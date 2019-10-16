《罵不還口，你傻呀？》：與其成為朋友後被討厭，不如一開始就被討厭還比較輕鬆

文：西村博之

讓自己處於低、又不被看扁的位置

我實在無法理解，為何有人會對餐廳或居酒屋的店員大小聲，因為你永遠不會知道，他們在背後會不會朝你的料理吐口水或混入髒東西。所以我每次看到對店員講話高高在上的人，都會覺得為什麼可以這麼跩，有夠神奇。

吃完再耍大牌還能理解，菜都還沒上就讓店員感到不愉快，實在是無法想像。

不僅限於店家，比方說在公司，有些人覺得謙虛會被看不起，但我反而認為，被看不起、瞧不起比較有利。大家會覺得你很好相處，能獲得各種邀約；讓別人認為自己沒有威脅性，才容易得到機會。

工作評價也是如此，當一個能力看起來兩分的人做出八分的成果，等於加了六分；一個看起來能力有五分的人，同樣做出八分的成果，只加三分。讓人覺得「沒想到這麼厲害」、刮目相看的，應該是前者吧。

除此之外，放低姿態也不會莫名其妙被當成對手、遭到忌妒；當別人對自己期望低的時候，也比較不會感受到奇怪的壓力，能抱持輕鬆的心情工作。

雖然一旦被看不起，別人會很容易不尊重自己，或是容易受人擺布，但當有人要你去處理麻煩事的時候，只要狠狠拒絕，莫名其妙的事情就不太會找上門了。

「那個人的地位雖然在我之下，但還是不要隨便亂來比較好。」讓自己處於這樣的位置剛剛好。

所以，雖然我表現得謙遜有禮，但一定會散發「不好惹」的氣息。

比方說，談到別人的痛處或他人口誤時，絕對不要不留情面地攻擊。在對方隱約察覺到時適可而止，不要窮追猛打。

如此一來，對方就會提高警戒，知道自己太超過的話會遭到反擊。

當場不留情面地指出對方的錯誤，會讓人沒面子。重要的是，讓對方知道「我知道問題在哪，但我故意不說破」。

舉個簡單的例子，會談結束之後，可以發個郵件給對方：「雖然那時沒說出口，但我認為那件事情應該是……」私下知會即可。

對人不抱期待就無敵

我其實看不起所有人，所以一點也不在乎被討厭，遭到攻擊時，只有「這樣啊，好喔好喔」的感覺。

說我對人不抱期待或許比較正確。你不可能讓每個人都喜歡自己，也不可能讓每個人都對你有興趣，所以被討厭是理所當然的。

我沒有所謂尊敬的人。為什麼呢？當然不是因為覺得自己萬能、除了自己以外皆下品，而是從客觀角度來看，我覺得這世界上不存在讓我敬重的完人。

我們有優點，也有優秀的能力，但完美無缺的完人根本就不存在。世上雖然有能力極為優秀的人，但沒有全能的人。

我們就跟動物一樣。職場有大老闆跟小老闆，只因對方能力比較強，或對方提供了糧食，就決定了上下關係。社會並非因彼此尊重而形成。

我認為沒有必要去想對方在上，自己在下。但人常常抱有「幻想」，如果我生來是一頭牛，也不會特別去尊敬其他牛。可能是因為我對他人總是冷眼旁觀吧。

我喜歡觀察人，但不是因為喜歡跟人在一起。我是那種就算孤獨一人，也可以過得很快樂的人。別人可能有想受大家歡迎的欲望，但是我沒有，所以總覺得想受歡迎的人很辛苦。

我小時候常常獨自玩耍，人格特質的雛形在那時就已經形成。我在小時候就已經學會，即便沒有玩伴，也可以自己一個人過得愉快。

有哥哥的人，可能會跟在哥哥後面，哥哥說玩什麼就玩什麼。也就是說，人際關係建立之後，遊戲才成立。我雖然有姊姊，但並未形成那樣的關係，所以身邊沒有其他人，也不覺得有什麼困擾，而是感覺一個人很自然。這情況從我小時候就持續到現在。

獨生子女或老大，都是從沒有玩伴的狀態開始人生，這或多或少影響了他們的世界觀。他們應該跟我有同樣的感覺。相反的，老二則經常把別人提供的遊樂視為理所當然。

在我身邊的朋友當中，一有空閒就提議「我們來玩」的人，有非常高的機率是家裡的老大。也就是說，老大從小就必須學會自己玩，所以很擅長找事情來消磨時間，他們很習慣自己找樂子。

