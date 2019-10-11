《十七歲的輕騎兵》小說選摘：錄影帶是一罐密封的扣肉，我們是想吃扣肉的四十個烏鴉

文：路內

在不同的季節你會愛上不同的女孩，我對那些永遠只愛一種男人的女人表示不屑。這肯定不是口味問題，而是她們的審美出現了偏差。不同的女孩會被我在不同的季節愛上，這一定律也適用於後面那三十九個混蛋。

比如在遙遠的夏天，你會愛上重點中學的女孩，也會愛上語文老師那個瘦瘦的有著好看嘴唇的女兒，或者是一個拎著西瓜刀的女流氓，可是在一個快要凍成傻子的冬天，四十個形影不離的男生是四十隻營養不良的烏鴉，在梵谷的畫中飛過，即使沒有死亡，也帶著不祥之氣。這樣的冬天，四十隻烏鴉可能會愛上一個稻草人女孩。

稻草人女孩打著一把折疊小傘，頂著雪，從我們眼前經過。我覺得她是一「朵」女孩。

肖雞說她就是自己的夢中情人。肖雞穿著過於肥大的深灰色工作服，他大概只有一米五的身高，你給他一把雞毛撣子，他能直接當拖把用。不知道他為什麼要領一件大號的工作服，也許是貪圖布料比較多？肖雞的夢中情人，我們只當是一件大號的工作服。後來大屎跑過去，差不多鑽到人家傘底下，把稻草人女孩嚇了一跳，大屎撒了歡地跑回來報告，說那女孩美得一塌糊塗，我們學校的團支部書記跟她比起來簡直就是一塊辣雞翅。

哈巴趙說，如果你覺得自己愛上了一個女孩，先摸摸自己的雞巴，它要是沒勃起，那就說明你可能是真的愛上她了。

第二次看見她，她從對面走來。每一個人都把手伸到自己褲子裡，於是每一個人都說自己愛上了稻草人女孩。

她可能是科員，她這麼無所事事地在廠裡走，工作服乾乾淨淨的，戴著一副白色皮手套，全世界的商店裡都找不到白色皮手套。四十個男生決定跟蹤她，這次不會有人來做斥候了，四十個人只能一起行動，他們跟在稻草人女孩身後，她往前走，四十個人也往前走，她停下，四十個人假裝抽菸；她去食堂，四十個人蹲在食堂門口。如你這一生有幸被四十個男孩尾行，但願如此，等大家都死了以後，我們會變成四十個烏鴉停在你的墓碑上。

最後她走進了廢品倉庫，她是廢品倉庫的管理員。

有一天我跑進食堂，看見稻草人女孩在吃飯，她有一個小小的鋁製飯盒，還有一個粉紅色的茶缸，上面印著好看的葡萄圖案。原來我吃過她的冬筍燉蹄膀。

沒注意到她少了一根手指。

車間主任指著我們說，你們他媽的連個車床都不會玩，車出來的東西全他媽的是廢品，當心把自己手指頭車進去，跟廢品倉庫那妞一樣。我們一起看著他，問，那女的手指頭沒了嗎？車間主任說，她原先是個車工，手指頭車掉了。

這不算什麼，在軸承廠，一年能車下來一碗手指頭。不管是美女還是醜女，手指頭車下來了就都是一樣的了。

這不算什麼，稻草人女孩缺了一根手指頭很尋常。

飛機頭連電影票都買好了，本來想請她去看電影的，後來他把電影票給了我和屁精方。下班之前，飛機頭又反悔了，說他還是想請那女孩去看電影。飛機頭太他媽的純情了，我很同情他，把電影票還給了他，但是屁精方，那個王八蛋把電影票弄丟了。飛機頭捏著唯一的那張電影票，再後來的事情就沒有人知道了。

裝配廠在市郊，騎車得一個半小時才能到。我媽媽說，一個男人，每天騎自行車超過兩個小時，就會得不孕症。我期盼著自己得不孕症，這樣和女孩做愛的時候就不用擔心懷孕了。我不知道去哪裡找避孕物。

當然我也不知道去哪裡找女孩。

瘟生帶了一盒錄影帶，瘟生家裡就是幹這個的，出租錄影帶。我們在他爸爸的店裡看過了至少一百部港片，至少兩百部三級片，有時也能看到頂級的，但那不能在店裡看，得去瘟生家裡，得請他吃飯。四十個男生同時看毛片的場面，也有過那麼一兩次，我只記得禿鳥跑進了廁所裡，把門反鎖上，同時要求我們把音量開大，再開大。

瘟生帶來的錄影帶，在冬天根本不起什麼作用，我們已經凍成了四十個螺螄，小便時都想蹲下來。瘟生很傷自尊，就說，這不是你們以前看過的，這本片子都是女的主演的。

喂喂這是什麼意思，為什麼會有兩個女的主演的色情片，難道不需要男性嗎？

瘟生說這種事情你們根本不懂。

錄影帶是一罐密封的扣肉，我們是想吃扣肉的四十個烏鴉。它黑沉沉地擺在我們眼前，想像力被限制住了。

下午，我們在廠區閒逛，看到一個通風口，像小墳墩一樣藏在電焊車間後面的枯草叢中。通風口上的木製百葉窗已經被砸爛了，裡面是一口深井，我們可以下去試試看，抓了小癩就往下扔。小癩說，求你們別他媽的扔，我自己下去還不行嗎，有梯子的。

