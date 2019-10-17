《日本人的「縮小」意識》：柏青哥的人氣，可說是日本不可思議的現象之一

文：李御寧（이어령）

機器人與柏青哥

為何產業機器人擁有日本名？

除了人際關係，日本人甚至與機器也建立主客一體的「座」。日本現在之所以能夠成為世界最大的機器人王國，可說是因為人類與機器之間沒有出現如卓別林電影《摩登時代》（Modern Times）那般的對立。歐美認為機器人的開發和導入會剝奪人類的工作，是勞動者的敵人；但採取「終身雇用制」的日本即便引進機器人，勞動者也不用擔心會因此被趕出職場。

不僅如此，日本工廠採取的是輪調制，與一個人一輩子都從事同樣業務的歐美不同，即使機器人取代自己的工作，勞工也會馬上被安排負責其他業務；所以不會出現新的碾米工廠取代原本的水車小屋，或是因為蒸汽船的出現而導致渡船船夫敗下陣來的反機械主義劇情。

機器人能夠從事有可能夾到手指的板金作業、可能吸進塗料溶劑的塗裝步驟，或是可能因為火花造成眼睛和皮膚不適的焊接等危險工作，反而是人類的好幫手。因此日本沒有任何抵抗，擁有超越全世界機器人總數的一萬五千台新型勞工，在各個工廠比被稱作「工蜂」的日本人更勤奮地工作。

以豐田汽車來說，雇用的人數這五年來沒有變化，但一年生產量卻從二百萬台增加到三百萬台。同樣地，儘管三菱汽車的從業人員只增加了百分之十五，生產量卻擴增七倍之多。

然而從社會整體來看，有人擔心機器人降低了人員的雇用率，反之也有人認為藉此創造出來的財富足以讓擴大的服務部門吸收生產部門減少的雇用人數，所以不成問題。由此可見，如今正迎來機器人走出孩子們的漫畫世界，成為產業界真實英雄的時代。

以上的種種理由可以視為日本成為機器人王國的佐證，但最大的力量來源還是日本在人類與工具之間建立「座」的傳統。據說過去每當舊的茶筅和筆不再使用，日本人會特別建一個塚加以供養；而在人類與機器人之間，也存在著建立起「座」的日本人特有的「縮小意識」。

經濟學家竹內宏先生認為日本人深愛機器人。他分析：「日產汽車的座間工廠，將工業用機器人以『百惠』等各種美女明星的名字命名。從中便能看出日本勞動者對於產業機器人的態度。」換句話說，勞動者對待機器人有如關心人類一般，會隨時注意其工作狀態、認真保養，一旦發現不便之處就會立刻進行改良，悉心照顧。

縮小意識強烈的日本人與外國勞動者占總勞動人口百分之十的西德不同，是唯一一個在急速產業化導致勞動人力不足時，也沒有引進海外勞動力的先進國家。大概是覺得要是外國人進來了，「日本座」便會崩潰吧！就連機器人如果成了「外國人」，也會讓日本人感到十分困擾。因此，無論是商品或機械都喜歡用歐美名字命名的日本人，唯有將一起工作的機器人以「純日本式」的名字稱呼。

不僅是日產汽車的工廠，日本最大的富士通FANUC工廠也將廠內的機器人取名為「太郎」、「小櫻」、「菖蒲」等。在日產和富士通FANUC的工廠與人類一起工作的機器人之所以不像電視漫畫一樣名叫「Atom（原子小金剛）」、「Mazinger Z（無敵鐵金剛）」、「Getter Robo（蓋特機器人）」，想必是因為這樣的名字會破壞與勞動者之間建立的「座」。

在歐美，「物」從根本上來說是機能性的道具。但在日本，茶的「取合文化」是將「物」視為表現思考與情感的詞彙，會把「作為手段的物」變成「作為目的的物」，擁有所謂「物數寄」的縮小意識。就好像當槍砲傳到日本的時候，日本人比起改良功能，卻把腦筋動到了有如刀鍔一般的裝飾面上。這個觀念在產業社會轉變成對機器的愛，促成了用美女歌手的名字為機器人取名的構想。此外除了在工廠工作的藍領階級，所有日本人其實都與機器建立了「座」。從眾所皆知的柏青哥（pachinko）就可以印證這一點。

柏青哥的歷史

柏青哥的人氣也可說是日本不可思議的現象之一。以日本人喜愛的休閒娛樂活動來說，打柏青哥的人口竟然高達二千四百四十九萬人，僅次於居酒屋和撲克牌，位居第三名（根據昭和五十四年〔一九七九〕，休閒開發中心調查）。這表示玩柏青哥的人口甚至超過麻將和將棋，比起人與人之間的遊戲，許多人更喜歡面對機器的遊戲。

日本的熱潮易起易落，但唯有柏青哥例外。據說柏青哥於明治四十三年（一九一Ｏ）從美國底特律發跡，自昭和十年（一九三五）進入日本掀起熱潮之後，儼然成了日本的遊戲。不到一年的時間這股風潮便傳到四國，讓高知市在半年內開了三十五家柏青哥店。《大阪每日新聞》曾報導了當時的盛況。