父母過度干涉的獨生子女，另當別論。我父母完全是放牛吃草，所以才形成我這種世界觀也說不定。

讓我們從另一個角度來思考一下。就像希望被大家喜歡卻事與願違，即便想被大家討厭，也不太可能真的被所有人討厭，再怎麼兇惡的人也有朋友。

也就是說，無須特別去意識想受歡迎，即使過著普通的生活，一定有與人邂逅、遇到夥伴的機會。

只不過，與某人之間的關係一旦設定了目標，例如「絕對要讓這個人喜歡上自己」，狀況瞬間就會變得很複雜。比方說，「我要跟安室奈美惠結婚」，這根本不可能。所以不要想「我只要這個人」，而是「這個人不行的話，就換下一個。下一個不行的話，繼續找下一個……」像這樣，改變對象就好。

有期待就容易受傷害，不如想，不管結果是什麼都不在乎。

爭論時不要玻璃心

我在談話性節目就算被說什麼，也不會因此感到受傷。

為什麼呢？在商場上也一樣，因為那些跟我辯論的人不是朋友。

雖然被討厭的確會傷心，但在連木村拓哉也會被討厭的世道，「像我這種人怎麼可能受到所有人歡迎」的想法，才比較正常。

大家小時候一定被某種類型的人討厭過，所以不需要難過，只要想「這個人是討厭我的類型」就好。

而且，與其成為朋友後被討厭，不如一開始就被討厭還比較輕鬆。比方說，對講究禮節的人，一不小心很有禮貌的相處，兩人的關係開始慢慢變好……兩人要好之後，慢慢的，只要言行開始不拘小節，對方就會瞬間暴怒而離去。所以，一開始就讓對方生氣，彼此不相往來，花費的成本還比較低。

如果兩人之後完全不會再見面，過去拉近雙方關係所花費的時間不就浪費了？

我很常遲到，所以不會跟討厭遲到的人來往。知道我是遲到慣犯之後，馬上拒絕跟我來往比較好。見了幾次面、遲到幾次之後才被斷絕關係，對彼此來說，太浪費中間耗費的時間成本了。

無法把情感與道理分開看的人

把想受歡迎的想法帶進工作、情緒敏感的人，容易受傷而封閉自我。比方說當自己的點子在會議上受到批評時，就會覺得：「因為別人討厭我，所以點子才遭受批評，難道我做了什麼讓人討厭的事情嗎？」

如果是大人的話，一般來說應該能夠區分在會議上遭受到批評不是針對自己，而是針對意見，所以容易受傷的人可能還是「小孩」。也就是說，只要成長為大人就好。但小孩要成長到擁有大人的「智慧」，出乎意料地花時間。

小孩不擅長區分情感與道理，以及抽象思考。有些小朋友在低年級的時候就能抽象思考，但要達到一定水準，則要等到小學高年級左右。

比方說教加法時，只說「有兩個蘋果」，幼稚園小朋友會說：「在哪裡？沒有啊！」所以，說「有兩個積木」時，必須在小朋友面前實際擺出兩個積木，然後再拿第三個積木說「加上一個就是三個」。不使用實際的物品來教，小朋友無法理解。

小學低年級的孩子比較能夠抽象思考，雖然不需要用實物進行教學，但還是必須用具體的「意象」來說明，例如兩個蘋果和一個橘子相加等於三。到了高年級之後，才終於只需要「2＋1」這種算式，可以用簡單的抽象算數進行計算。

像這樣，人必須透過不斷的學習，一點一點地累積知識。

那麼，該怎麼跟公司裡容易受傷的人相處呢？

我們畢竟不是幼稚園或小學老師，所以沒有義務幫助公司的同事成長。

因此，盡量不要傷害到對方，「這個好像很難耶」「真的，好難喔」，像這樣同理對方就好。

書籍介紹

本文摘錄自《罵不還口，你傻呀？：這樣反擊，遠離被酸、打臉、嗆爆的心塞人生》，方智出版

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作者：西村博之

譯者：謝敏怡

「早知道這樣說就好了！」「剛剛應該那樣說的！」

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別用定義曖昧、艱澀的詞彙，用平易近人的話來說明，比較能獲得別人的認同。

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面對怒氣沖天的客訴── 搶在客人之前生氣，跟客人一起罵公司、罵產品，彷彿你是站在客人這邊的同夥。

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從職場到日常生活，擁有強大的辯駁力不是要你當吵架大王，

而是希望你擁有強大卻不隨意使用的武器，

得以從容優游於每天的人際應對中，不再煩躁，不再心塞！

Photo Credit: 方智出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九