日本籌組Uber Eats工會，台灣的餐飲外送服務是否起而效尤？

現代人的忙碌生活中，常常因為工作忙碌，連帶地在用餐的時間上也被擠壓，進而催生了餐點外送服務。這幾年席捲全球飲食文化的餐點外送App Uber Eats，標榜只要一鍵即可下訂單外，使用者也可以自己成為外送司機並賺取額外收入，在紅遍二十多國與超過200個城市後，Uber Eats同時面臨到了實際問題：勞動權益。

就在10月3日，日本Uber Eats的17位員工，在首都東京澀谷的一處辦公室內召開Uber Eats工會成立大會，該工會開宗明義希望，Uber總公司可以迫切改善旗下用戶的勞動人權。

工會成員之一，也是首任會長的29歲前葉富雄說：「我們在前線遇到的問題無法即時反應給公司、就算最後反應到公司後，總公司依舊沒有回應。」希望藉由籌組工會後，能擺脫過去個人無法反應問題的無力感。

雖然目前只有17位會員，不過前葉富雄也說，現在會以首都圈的會員為主，而且反應的人數比他想像中都還好。目前在日本約有1萬5000人在Uber Eats上登記成為用戶，並有實際送餐經驗。

除了東京之外，還有大阪、福岡等9個都市都有服務，傳統日本一些老店家或是披薩店等雖然也有提供外送服務，但是老店家都有限定服務範圍，披薩店則是有至少1000日幣的限制，Uber Eats在日本的外送業中，保持一定競爭力。

算是真正的員工？

然而，在世界上交通最密集的東京送餐，除了時間壓力外，還需要面對相當多的小路，Uber Eats日本在展開服務後，就有不少意外發生。

參加工會的其中一名42歲的男性就說，他在7月時在世田谷區騎車送餐時機車摔倒，後來餐點雖然還是送到，但便當摔到的外型畢竟醜陋，讓他遭到總公司警告：「如果接下來還有這樣的情況，您的帳號可能會被永久停止，請多注意。」

但在摔倒後，該男光是去醫院的醫療費用就花了不少錢，包含右肩膀脫臼在內，總共需要休養三週。該男對日本媒體說：「雖然是件沒有被害者的單純意外，我也以送餐為優先了，但是公司隔天才來問候就算了，還用這樣的口氣很糟糕。」他認為，在這個行業也是常會碰到受傷與事故的，希望公司也能拿出有誠意的對應。

然而，真正的問題點在配送員與Uber Eats間並沒有正式的勞雇關係，目前在日本法律的定義算是「個人事業主」。因此要是出了意外，都不適用任何的勞動災害保險，治療費用都必須自己負擔。

加上總公司擁有絕對的帳號管理與自訂的距離與報酬額度算法，都讓不少日本Uber Eats配送員感覺需要改善，才從6月起逐步規劃工會，未來也將成立網站以及與國外的Uber Eats工會聯繫。

日Uber審慎回應

對於日本Uber Eats用戶成立「工會」，雖然目前沒有勞雇關係，但總公司仍表示：「本公司為了提高個人事業主在工作方式上的質量與安全性，一直不斷在努力。我們也經常以比配送員的好搭擋還要更好的角度來摸索，希望今後還能以用戶們的需要為前提，誠摯對應。」

就在1日時，Uber日本總公司也修改規定，如果因配送出現意外，最多有25萬日幣（約台幣7.5萬）慰問金，如果不幸過世，家屬將有1000萬日幣（約台幣290萬）慰問金。

而在工會成立記者會上，所屬律師川上資人仍表示：「補償制度還有很多不完備之處，在新的工作型態下保護這些工作的人們，希望未來工會可以切實努力，改善勞動環境。」

日本也是Uber Eats開拔到亞洲以來，首個設立工會的國家。在2016年進軍台灣後，Uber Eats也漸漸成為許多人點餐時外送的新選擇。

然而，就在8月底時台灣也傳出消息，Uber Eats與Foodpanda等外送平台，因為不滿公司的獎勵措施要變相壓榨工時，一度要醞釀罷工。Foodpanda更在傳出在籌組工會，台灣外送時代的配達員勞動權，似乎也在慢慢成形中。

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共享經濟也算勞動？

對比「共享經濟」祖師爺的美國，Uber位在加州的總公司也在慢慢推行改革，預計明（2019）年1月推出新法。個人事業主將有一定程度的事故保險理賠、因傷休假與最低的租用金保證。加州州長紐森（Gavin Newsom）也在推特上說：「無法切實區分勞動者權益已經是數十年的問題。如不解決，對於勞動者、正當雇主、還有整體經濟來說都是不好的。」

不過Uber總公司最高顧問韋斯特（Anthony West）則在接受美國媒體訪問時坦言：「開Uber車的人絕大多數都不希望自己被認定是勞動者」，並且反對明年1月的新法。他並表示，該州有許多人建議以公投來訴諸這個法案是否該成立，就算該法成立與否，Uber未來都將提供獨自規格的傷病補償與最低租賃金的方案。

有趣的是，當初Uber等經濟模式的出發，正是因為共享經濟的興起，讓人可以在賺取報酬上有著更不一樣，甚至更自由的型態。不過隨著這樣的趨勢愈來愈頻繁，當初的共享概念變為實際的工作模式後，也讓許多人不得不去省思這依舊是份「工作」而必須要有一定的基礎保障。

就如同Uber在台灣遭逢計程車業抗議、如今外送服務也漸漸受到勞動權益的挑戰。目前美國加州的「共享經濟駕駛工會」的幹部帕爾度（Ivan Pardo），聽聞日本終於成立Uber Eats工會，也感到相當欣慰「全世界的共享駕駛與配送員都有共同變相被剝削的一面，大家一起加油！」而台灣的共享經濟，是否未來也會呼籲提高「勞動權」，成為亞洲第二國，也許是下一步可以關注的焦點。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航