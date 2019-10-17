《血脈相承》：「暴露」讓我們身處於嚴寒或酷熱之中，存在著人無力控制的命運轉折

文：史蒂芬・麥坎（Stephen McGann）

暴露／Exposure（名詞）

一種醫學病症，由長時間接觸極端溫度或氣候所造成（如：失溫、凍瘡）。 個人或群體經由引介，接觸到新的刺激、見解或經驗。

醫學常識

作為一個物種，智人本事之多令人瞠目結舌。我們在地球的每一片大陸上都能存活，而且我們生活條件的容許值之大，不論是格陵蘭的冰封荒原，或者是非洲的酷熱沙漠，似乎都難不倒我們。我們之所以做得到這樣，有一個生物上的理由，那就是人是溫血動物。這一點用術語來說，就是人是「內溫」（endothermic）動物，亦即我們有能力不受外在氣候的影響來調控體溫。這種能力的專有名詞叫「體溫調節」（thermoregulation），而人類的體溫調節中樞位於腦部一個名為下視丘的區域。在下視丘的控制下，人體會維持核心溫度在攝氏三十六點五到三十七點五這僅僅一度的範圍內，藉此確保生存所需的酵素都能在人體內執行不可或缺的細胞功能。如果生命是一趟極端的航行，而人體是一艘船，那你會在船上找到內建的鍋爐與精準的溫控開關。

比起冷血的生物，溫血的人類走過的是一條非常不一樣的演化之路。冷血動物沒得選擇，一定得自外在環境取得能量，而這點差別也賦予了人類特有的優勢與挑戰。我們攝取食物製造身體所需的熱能，所以不論外在環境多冷，人體都能保持活躍。冷血的蜥蜴遇到太寒冷的天候，活動力就會下降，要等到太陽出來曬暖大地，牠們才會恢復活動力，而這一點也限縮了冷血動物可以繁衍生息的時空環境。只不過，自行發熱的設計也代表人得將較大比重的食物作能源，我們因此得增加進食的頻率來維持「鍋爐」的運作。再者，人的溫控能力並非沒有極限，萬一外界溫度過高，人體會發汗來蒸散熱氣，這是一種原始的冷卻系統。遇到天冷，我們則會發抖來多少創造一些體熱。這些都不是什麼高科技。我們運氣比較好的一點，是人體將體溫調節的重責委派給了我們睿智的腦。作為一種智慧生物，我們一路上學會了寒冷時該如何以衣物裹住身體，在烈日下該如何尋覓涼蔭。如此身心合璧，得到的就是精明的熱管理。

但要是環境太過極端，極端到我們無法維持身體的溫度了，那會發生什麼事呢？

人體一旦核心溫度過熱——比方說暴露在強烈的日曬中過久——我們就會進入體溫過高或熱衰竭的狀態。這時我們的體溫可能只比正常值高一度左右，但人已經能感受當中的差異了。我們會於此時經歷出汗、暈眩、疲憊與惡心。要是體溫再生高個一到兩度，我們就會中暑。一旦中暑，情況就變得相當危險，因為這時人體已經被熱到失去調溫的能力。我們會神智不清，會血壓遽降，除非立即接受治療，否則患者很快就會器官衰竭而死。

同樣地，體溫也只要下降個幾度，人就會過冷而失溫。我們首先會不由自主地顫抖與換氣過度。接下來只要再降個幾度顫抖就會停止，但我們會開始昏昏欲睡，會口齒不清、神智錯亂。萬一體溫一路溜滑梯降到攝氏二十八度或更低，我們會先失去意識，繼而失去生命。

要是浸在冷水裡，人失溫的速度會加快。倏忽接觸到冰冷的水—比如說從沉船上躍入北冰洋—可能會引發「冷休克」這種令人失去方向感的創傷狀態，人的呼吸與肌肉控制能力都會大打折扣。在水中待超過十分鐘，我們會快速流失體熱，流向四肢的血液會開始減少，較多的血流會用以保持核心臟器的溫暖。我們的手腳會開始失去感覺與運動能力—這對我們想浮在水面上的計畫將是一大打擊。接著不用太久，失溫就會讓我們葬身海上。

就算我們成功找著了浮木、離了水，也還是逃不過極端環境下的掌握。暴露在外的肉體也會感知冰溫，而這會造成凍傷。凍傷是長時間接觸低溫對膚肉造成的損害，大抵從冰點左右就有這樣的風險，而風寒效應或潮濕都會加強凍傷的殺傷力。就像在水中的四肢一樣，暴露在外的肌膚也會出現血管收縮的情形來減少血液循環，藉此保護跟生命有關的器官。凍傷的嚴重程度分成數級，其中最輕微的一度凍傷只有表層的皮膚受影響。你會感覺到針扎般的刺痛，然後手指頭跟腳趾會痛，再來是局部性的麻木。此時若能找到溫暖，就不會遺留永久性的傷害，但要是放著不管，那凍傷處就會變硬、起水泡，最終傷害會潛入身體內部—損及肌肉、神經與骨骼。到了這一步，我們的肉體會部分壞死，要是救援再不趕緊到，就會回天乏術了。