小癩到了下面，喊道，有個通道，不知道去哪裡的，太黑了什麼都看不見。

剩下的那些人，在上面看不到小癩，只聽見他的聲音，覺得很好奇，膽大的陸續都下去了，中等膽量的也下去了。最後是膽小的，在電焊車間後面凍得一跳一跳的，也決定下去。四十個人不可能都站在深井裡，最前面的由小癩帶領著向通道裡走去，後面的人跟上，打火機一個接一個亮了起來。

我們走進了一個地下舞廳。

每個廠都有舞廳，裝配廠的舞廳是地下室，位於地上的入口就在傳達室邊上，總是鎖著，還有一個看門老頭守在旁邊。聽說一個月開放一次，僅供廠內職工使用。

大臉貓找到了電閘，往上一推，走廊裡的小燈亮了，再打開各處開關，舞池裡的大燈也亮了。我們不敢去碰鐳射燈，怕驚動了上面的人。舞廳裡很暖和，很多人造革坐墊的椅子，很多熱水瓶，杯子，正對舞池的地方放著一個碩大的電視機，搞不清幾吋的，後面的DJ台上有各類音控設備。

四十個人搬了四十把椅子，坐那兒抽菸。

排骨說，真他媽的想不明白，既然有這麼舒服的人造革坐墊椅子，為什麼那幫車間裡的工人還非要坐鐵椅子。

其實這個道理很清楚，人造革坐墊椅子是享受時候用的，鐵椅子是工作時候用的，享受的時候你不應該坐鐵椅子，工作的時候，你不應該坐人造革坐墊椅子。但是排骨這麼一說，我也有點糊塗了，你坐了一個月的鐵椅子，在車間裡吃灰，聽噪音，然後在某一個晚上鑽到地下室來坐人造革坐墊椅子，吃茶，聽音樂，跳舞。這樣的生活，你很滿足。

烏鴉們不能理解。

瘟生走到DJ台那裡，搗鼓了一通，把書包裡的錄影帶塞進了錄影機裡，把電視機打開。一陣唏哩嘩啦，女人和女人出現在螢幕上。瘟生對楊痿說，你不是說越大越震撼嗎，給你們看個大的。

瘟生把音量調得極低，怕被上面的看門老頭聽見了。老頭對這種聲音都非常敏感的。這很麻煩，離近了我們只能看到畫面的局部，離遠了又什麼都聽不清。這是一堂非常特別的生理衛生課，我印象中這四十個男生從來沒有這麼安靜過。因為安靜，讓人誤以為是肅穆了。

看完之後，我們把電器都關了，讓舞廳恢復原樣，地上的菸頭是沒辦法處理了，只能讓它們留在那裡。從黑漆漆的通道裡出去，二鬼子一直在背後頂著我，那滋味非常難受，剛看過女人和女人的錄影，我就要體會男人和男人的感受。二鬼子說他也沒辦法，出不了火，他那玩意兒就會一直頂著，等會兒出去了插在雪地裡，看能不能軟下去一點。

爬梯子時，二鬼子被硌了一下，痛不可耐，摔在一群人的腦袋上。

那天剩下的時間，四十個人全都岔著腿走路，把手抄在褲兜裡，彎著腰，鬼鬼祟祟的，再也沒有人喊冷了。

書籍介紹

本文摘錄自《十七歲的輕騎兵》，聯經出版

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作者：路內

《少年巴比倫》的前傳故事，四十個鬧事少年，停留在1990年代的女孩們

苦悶、無聊又蠢蠢欲動的十七歲

既藏汙納垢，又有生生不息的原始能量

第14屆華語傳媒大獎授獎辭：路內的小說是一代人的精神鏡像。他筆下的青春，不僅是年華，也是燦爛的心事，不僅常常受傷，也飽含生命的覺悟。

《十七歲的輕騎兵》的故事依舊發生在戴城的化工廠，路內用他駕輕就熟的調侃和嘲諷，追憶了十七歲的時光中有過的人物和故事，生動準確地再現了十七歲特有的迷茫和別離，並用忽然的傷感來體貼那特有的成長。路小路，大飛，花褲子他們，騎著飛速的單車逆光而來，在他們身後是悶悶，丹丹這些讓他們夢繞的女孩。在十七歲的曠野，他們熱鬧擁擠又孤單落寞，我們閱讀他們這一刻青春的故事，也閱讀他們青春所駐的那一段90年代的過往。

路內：是的，我還在寫著那個倒楣的化工技校，沒有名字只有綽號的小青年，「風一樣的謎之女孩」們。時間像倒影，前半生想不通的事情變成後半生的笑話，反之，也成立。記憶和虛構疊加成另一個平行空間，儘管寫了八年，一晚上也就讀完了。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航