新世代的愛與孤獨：從「台北三部曲」靠近蔡明亮的世界

對很多導演來說，他們的第一部電影似乎皆帶著自身的作者印記。馬來西亞出生的電影導演蔡明亮的「台北三部曲」就是如此。這些影片中，他以1990年代的台北為背景，探討年輕人的混沌、說不出口的渴望，以及家庭的失能。根據他自己的說法，有很大一部份的靈感源自於他的個人經驗。

想了解一個導演，要找到切入點並不容易，尤其是像蔡明亮這種會刻意調整節奏的導演，以他來說，最好的方法就是從他初試啼聲的處女作開始。這種做法能夠看見蔡明亮是如何奮力地尋找自己的電影語言，就像他反覆安排角色們奮力地在快速變化的世界裡尋找自己的位置。

沒有人能夠一輩子維持這種程度的脆弱性，無論是個人上或是藝術上，但這也是為什麼當有人敢挑戰傳統時會如此美麗。脫離新浪潮電影的指標性人物如楊德昌或侯孝賢等人的風格，蔡明亮允許自己去表現新世代的愛與孤獨，成功在這世紀的傑出導演中為自己取得一個位置。

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蔡明亮的第一部劇情長片《青少年哪吒》，描述一位充滿不安的少年，名叫小康，由他長期的好友兼繆思李康生飾演，在那之後他演出了蔡明亮每一部電影。電影的開頭，小康無法專心唸書，用他的圓規刺穿在他附近徘徊的蟑螂。由於小康和父親的關係緊繃，他迷信的母親相信自己的兒子是哪吒轉世，他憎恨自己的父親，最終將自己的骨與肉歸還給父母。

當一名較年長的不良少年阿哲打破小康父親的計程車後照鏡，小康決定要偷偷跟蹤這位挫了他家家長銳氣的陌生人。這種自然的吸引力不曾被闡明，但電影給予了一些提示：在單向的互動下無法和阿哲成為朋友，於是小康破壞了阿哲的摩托車，用噴漆寫下「AIDS」這個字，這或許是他內心深處感受的投射。同樣重要地，這個願意抵抗父親——進一步代表權威世界的典範，激勵小康退出補習班，並拒絕了在電影結尾用電話交友中心象徵的強制性異性戀。突然間，生活被喚起新的可能，小康不願再回到過去乏味的人生。

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蔡明亮的第二部劇情長片《愛情萬歲》進一步發展了關於疏離感及說不出口的渴望等元素。探索一段三角關係，三個家庭邊緣人無意間分享了同一個公寓：美美，工作過度的不動產經紀人；阿榮，和美美上床後偷走鑰匙的地攤老闆；小康，一名害羞的靈骨塔推銷員，因不明原因離家。

然而這一次，小康試圖割腕自殺、偷偷穿起美美的洋裝、還有電影最動人的其中一幕——小康偷偷吻了沈睡的阿榮，這些場景讓小康的處境本質幾乎不再有疑問。

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在《青少年哪吒》後接著觀看《愛情萬歲》可能會是個令人困惑的觀影經驗。儘管《青少年哪吒》使用非劇情音樂和精簡的敘事結構，蔡明亮的第二部電影《愛情萬歲》已不使用非劇情音樂，且幾乎把敘事去除了。他同時大幅放慢製作電影的速度，嘗試著現在成為他招牌的長鏡頭。某種程度上，這是因為蔡明亮想要更好地捕捉李康生的身體節奏，不把那些做作的、所謂「自然」的標準加諸在他身上。多虧了這一點，以及導演拒絕直接了當地電影呈現，《愛情萬歲》幾乎是用窺視的方式在觀察主角們錯綜復雜的生活。

Photo Credit: 《愛情萬歲》劇照

通常被評為是三部曲中最不修飾的作品，但或許也是最吸引人的《河流》，以一對父子為中心，完整了這三部曲。這對關係疏遠的父子被迫離家，為兒子怪異的脖子疾病尋找醫治方法，留下母親在家和她的愛人相會，於此同時父親的房間正嚴重漏水——蔡明亮作品中常見的比喻，象徵著壓抑中極欲爆發的慾望。

就像上述簡介所說，《河流》的主題是家庭成員各自的秘密，或是從另一個角度來看，父權的儒家秩序讓個人無法說出自己真正的渴望。當父親與兒子都以為自己遠離家庭，無意間去了同一個燈光昏暗的同志三溫暖，這部電影為這沈默的代價發出一個最令人震驚的聲明，在這個讓人幾乎難以忍受的，長達五分鐘的鏡頭裡，將那些在平等主義壟罩下難以想像的快樂，做出鮮明對比。

Photo Credit: 《河流》劇照

現在，蔡明亮被譽為世界級導演。他電影的緩慢步調已漸漸成為某種類型的藝術指標，而他的作品也影響了如泰國的阿比查邦・韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasthakul）等同輩導演。他的電影隨著時間變得越來越具實驗性。《行者》系列短片中，李康生穿上和尚的長袍，在各種快速變換的城市裡以緩慢的速度行走，從香港到東京。正如電影學者迪亞戈・德・盧卡（Tiago de Luca）觀察到的，之後的電影《郊遊》的結尾，李康生的角色在一個廢棄的場景裡，十分鐘不間斷地盯著一幅壁畫，蔡明亮甚至可以說是已經超越了電影本身。

現在他的作品經常與博物館合作放映，甚至轉向虛擬實境。但經過這所有的過程，他的電影主題仍是一致的：時間、慾望，以及身體。正如《行者》系列所呈現，他的作品本身可以被視為一種冥想的實踐，反映出人生的美麗與荒誕，還有在這個總是在我們眼前改變的世界裡所擁有的渴望。沒有什麼比他的第一部作品更貼近、更誠實地探討這些主題。想了解蔡明亮，從那裡開始。

責任編輯：王祖鵬

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