有個問題是，這種暴露於寒暑的疾患，其影響最甚的是什麼呢？這只是一種生理問題，抑或在肌肉變硬之前，人的心靈會先行凍結？暴露於困境之中，跟暴露在風霜雨雪之中，哪一種讓我們心寒得更快？處於絕境時的極端心理，能提供意志力，讓我們在接續的高貴∕低劣行為中證明自己的本性嗎？

身而為人，我們不僅身體會暴露在重大的事件中，而是連腦子都會一起參與整個過程。在我們頭蓋骨的前緣，有一個區域稱為前額葉皮質，它的重要性在於其掌管我們俗稱的短期記憶——人類就是在此將現下經歷的處境處理為意識，而意識是一牽連甚廣但並非永久性的電子訊號網，每一秒鐘都不斷徙變與重整。當一名遇難的水手從將沉的船上跳入冰冷的海洋，瘋狂攀升的腎上腺素會讓他的前額葉皮質瘋狂接收各種等著該處處理感官訊息：皮膚感到的刺骨寒意、要跳進冰冷海裡前的緊張焦慮、鄰近同伴的淒厲喊聲、金屬與亮面木質船體沉入海底深淵的恐怖畫面。腎上腺素是這過程中的重要元素。我們在這種時刻的感官輸入不只是生理上的感受，也在很大的比重上是化學與情感在產生作用。這時的我們處於所謂「是戰是逃」的決斷反應中，這是一種原始的安全機制，目的是在察覺威脅時提高專注力、讓自身的情緒更亢奮、反應更積極。關鍵時刻所發生的事件，會被人腦以最高的順序優先處理。

不用多久，短期體驗高漲所帶來的風起雲湧，就會慢慢固定下來成為記憶。這種轉換牽涉到大腦皮質，也牽涉到人腦深處一個叫做海馬迴的區域。人腦中含有數十億個名為「神經元」的細胞，神經元會經由突觸，在彼此間形成複雜的實體連結，這就像是記憶的編碼過程——至於突觸，突觸就是資訊交換的電子與化學接點。記憶中相互關聯的資訊片段，就這麼建立起了具體的連結。如果要給我們的記憶一個定義，那記憶就是這些突觸的連結。

記憶不是只有一種。人有隱性的記憶，也有顯性的記憶。隱性記憶包含我們習得後放在潛意識裡的動作技能，像是網球怎麼揮拍、車子怎麼開。相對於此，顯性記憶就是可以用語意來表達的記憶，像是你可以知道某個城鎮的名稱，或是某位朋友的生辰。但外顯記憶中至為複雜者，則是情節；情節指的是由情緒與事件串聯成的一個序列，是對特定時間與地點的陳述，是一步步將我們從出發到抵達某個目的地的過程給視覺化。我們說自己「記得」某個事件，通常就是指我們記得的那一段情節。

晚近的研究認為情節性的記憶會同時儲存在海馬迴與皮質層。但這些記憶並不會被視為獨立的個案歸檔，它們的存在會像是一個個的網絡，網絡裡有連結或弱或強的一幅幅畫面、一道道情緒、一個個念頭，乃至於當時的環境與聲響。一名水手光是想起一張孩子的臉，就可能勾起整起海難的回憶，所有的往事都會由此統統湧上心頭。這些記憶網絡不只是外部事件的流水帳，它們對人來說就是現實的架構。人不只是觀察記憶，人還會創造記憶，而記憶的建材就是我們已經擁有的情感與視角。而如此創造出來的記憶，又會於日後形塑出我們新的視角與情感。透過這種方式，情節記憶便會在人的身分建立與演化上，占有獨特的一席之地——情節記憶會變成我們口中的「人生故事」。這些記憶會成為我們在這世上的人格與地位標示，會成為我們未來行為與成長的基準。我們之所以是我們，就是靠一段段記憶堆疊出來的。

腦部要能接觸到新的體驗，然後將這些體驗存成記憶，是非常重要的事情，因為少了這些刺激跟記憶，人就無法維繫個性的運作。人在生命初期若無法累積互動與刺激，大腦就無法正常地發展與學習。一九七○年，美國的社福當局發現一名十三歲少女，官方給她的代號是「吉妮」（Genie）。吉妮深受父親虐待，在短暫的人生中一直被鎖在屋內，所有感官刺激的權利都被剝奪。後來為了讓她好起來，外界盡了不少人事，但吉妮仍舊在重要的認知能力上有所欠缺，包括語言。與外界的接觸，不僅會在我們的身體或心靈上留下事件的印記，那還是一種重要的工具—我們之所以能學習到事情、能夠開口說話、能夠成長、能夠認識自己，都是經由與外界的接觸而完成。如果封阻了與外界的接觸，那我們就無以創造記憶，也無以成為自己。

