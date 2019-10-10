口臭可能來自於「口腔以外」的四大原因

文：秒懂家醫科

口臭好像是很常見很簡單的問題，實際上真要找起原因，可能會很複雜的。一般人最常見的狀況，是因睡覺時口水流動變慢積在口腔，造成早上睡醒時口臭明顯。這稱為生理性口臭，為正常生理現象。

如果有找到導致口臭的疾病，就稱為病理性口臭；如果只有本人覺得口臭，但外人聞不出來，則稱為假性口臭。

我們會關注口臭是不是一種病，也就是病理性口臭，其實高達90％是口腔衛生的問題。如果有這方面的口腔疾病，牙科和耳鼻喉科都會優先發現。一般民眾也應該優先改善口腔衛生，再來思考口臭是不是疾病造成的。（延伸閱讀：如何保持口腔健康）

至於會落在家醫科手上的，幾乎都是已經排除口腔的問題。所以家醫科醫師要負責找出的，就是哪些口腔以外的疾病會造成口臭。簡單的說，跟口腔有連通的器官，都可能是口臭的來源。

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來自鼻腔鼻竇

例如鼻涕倒流，異物阻塞，或鼻竇感染產生鼻竇炎，就是來自任何鼻腔阻塞或鼻內感染的可能，異味飄到口腔就成為口臭。

來自呼吸道

病原體在氣管，肺部感染化膿。例如支氣管炎，支氣管擴張症，或是慢性肺部感染成肺膿瘍，向上飄到口腔就成為口臭。

來自消化道

胃食道逆流的胃液，或是在胃部的幽門桿菌感染造成異味，向上飄到口腔就成為口臭。

來自全身性的疾病

沒有特別的器官連通，但是肝臟或腎臟衰竭造成體內毒素累積，從口腔中飄出臭味就形成口臭。糖尿病在胰島素過度缺乏時，過度生成酮體產生的酮酸中毒，也會從嘴巴聞到類似水果的氣味。

這一篇希望讓大家秒懂口臭的各種成因，雖然大部分的口臭來自於口腔，口臭也可能來自於口腔外的四大原因，此時就要好好利用您的家庭醫師找出原因囉。

本文經秒懂家醫科授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航