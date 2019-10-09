為什麼台語新聞主播，聽起來都講得「不太標準」？

文：鄭順聰（嘉義縣民雄鄉人，中山大學中文系，台師大國文研究所畢業。曾任《重現台灣史》主編，《聯合文學》執行主編，現於教育廣播電台主持全台語節目《拍破台語顛倒勇》。著有《時刻表》、《家工廠》、《海邊有夠熱情》、《晃遊地》、《基隆的氣味》，《黑白片中要大笑》、《台語好日子》、《大士爺厚火氣》、《仙化伯的烏金人生》）

臉書、網路與街談巷議，時不時有人批評電視上的台語新聞，講得「不標準」。

這點我頗有同感，自有台語新聞後，總覺得那些主播講得不好聽，新聞畫面配音怪怪的……就算公視台語台已開播，我還是有這樣的感覺。遇到問題，處心積慮我就想來破解，如同偵探那般，推論、分析、找出答案，以下是我的解謎過程：

推論一：就是不標準

某些新聞台主播與畫面過音，錯音與華語化嚴重，沒有嚴格基礎訓練與台語顧問指導，講得很糟、很糟。

對某些台語新聞從業人員來說，台語只是種工作技能與表演方式，離開主播台與配音室，就改口說華語，當然「不標準」。如此情況恐怕持續了一、二十年，某些電視台依然沒有改善，到底是什麼原因呢？高層不想改善，觀眾邊看邊罵也接受，真是匪夷所思。

幸好台語台開播了，之前就有電視台努力精進，有了刺激與比較，希望台語新聞的水準可以大大提升。

推論二：腔調方音異

語言學定義的台灣閩南語，主要分為泉州腔與漳州腔，底下還有次方言，聲韻、變調、用詞有很細微的差別，就算是優勢腔，也有地域之差。然而，只要有那一點點點的差異，觀眾就會覺得「不標準」。

這點，我倒希望台語新聞可以標示腔調特質，例如嘉義民雄腔、高雄楠梓腔、基隆港腔。更為期待的是，可以用鹿港腔、宜蘭腔、永靖腔、淡水腔來播送，增加大眾對南腔北調的認識與熟悉。

推論三：新聞台特質

所有語言都一樣，不同的情境、職業與人之特質，會生發不同的氣口（khuì-kháu）。演講比賽、牧師傳道、漢詩吟唱、飯桌對話、歌仔戲布袋戲、菜市場討價還價、黑道火拼……各有不同的氣口（真是多彩繽紛）。

至若新聞台的氣口形塑，有其實際的需求：要在最短時間將事件精萃傳達給大眾，速度就得快，資訊必須精要，言簡意賅。因口語傳達速度甚快，鼻音與入聲字常弱化，聲調易被拉平，許多內容無暇解釋，只好濃縮用語或以術語代替。

就因不是心目中認定的「氣口」，速度與用詞不習慣，觀眾感到礙耳，易被判定為「不標準」。

Photo Credit: Depositphotos

推論四：你被制約了

華語長期佔據台灣的公領域，造成媒體傳播與正式場合的語言被縮限。如此浸潤數十年，已形成內在之深層制約，除了參雜英語與台語增益效果，若全台語公開宣說，會和大眾的程式不相容，進而覺得彆扭、緊張，甚至反彈（如同電腦遲慢甚至當機）。

同樣的，台灣有電視新聞，幾乎為字正腔圓之華語播報。一旦轉換為全台語頻道（客語與原住民各族語亦然），許多人無法調適。就算主播發音相當道地漂亮，怎樣就是和內建的語言程式不相容。這樣的衝突，爆口為「不標準」三字。

驚人謎底：因為新聞大多是在「翻譯」中文

以上推論，是如此的細膩用力，殊不知，背後還有一個更大的謎團，超乎你想像。

台灣的新聞用語，基本上都是從華語轉譯來的（往回推常常是英文、日文），台語新聞的初期發展，猶如在做翻譯工作。

舉個例子，政治人物常做一個「澄清」的動作。台語的tîng-tshing，指水的物理現象，較為台語脈絡之思考，得用掰會（pué-huē）。但觀眾已受數十年華語沖洗，早接受新詞「澄清」。若在新聞播報時用舊詞「掰會」，觀眾不知原意、莫名所以，「不標準」便脫口而出！

其次，許許多多詞語乃硬生生從華語轉譯過來，台語還找不到適當說法，例如：呼籲、抵用、潛在、前瞻、避險、貧富差距……多不勝數。更恐怖的是外來語與新詞，如雙股螺旋、商用部署、沙烏地阿拉伯、防糾結底刷、角落生物……。

再加上，現下的台語新聞，多據華語新聞文字影音來轉述與配音，還未組織完整的新聞採訪團隊，全台語訪問仍少，切入角度與敘述脈絡欠缺。也就是，台語新聞亟待建立完整組織與製作SOP。

Photo Credit: 中央社

綜合以上所論，這一切的「不標準」，歸根究柢有三大原因：

基礎用語：未來的台語委員會，得羅列外來語與新詞之標準，作為依循。 新聞敘述：基礎的敘述脈絡與參考文本仍零碎，得好好整理並廣為應用。 獨立團隊：得建立以台語為採訪語言，獨立製作的新聞編採架構與團隊。

在問題仍未徹底解決前，目前我認為最好的台語新聞，是公視台語台「下晡新聞」。如同台語人慣聽的廣播電台。主播吳國禎的節奏符合台語聲調慣性，用詞道地準確（將阿祖輩的語言講回來），氣口、腔調勻稱，且內容常引用傳統文本，是我認為最「標準」的台語新聞。尤其是「解文說字」單元，點開來一段一段聆聽做筆記！

若你觀看吳國禎的台語新聞後，還是認為「不標準」，那你大概被那些劣質的鄉土劇與粗製的台語新聞給洗腦了。或者是，你心目中的「標準」，是外星語。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航