同樣地，人若無法保存已經擁有的記憶，那我們也一樣會失去我們珍視的自己。阿茲海默症的影響有多令人心碎，早已廣為人知。血小板作為結塊的蛋白質會在大腦中形成，進而摧毀掉神經元，使得透過突觸進行的記憶存取難以進行。記憶一旦找不回來，我們的身分也就無以留駐了。

即便是健康者的記憶也會隨著時間改變。回憶每次被叫出來，進入我們的意識中，都不是直接搬出來的完全體，而是要從零件開始組起。我們可能覺得自己每次想起的都是同一套東西，但實情很可能並非如此。我們每次回想事情，都會無意識地去強化、修飾或剪裁突觸的各個接點，如此重組出的記憶本質便會與前一次產生細微的挪移。人的記憶並未寫死，而是跟肉身與人生故事一樣，都會隨著我們本人一起縮小、變化與成長。

所以說與外在環境的接觸—暴露—既是一則命題，也是一個問題。「暴露」這道命題裡存在著某個外部事件，也就是人無力控制的命運轉折，讓我們身處於嚴寒或酷熱之中。緊接著就是我們的人格會對命運有所反應，有所記憶。出題的是命運，而我們則提出答卷。至於在這樣的問答中，我們是會縮小、變化，還是成長呢？

這個問題的答案，取決於我們如何用現在的自己去迎接新體驗的挑戰，也取決於我們在後續反應中所展現的人性演化。

相關書摘 ▶《血脈相承》：「廣場恐懼症」讓成年後的我得以呼吸更清晰、更乾淨

書籍介紹

本文摘錄自《血脈相承：從百年家族的疾病世代，窺見人類病症歷史》，聯經出版

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作者：史蒂芬・麥坎（Stephen McGann）

譯者：鄭煥昇

挺過大饑荒、熬過戰俘營、跟著鐵達尼號撞冰山、參與諾曼第登陸搶灘、捲入器官醜聞案、全家一起變電視名人──這家人到底都讓我看了些什麼？

每個生命皆是宇宙中的一點，在點與點的串聯間，我們得以窺見屬於人類的大命運。

已故知名作家蘇珊・桑塔格在《疾病的隱喻》一書裡更認為：「疾病是生命的暗面，是一種更麻煩的公民身分。每個降臨世間的人都擁有雙重公民身分，其一屬於健康王國，另一則屬於疾病王國。」

「疾病就像雙頭怪獸。一顆頭是生理上的感染，攻擊的是我們的身體，另一顆頭是集體的心理疾患……」

《血脈相承：從百年家族的疾病世代，窺見人類病症歷史》講的是一個屬於個人、家族的故事，也是一場橫跨百年，人類掙扎向上攀升的大戲。串聯全人類命運的不是友誼、國家，不是DNA，而是流竄不息的永恆宿敵──疾病。本書作者麥坎一家的故事告訴我們，光細菌與病毒並不足以引發悲劇，時代與環境可能才是真正種下歷史疾患的主因。

故事的起點是飢餓。麥坎家的先祖為了逃離愛爾蘭大饑荒漂洋過海移居英格蘭，而在一無所有的貧民窟起點裡，人命如螻蟻，餓是一種病，影響了人們對生殖的慾望，造就了深埋在血液裡對生存的飢渴；於此同時，他們身上「貧窮」的標籤卻也像人人避之唯恐不及的瘟疫。亟欲脫離社會底層的麥坎家第二代投身遠洋船舶業，成了鍋爐室裡汗如雨下的工人階級，卻意外搭上了著名的鐵達尼號……

到了第三代，救世神藥盤尼西林降臨，它治好了作者父親在諾曼第搶灘時受的重傷，卻無法讓戰爭年代人們心上的傷口癒合，而這成了對麥坎家第四代影響甚巨的心病。第四代麥坎家人活在有抽水馬桶、抗生素、健康社會福利的時代。最大程度擺脫了身體疾病的他們，必須開始面對戰爭、困苦生活遺傳下來的心病，這種病由父母傳給子女，時代傳給時代，在壓力暴增的現代社會炸了開來。

最後，作者麥坎提出一個簡單卻銳利的問題：疾病，如何塑造一個人、一群人，甚至是所有人的人生故事？疾病在使人衰弱的同時，也能孕育愛嗎？

以疾病作為隱喻，這個百年家族不只讓我們看到了血脈相承的人的演進史，更讓我們得以見證人類向上攀升，追求更大乘的愛的過程。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航