態就是他們不願意服藥。我非常可以體會他們的心情，畢竟青少年是在尋找自我的階段，沒有人想要知道自己是個「失能者」或「病人」，他們需要一些時間尋找自己的能力、定位，確認我是誰。所以，若是您的孩子告訴你他不要用藥，千萬不要急著斥責孩子，給孩子一些時間去跟自己對話，去確認他自己是否真的需要藥物。家長唯一要做的事，就是耐心等待孩子去摸索「這件事」。

當然鼓勵也是很重要的，平常孩子若肯用藥，就要讓孩子知道若有任何療效，這不是藥物的功勞，而是孩子自己的努力。因為研究也發現，若孩子已經有心理問題或是完全放棄了，藥物基本上對於孩子的行為改善是沒有任何效果的。

我們也要讓孩子知道，吃藥不等於他就「有病」，ADHD就是一個種類的人，有人喜歡說ADHD是一群「獵人」，或就像戴眼鏡的一群人，藥物本身就像戴眼鏡一樣，眼鏡可以幫助近視的人可以看得清楚，藥物可以幫助ADHD的人發揮他本來就有的能力。能力是沒法靠外在任何力量加進來的，只有當一個人有這樣的能力才能發揮出來。

另外，有人喜歡用「聰明豆」或「乖乖藥」來為藥物命名，我也覺得不甚理想，這好像暗示「因為你笨或你壞，所以你要吃藥」，其實我們應該用更正確的名稱，例如：「專心藥」，讓孩子知道，藥物是為了幫助他能夠控制衝動、掌握自己的行為。

總之，完整的藥物輔導、對孩子正向的態度、不隱藏的柔性告知所有知識，都可以幫助ADHD的孩子建立正向的觀念，並且更願意改變自己的行為以及配合服藥；同時，也能讓孩子與ADHD和平共處，這樣孩子未來才能有健康正向的態度，做個快樂的社會人。

從埋怨、接受到認同

確認了自己是ADHD後，我很鬱悶，我竟是個「有問題」、「有殘缺」的人。當然這個想法並不正確，因為到後來我竟引以為傲！

我最喜歡的身分除了我是「基督徒」之外，就是「我是ADHD」。ADHD其實有很多好處的，在後面章節我會用其它的主題來分享。但其實一開始，我只要聽到人家提到「過動兒」三個字我就會生氣，明明不是在講我，可是我就混身不對勁；只要聽到「ADHD」就開始自憐自艾，或是上課內容講到ADHD，我的眼淚就要掉出來了……我對ADHD負面到極點了，為什麼我有ADHD？我沒有答案。

我意識到自己反應過度了。

有一天，我一個人靜靜的思考，想到或許我的學習、生活、人際一團亂，也做了很多讓自己和家人不滿意的事，但憑良心說，我也有許多還算不錯的地方。例如：同學總罵我「聰明不努力」，這句話足以證明別人對我的認同，在某方面我還算是個小博士呢！另外，我也很擅長與孩子相處，甚至在運動上也一直有不錯的表現；學校裡，有些老師肯定我、喜歡我，雖然我的成績一直很不起眼。

和書裡看到的那些孩子的故事相比，我算是不錯的了，如果我都那麼排斥／否定ADHD，那ADHD的孩子不是將永遠都無法翻身，永遠都會被別人貼上「壞孩子」、「會打人的孩子」……這些負面的標籤了嗎？（起碼我沒有打過人。）我想要從我開始，翻轉別人對ADHD的印象。

轉念之後，從此我不再介意跟別人說我有ADHD，我就像告訴別人我有近視一樣地自然，我希望可以因為我的ADHD，讓他人對ADHD的孩子改觀，不是只有「壞」、「坐不住」、「會打人」……這些刻板行為的印象。

這段從埋怨、抗拒，到接受、認同的心路過程，雖然這裡只有短短兩三段的文字敘述，我卻一個人走了大半年的時間。

在我之前看過的書裡寫到，有許多成人被診斷出是ADHD後，他們都鬆了一口氣，原來自己之前的一切狀況都是有原因的，不是因為懶惰、不努力或不正常。這樣的經驗也的確發生在我其他ADHD的朋友身上。不過，「鬆一口氣」並不是我的經歷，診斷出ADHD帶給我的是絕望感（過了幾年之後，我又被診斷「非語文學習障礙」，這次我感覺到的才是鬆一口氣的高興感覺），我想這跟很多父母的體會是相似的，診斷→衝擊→否認→生氣→絕望→重整→燃起希望。

當然不是每個人都能順利走完這個心路，但我鼓勵你，一定要找支持團體，不管是諮商師，或是ADHD家長支持團體，看到不同的故事，交一些狀況相似的朋友，你會更容易走完這樣的心路歷程，也才有辦法開始「真正」的教養與幫助孩子。

書籍介紹

《我是特教老師，我是ADHD：特教老師秦郁涵無畏標籤，翻轉過動人生》，凱信企管出版

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作者：秦郁涵

她是一名過動兒；她也是一位特教老師，她希望，她一路跌跌撞撞走來的ADHD過動人生路，能讓更多的過動兒父母／老師／社會大眾，更懂得用正確的方法來理解他們；同時，也讓過動兒們知道如何自處及照顧自己。

曾經，我很埋怨：「為什麼我是ADHD？」我覺得生活好累、好累……萬萬沒想到，在成為特教師之後，回首過去的苦難，竟發現，障礙，也可以成為一種祝福！

Photo Credit：凱信企管出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航