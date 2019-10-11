「時間到了」、「感覺好像要結婚了」，我覺得這就是不幸的開始

剛剛和朋友聊天，講到很多價值觀選擇，朋友覺得中肯，應該要來分享一下。

先聲明，這是個人價值觀，也帶著自己的情緒，歡迎討論，但你不需要說服我，我的概念是每個人都是個體，而不是什麼家庭的附屬品，如果你跟我不同，那你選擇你喜歡的就好。

整理一下，剛剛大概聊了五個點：

第一，聽到很多人說，「時間到了」，「感覺好像要結婚了」，我覺得這都是不幸的開始。因為你不是因為愛一個人跟對方結婚，只是找個人來完成這件事而已。如果兩個人沒有真正的想清楚，通常會因為很多現實面而爭吵，你會發現結婚根本是惡夢的開始。

不過，雖然結婚不一定會變得更好，但離婚通常都會變得更好。（好友阿霞律師表示，一個對的決定，能夠免除兩家人的痛苦，更可能得到四個人未來的幸福）

第二，聽到很多爸媽說，你只要好好讀書，好好賺錢，女生都會喜歡你。

這絕對不能信。

我遇過很多年收入比我高的朋友，還是交不到女朋友，原因通常是他們的人生真心不有趣，講個簡單的點，如果大家都討厭工作，那怎麼會喜歡人生只有工作的人呢？

Photo Credit: AP/達志影像

第三，如果你的爸媽婚姻不美滿，那父母跟你說的什麼戀愛建議，擇偶條件都請忽略，對他們而言婚姻只是一個人生「必要」做的事，而不是什麼幸福。

這件事也同樣套用在選科系上面，他們覺得很重要的科系真的跟你無關，你看多少孩子上了大學發現念得很痛苦。而如果你大學已經被騙一次四年，就不要再被弄40年了吧？

第四承上，所以他們如果跟你說「其實雙方忍耐一下，一輩子也就過去了」等等，如果你曾經感受過他們對另一半的不滿，平常各看各的節目，沒有共同興趣，看不見什麼互動，更不要說親密的模樣，你會發現這樣的父母在家中沒什麼對話，只有酸言酸語和吵架，然後一言不合就翻舊帳等等。

看完後，如果你嚮往這樣的模式，那麼歡迎忍耐。

第五，為了孩子不離婚，絕對不會讓孩子更健全。

我身邊的都從小到大聽到爸媽抱怨彼此，不會看到什麼甜蜜或親密的舉動，更甚至聽到「要不是為了你」這種不負責任的話，反而會讓孩子長大後不相信關係，或擁有很多罪惡感，與其這樣，不如早早讓他們理解現實，而不是假裝小孩子看不懂，其實他們都懂，只是配合你們演戲而已。

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講起來，好像很多都在講父母，但我的概念不是怪他們，而是希望大家可以思考他們為什麼會這樣——那是因為他們人生被灌輸的概念就是如此，所以很多人其實活得並不快樂。

以我遇到的很多母親來說，他們總覺得自己犧牲了一輩子，卻什麼都沒有得到，因為他們總說服自己要扮演一個好母親，要犧牲，要付出，要幫全家把屎把尿，但你會發現這樣的母親根本不快樂，於是也會養出很多不快樂的孩子，因為快樂好像是個罪過，人生就要奉獻犧牲。

另一方面，很多父親覺得自己忙了一輩子，居然不知道怎麼跟子女聊天。因為他們的人生根本不覺得家庭很重要，反正就是給錢，回來看到不爽就罵，反正我就是賺錢的老大。最終結果，很可能是當子女都能獨立後，非常想要避開這樣的老爸，老爸總是看什麼都不順眼，自己講的才是對的，也無法溝通，無法對話。

想想這樣的例子，通常就是這些古老觀念帶來的可怕想法：女人就是為了家，男人就是拿錢回家，為了孩子夫妻就忍耐一下吧之類的教條。

如果大家都這麼做，也許真的可以有效促進社會和諧，但我覺得真的有毒，如果可以，就讓這些毒停留在上一代吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航