等不及的客人在上午七點一開店就湧入店內，無論哪一家柏青哥店都是人潮爆滿，甚至有些狂熱者到了關店時間也不見想要離去的跡象，讓店家不得已只好關燈趕人。在鬧區，二十台柏青哥機一天可以賺入百圓，扣除店員和五、六名修繕人員的費用，一天的純利最少三十日圓，有時多達五十日圓，使得柏青哥店來勢洶洶。

柏青哥機要到戰後才改成現在這種以針狀為主的機型，據說最早的柏青哥機是昭和二十一年（一九四六）製造的機台「小物」（從名稱就可以看出縮小了），連發式機台則要等到昭和二十八年（一九五三）才登場。之後直到今日，柏青哥雖然受到其他娛樂活動的挑戰，但熱潮始終不減，如今已發展成為營業額高達二兆日圓、無可撼動的娛樂產業。群馬縣桐生市更因此從紡織重鎮變成柏青哥重鎮，生產將近全國半數的六十萬台柏青哥機。柏青哥機本身也反映了電子時代的來臨，裡頭塞滿了IC電路，與其稱作柏青哥機，不如稱作電子工學機器更為恰當。

小鋼珠與機器的對話

不知情的人若是看到柏青哥店，搞不好還會以為是工廠。伴隨震耳欲聾的機械音，人們坐在整齊並排的機台前，空間狹小到手肘幾乎與鄰座相碰。這個畫面看起來就好像在做精密檢查的研究員或紡織廠的女工，坐在機器面前一動也不動。只不過這些人並不是在工作，而是玩得起勁。

他們秉持著「毅力與耐性」，不斷反覆地享受旋轉把手，靠著傳達到掌心的細微反應彈動鋼珠，讓直徑十一公厘、如豆粒一般的銀珠在鐵釘之間來回穿越並往下掉落的過程。不論是聚集在狹小的空間、用手接觸機器、機台裡的小珠子與細小鐵釘、小鋼珠落下的過程，還是凝神注視以及小鋼珠好像要進洞又沒進的緊張感，這一切都是典型「縮小意識」的結晶。

正如俗世隱居的茶室，產業時代的市民則隱身於柏青哥店的喧囂之中。他們無視身旁並肩而坐的人，對於偶爾大聲響起的軍艦進行曲亦充耳不聞，也絲毫不在意響徹整個柏青哥店的吵雜聲，只顧著獨自面對機器，與小小的珠子對話。然而，如果某個瞬間其他所有人全部離席，軍艦進行曲和種種噪音也一概消失，只剩下孤伶伶的一個人呢？這樣就算不上是柏青哥店了。因此，柏青哥看似是一個人的孤獨遊戲，實際上卻是因為有吵雜混亂的環境，才能夠讓自己沉浸隱遁其中。玩樂的時候與工作時一樣認真拼命且專注，對這些人來說，柏青哥店就好比現代縮小文化的教室。

與堪稱美國柏青哥的吃角子老虎機相比就可以知道，吃角子老虎機只有結果，看不到鋼珠描繪軌跡掉落的過程，使得機器與人之間的「花道」非常薄弱。但柏青哥機卻具有形同砧板一般能夠接觸整個過程的「花道」。

對於在生產線上工作的日本勞動者與自己如此不同，令歐美人感到非常不可思議。英國《新科學人》雜誌曾如此描述位於濱松的山葉（YAMAHA）機車工廠：「員工在工作的時候看起來很開心，即使交談也不會停下手邊的工作，如果比規定的時間更快完成複雜的零件組裝工作，現場就會響起歡聲。只不過即便提早完成也不會休息，而是繼續幫助其他同事。生產的活力就是這樣維持的。」花好幾個小時坐在機台前打柏青哥的人們其實和這樣的光景相去不遠。就算說從人類與機器，或是人與物之間的「座」開出日本產業的花朵，也一點都不為過。

相關書摘 ▶《日本人的「縮小」意識》：「繩子」與「車輪」——日本庭園文化的誕生

書籍介紹

本文摘錄自《日本人的「縮小」意識：從生活態度到藝術表現，日本文化為何與眾不同？》，遠足文化出版

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作者：李御寧（이어령）

譯者：陳心慧

作為同樣深受中國文化與西洋文化薰陶的鄰近島國，

日本文化為何能夠發展出與其他東方國家截然不同的特性？

一個改良與創新實力領先世界的設計大國，背後取之不竭的精神力量從何而來？

當日本人開始面對世界，又為何顯得排外而自我中心？

跳脫傳統僅與歐美比較的思維，發掘日本文化在東方社會與眾不同的特性

本書於1982年在日本問世後立即造成極大迴響，與西方的《菊與刀》並列為日本文化論的經典之作。雖然成書已有一段時間，當中對於日本文化的精闢見解以及與他國文化的比較卻是歷久彌新、依然到位。

作者身為韓國知名的文化評論專家，成功跳脫以往僅從西方視角探討的盲點，加入了東方的比較，透過大量引用與舉例凸顯出日本文化專精於「縮小」的特質；除了細膩剖析日本人的縮小手法，更詳盡解析各種日本特色文化所體現的縮小意識與感性邏輯，是理解日本文化精髓不可錯過的必讀佳作。

Photo Credit:遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航