新客戶是customer還是client？七組連母語人士都容易搞錯的單字用法

有一些單字不是因為英文是我們的第二外語我們才搞混,母語人士也都常常用錯,其實這就是英文神秘又美麗的地方,有非常多容易搞混的同義字,不論是考試或是生活上使用,從你用字是否夠精準就能看出英文的程度。

台灣人普遍都具備非常厲害的「讀、寫」的能力,但因為缺乏環境加上較為內向、收斂,導致好的英語能力沒有被發揮出來,或是說的英文永遠就是最安全的那幾句。想要踏上國際舞台,英文就是最直接的工具,下次在跟外國人介紹台灣時,就從精確的用字讓他們知道我們的語言實力吧!

連外國人都容易搞錯的英文單字用法

1. 表達工作,是work還是job呢?

Work在英文中的意義其實很廣泛,他代表整體來說需要完成的事情,例如「I have a lot of work to do tomorrow」,我明天有很多工作要做。

Job的意思則不同,這「工作」是比較指定性的或是有代表性的,例如某一個職位或是要完成的專案。「My job is too stressful, so I’m looking for another one」我目前的職務壓力太大了,我正在尋找新的工作。

2. 要說客戶,是customer還是client?

Customer比較屬於一般性質客戶的說法,只要有付費交換服務或是購買商品,或是一般零售通路或是實體店面的客人的都叫做客戶。「Working at the mall was really difficult because I had to deal with rude customers」在購物中心工作好累人,我還要處理沒禮貌的客人。

Client所說的客人講得是比較專業或是有長期關係的客戶,像是律師的客戶,或是一年下一次單量卻很大客戶。例如「When he started his job selling insurance, it was difficult to find clients」當他開始做保險業務的時候,很難開發客戶。

Photo Credit:Reuters/達志影像

3. 會議和聚會,是meeting還是reunion?

所謂的meeting是一群人約好一個時間聚在討論一個設定好的主題或是內容,聚會目的為了要討論某件事情的共識。例如「We have a meeting next Friday with the entire finance department」是我們下周五跟整個財務部門一起開會的意思。

Reunion代表的聚會,則是原本熟悉的人們聚在一起,這字意味著這群人一段時間沒有見面了。「We have a family reunion every couple of years so that we can see our extended family members who we haven’t seen in a long time」指的是「我們家族每一年都有聚會,讓彼此之間有機會認識多出來的家族成員」。

4. 看,是see、look at還是watch?

See是不太需要專注力,無意間看到的看,例如「I saw Karen at the grocery store today」我今天在超市看到Karen、「Did you see the drawing my son made for me?」你有看到我兒子幫我畫的畫嗎?

Look at則是我們需要花力氣的「看」,但物品沒有在動(例如圖片、時鐘、手錶、另一個人、花、樹、建築物等)。例如「If you look at this chart, you can see that our sales have increased」你看這一張圖表,我們業績正在下降,或「You should look at people when they are talking to you」你在跟對方說話應該注視一下對方。

而Watch,就有花注意力且物品在動的東西(例如電影,話劇,或是比賽),「I refuse to watch that movie, it’s so violent」我拒絕看那部電影,他太暴力了。

Photo Credit: 中央社

5. 錯誤與疏失,是mistake、error還是fault?

Mistake是粗心、疏忽、或是認知、看法以及判斷造成的錯誤,例如「It was a mistake to invite him to the party」邀請他來參加派對真是一個錯誤。

Error跟mistake相比則更為強烈,也是電腦、網路系統上的錯誤的意思,像是「There’s an error in your calculation」你的計算當中有一個錯誤。

Fault表達的則是人的過失和過錯,「It’s my fault that I didn’t tell you the truth」沒有告訴你事實是我的不對。

6. 聽,是listen還是hear?

Listen指的是有目的、有興趣或是需要解釋的內容,例如「What type of music do you like to listen to?」你喜歡聽哪一類的音樂?

而hear則是被動的聽到,「I hear strange noises every time I drive my car. I’m going to take it to the mechanic to get it checked out」我開車時候聽到車子發出怪怪的聲音,我要拿去給修車廠檢查。

7. 偷,是rob還是steal?

Rob通常接在人跟地點的前後,多指的是明目張膽的搶,像是「My house was robbed last night」我家昨晚被搶了。

Steal則接在物品跟東西的前後,「My cell phone was stolen off my desk」我手機從我桌上被偷走。

Photo Credit: Paul Cunningham / Corbis / 達志影像

如同一開始所說,英文的同義字有太多了,以上挑出七個十分常見也最容易搞錯的同義字,搞得清楚在英文使用上事半功倍!

我是以熙國際Madeleine歡迎和我預約時間,用更好的語言和觀點表達自己。

延伸閱讀

本文經Madeleine授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航