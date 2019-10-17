【大人學】我想跟喜歡的人一起經營事業，有什麼該考慮的嗎？

文：張國洋

某次課程結束時，有個同學跑來問了我一個問題。

她說呢，自己目前在創業中。而最近交了一個男朋友。男友能力很不錯，也具備了她沒有的能力，更棒的是，男朋友也對她經營的事業很有興趣，所以兩人有在討論，要不要男友也入夥，結合兩人的力量，一起來經營這個事業。

可是，她又有點猶豫，因為她不確定「跟喜歡的人一起經營事業」到底好不好？從能力上而言，多個人加入這絕對是好事；可是她又擔心自己沒有想清楚，所以跑來問我的意見。

我的看法是這樣：不確定性 X 不確定性 = 巨大不確定風暴。

親密的人一起在事業上努力，這在身邊十分常見。比方說，很多小公司，常常是老闆在外面跑業務或管理生產，而老闆娘在辦公室裡管帳或是主導人事。但我得說，我其實不太建議這樣的組成。原因在於，這在大部分時候，都是提高了你人生的不確定性。

就像創業以及談戀愛，本身都是人生中高度不確定的事情。事業能擴大嗎？市場是否會消失？有沒有人會來競爭？這沒人能百分百掌握。戀愛交往也是如此。現在的你們感覺甜蜜，可是兩個人能不能走的長久？會不會愛上別人？過了熱戀期後，會不會常意見不合？這其實也沒有人能知道。

我自己的哲學是：人應該盡量將生活中的不確定性降低，或最少能把不確定事件發生後的影響降到最低。如果你能減少人生變數，將來面臨抉擇時，你就比較知曉該將重點放在哪裡。

遺憾的是，一如創業或是戀愛這類事件，其實很難有效降低不確定性。所以，你能做的只有盡量別自己去增加變數。既然戀愛充滿變數，經營創業也充滿了變數，那你還把兩件充滿變數的事混在一起，變數不就加乘了？一旦如此，往後你的煩惱，只會增加，不會減少。

為何會增加呢？因為大部分的人對未來的想像都是：兩個人交往順利，愛情自此白頭偕老；工作上一加一大於二，事業自此蒸蒸日上，最後，大家過著幸福快樂的日子。可是現實中，感情與事業都具有高度不確定性，難保將來兩人會面臨感情不順，或事業經營不如預期的狀況。

這時，如果彼此生活過度攪和，比方拿了一筆錢共同投資，結果半年後，兩個人情感其實並不如意。請問該怎麼處理呢？兩人決定感情上先冷靜冷靜，那這時候資金要不要拆分呢？搭檔要不要先換人接手？結果感情拆夥，工作還是一起？這不是徒增混亂嗎？或是狀況反過來，兩人雖然感情和睦，可是事業經營不順，造成了虧損。也難保彼此不會互相埋怨。只談感情，或者只談工作，這都會讓人生簡單許多。

我猜，也有人可能會說：「JOE，我的思考可是很理性的。就算兩人要分開，也可以事業歸事業，情感歸情感。」或許你能做得到，但你的另一半做得到嗎？萬一分手，仍舊一起工作，妳交了新男友，或是他交了新女友，難免在心理和決策面受到衝擊。甚至對方有點幼稚，搞不好還會想報復。而這報復有可能會從工作上的酸言酸語，到故意玉石俱焚的決策。這會不會最後波及彼此的事業？很難說百分之百不會，對不對？這些，都可能會造成「後續人生的隱憂」。

結婚後就可以一起出力了吧？

有人可能又會想問：「JOE，如果我們的情感已經進入穩定期，甚至已婚，那共同經營事業的問題就少多了，對不對？」

其實不然。我真心希望大家別把工作跟情感生活連結得這麼緊密。原因無他：經營從來都不是易事。創業或經營是一個非常高強度的行為，換句話說，你每天都會面臨各類難題，比方到哪裡去找錢？產品要有哪些功能？市場反應不好該怎麼調整策略？商品該怎麼定價？怎麼跟通路談判？或是某些奧客到底要接不接？除非兩個人在決策上的價值觀非常一致，不然面對決策艱難時，難免會起爭執。

雖然成熟大人都知道，公私要分開，工作情緒不要帶入家庭。可是如果你們白天晚上都在一起。那辦公室的吵架或歧見，情緒多少總會帶回家裡。也因此，當工作不順、經營不善時，家裡的氣氛也會低迷；甚至家裡因為家事分工之類的小事吵架時，也可能在工作上延續口角。

也因此，我覺得對大部分的人而言，與其把這樣高強度的兩件事放在一起，讓彼此都失去了可以喘氣和緩衝的空間，還不如選個不用一起生活的人來合作經營。免得家庭是辦公室的延續，生活缺乏隔離的狀況，雙方的感情也容易陪葬。

但如果是跟不用住在一起的外人一起創業，那當在辦公室中跟創業夥伴吵架不愉快，你最少可以回家，和另外一半抱怨抱怨、或是做些與工作不相關的事：吃飯、看個劇、運動運動、讀讀書、打打電動或聊聊日常生活。待隔天情緒紓緩了，回到辦公室，也有繼續戰鬥和正確決策的力氣。

可是萬一我唯一能信任的就是伴侶呢？

聊到這邊，很可能又延伸出第三個問題，有人會說：「Joe，可是我在創業初期，找不到有能力或可信賴者，難道我就不該把家人拉進來嗎？」

有些創業家或小型經營者，的確一下找不到強手，或是會認為公司的機密不能假手與外人，比如說帳款類的，所以覺得要找身邊信得過的人來當幫手。

這我可以理解，但是還是建議不要把這當成長久之計。經營初期的規模小，有些事要親力親為我理解。可是，如果你想做大、規模化，身為經營者最重要的責任就是：想辦法訂下制度，逐漸從人治轉成法治，將來一定要避開「非得用伴侶不可」的無奈。

經營者常有的這種「信任感」的危機，說到底就是「無法拆分工作」的問題。你不能放任公司所有的工作都是模糊的一大包，當你無法拆分工作，你就得仰賴一個全知全能又可以信任的超人，可以想見，這人一定很難找。就算找到了，公司也可能會受制於人，並讓組織失去分散風險的能力。可是經營公司的人都知道，如果你需要一個能面面俱到的員工，那公司的規模絕對大不起來。

所以，身為經營者，你得想辦法拆解。假設有些秘密資訊，你能不能拆成讓多個人擁有？每個人得到各自的片段，看不到全部且必須在流程上分工。如果你多花心力去思考這個部分，重整流程、重整表單、重整管理規則，盡量把對單一人的依賴降到最低，你或許就可以找到很多「雖然沒有辦法百分之百信任，但是可以組合起來使用」的員工。

經營不是0或1如此單純，中間充滿灰色地帶，若你能逐漸把人治轉成法治，就不需在關鍵職位仰賴伴侶親戚朋友。好好地用心在管理經營的知識上，絕對是最好的投資。這些知識，才是經營者最值得努力調整且改善的部分，這些底層的管理規則有了，任何人都能隨時隨地加入團隊，適性發揮，員工也不會過度掌握資訊，一離職就造成團隊垮台。

當你塑造起流程和拆解工作的概念時，慢慢地就不用再仰賴親人。如此，你的工作也能跟私人生活充分切開，讓這兩者互為緩衝。這也是我一直認為成年人最該去思考的：把每個不確定性的事務都獨立。別讓一個問題，波及所有層面，導致全面性的崩潰。你若能做到這點，人生相對穩定，面臨重大決策時，心情也會有餘裕得多。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航