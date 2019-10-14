《深度工作力》：被科技綁架的分心時代，六個策略打造高產值的工作型態

你一定聽過，現在很多年輕族群都被科技綁架。我們可能一天花費一小時以上時間，在社群平台上，這導致我們在學習、或者工作上面，無法全力以赴。所以我們紛紛擁抱分心，每天將大把時間花費在電子郵件和社群媒體上，失去了深度思考、深度工作能力。如果我們能屏除這些阻礙，我們有可能可以產生出高品質、價值、創新的作品，只是我們不知道自己其實能以更好的方式生活。

推薦給有以下症狀的朋友

當我認真拿起一本書、學習一項新技能、或開始新的專案，但專心時間卻只能保時10-20分鐘，可能會開始玩手機、Line訊息響不停、媽媽叫我去做事情、老闆要去做一份新的報表出來…..我真恨我無法專注，我該如何是好？ 我可以一心多用，一邊做報告、一邊看郵件、一下跟同仁安排明天會議內容，可以用忙碌來證明，我的高效率、高產值。但忙碌的狀況之下，或許只能證明：完成很多件事情，但在品質、還有處理事情的深度和廣度，還有待商榷。

策略一：確立你的工作哲學。

修道院式：完全隔絕網路和外在干擾，拒絕切割工作時間 雙模式：固定安排不被打擾的時段，或者，一年某一季安排給深度工作。 節奏式：每天固定時間做深度工作，把深度工作轉換成生活中的習慣。 （針對一般的工作者，較為理想) 記者式：任何時候，只要能找到空檔，就切換成深度工作模式。

策略二：建立深度工作的儀式 固定的儀式，包含：在何處工作？（Where）工作多久？（How long）如何支持深度工作？（How)

布魯克斯 （David Brooks）：「（偉大的創意）思考有如藝術家，但工作有如會計師。」

策略三：大動作投入深度工作。為非常手段，適用於緊急時刻：

如JK羅琳住進，愛丁堡鬧區的五星級套房，閉關寫作。 又像比爾蓋茲，在沉思周期間，拋下工作和家庭，隱居到一棟小木屋。目標是為了心無旁騖的深度思考公司的大問題。

策略四：別獨自工作。仍須保留時間做交流，跨領域碰撞，激發有趣合作和創意。

策略五：像經營企業般執行（How）。在這個部分，本書作者直接借用哈佛商學院教授克里斯汀生（Clayton Christensen）的著作《執行力的修練》（The 4 Disciplines of Execution）裡的四個紀律：

紀律1：專注在最重要的事情

紀律2：根據領先指標行動

紀律3：設置醒目的計分板

紀律4：定期檢討成效

作者進一步回顧，過去深度思考的時間都集中在接近提出論文的期限， 但這四個紀律幫助作者一整年保持高度專注力。

策略六：要懶惰工作日結束時，停止思考工作上的問題，停止進一步的活動，如安排第二天的活動、行程都要避免。必須要讓大腦進入真正的休息狀況，儲存明天的能量，才能有效達成下一次高度專注力！

總結如下

擁有一套哲學 儀式化深度工作 擺出慎重的姿態 不要總是單打獨鬥 像企業一樣運作 在適當時間懶散

個人讀後心得分享

我並不反對社群媒體、新科技，帶給我們取得訊息的便利性、快速性。看似強化了我們的生活、還有連結了我們與朋友之間的關係，但我們可能仰賴社群或者是他人，來提供我們想法、或者是答案。反倒缺少我們自己，對事情的真實看法、和訓練思考的機會。進一步，因為依賴這樣的社群媒體，在心理層面，我們害怕與社會脫節，導致我們必須要常常更新最新動態、朋友圈發生什麼事情，深怕我們變成邊緣人，漸漸導致，我們在工作時候，無法專心一致。

還記得我剛剛進公司，完全不敢用手機，也很少回訊息，發現我在做報告時候，很少遇到錯誤，也會常常去思考，有什麼方式，能讓這件事情效率更高。但隨著日子過去，可能因為熟練手邊的工作，所以常常會拿手機出來使用，分心在社群平台上面，但我發現這個習慣改變，導致以下結果：

報告產出容易出現小錯誤。 不再想一些優化方案。 專心在自己手邊擁有的工作，沒有創造力。

以下是我的解決方案

戴上耳機 （儀式）：創造一個自己的工作空間，不受他人影響。 在工作開始前，將工作細節一一列表清楚，以筆記簿為主，不碰電子相關產品，以避免分心。 建立自己的工作習慣、或者可稱為工作上的SOP：如做報告前、中、後期需要的步驟為何？ 建立清楚的步驟後，能根據每個步驟來執行，以確保沒有遺漏任何小細節，透過此方案，減少大腦運作時間，能防止因為困難、不熟悉而產生的逃避心態。 在每次的專案或者報告上，確立目標，並且定期檢討、檢驗成效。 還有記得老闆教訓的感受，讓自己能在拿起手機的那刻，有種心理上的壓迫感，強迫自己必須專心一致。 最後如何展現創造力：透過參加社團或者活動，來強迫自己思考、以及與別領域人才交談，透過吸收別領域的知識，達成把手邊工作做得更好、更有效率的目標，或者找出新的解決方案。

所以我認為，花費在工作與在社群媒體時間，必須取得平衡，和我們要如何改善我們工作的習慣，的確值得我們去深深思考，讓我們既能不被邊緣化，又能產生具深度、高產值、高價值的工作型態。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航