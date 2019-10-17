《月球之書》：哥白尼的新模型能解釋行星逆行，卻無法說明月球亮度差異

文：大衛・翁弗拉許博士（Dr. David Warmflash）

以月球亮度估算星星的距離

月球上有座列維拉比環形山，名字來源是一位猶太裔的普羅旺斯天文學家列維．本．吉爾松，世人比較熟知他的名字的希伯來文字首縮寫RaLBaG，以及轉化為拉丁文的名字——吉爾森尼德（Gersonides）。吉爾森尼德這位多才多藝的哲學家抱持著亞里斯多德式實證主義，想為《聖經》中的「神蹟」事件尋求自然原理的解釋，因此很可能惹怒了基督教權威人士。不過，亞維儂教廷還是熱心支持他的天文學研究，八成是因為他的《聖經》註解是用希伯來文寫的，不是猶太人就讀不懂。

已故物理學家尤瓦．尼伊曼（YuvalNe’eman，1925-2006）特別標舉吉爾森尼德是十九世紀前唯一確切務實估算過星球間距的天文學家。針對特定星球實際距離的測量一直到一八三八年才真正實現，那一年，弗里德里希．貝索（Friedrich Wilhelm Bessel，1784-1846）記錄恆星視差的變化，並計算出地球與天鵝座六十一號星系相距十一．四光年。時間往回推五百年，那時偵測恆星視差的技術還不成熟，像納西爾丁架設在馬拉給天文臺的那種巨大環狀臂桿或許可以讓天文學家的視力敏銳些，能夠察覺半人馬座南門二星系的視差─ 半人馬座南門二是離我們最近的星系，「只有」四．三光年之遙─ 但還得確保儀器裝設在南半球才行。

因此，關於地球移動的證據付之闕如。但就像海什木與比魯尼，吉爾森尼德也質疑托勒密的模型，他知道，若是記錄月亮的明暗與尺寸變化，再拿來與手邊的月亮週期相關數據做比較，就有辦法依照亮度校準月球距離。類似的方法若用於觀測火星亮度，或許能夠發現其循環方式是證實或否定托勒密的本輪觀念。最後，尼伊曼猜測，吉爾森尼德研究月球亮度得到一些發現後，很可能已經將這些發現結合月球與行星距離的相關數據，藉以估算地球與我們熟知的星星之間的可能最短距離。無論詳細操作方式為何，吉爾森尼德最終估計，北斗七星至少位在十到一百光年以外的地方。

Photo Credit: 時報出版提供 描繪一名男子使用十字測天儀（Jacob's staff）的情形。十字測天儀是法國猶太裔天文學家吉爾森尼德發明的工具，這根有長度測量標記的桿子在十四世紀被用來確認星星之間的距離。

調整月球距離變異

正當十四世紀歐洲文藝復興萌發時，阿拉伯天文學還在東方世界發光發熱，托勒密的月球與行星運動模型仍有穩固地位。但是，自托勒密提出構想已經過了一千二百年，天文學家已經把它大大改造了一番。在這段時間裡，月球已繞行地球一萬五千次，一代又一代的天文學家觀察的不僅有月相變化，還有亮度差異與月亮直徑所切出的不同弧度。測得這些跡象，且知道月亮盈虧變換速率不固定，天文學家們已了解月球的移動速度時時在變，與地球之間的距離也是。為了能以托勒密《天文學大成》的模型解釋種種月亮變化因素及其他問題，這個圍繞地球旋轉的月球、行星與太陽運動模型到了十四世紀已經被改得相當複雜，成了一片陀螺飛轉交織的網絡。而且即使是最創新的調整─ 前一個世紀加入的圖西雙輪─ 也無法解決最令人困擾的問題，也就是偏心率：從數學上看來，地球實際上並不是真的位居任何東西的正中心。對於水星運動的某些面向，調整後的系統也無法說清楚。

為了應付這些問題，敘利亞天文學家伊本．沙提爾（Ibn al-Shatir，1304-1375）又多加了一些本輪（沿著較大圈圓周移動的自轉小圓圈），同時仍維持納西爾丁的數學模式，他也微調月球與地球間距的變化，使其更符合觀測結果，而不像托勒密所描述的月球變化那麼誇張，結果得到了一個將月球與行星─ 包含水星─ 的運動解釋得更完善的系統。這個系統裡的地球同樣靠近宇宙中心，而且就數學的角度來看，沙提爾的改良版本剛好與下一個關於星體運動的重大構想不謀而合。下一個構想將在一百五十年後來到，由一位波蘭數學及天文學家提出，他叫尼可拉斯．哥白尼。

月球獨自繞行

關於哥白尼為何會提出日心說的宇宙觀，史學家有兩派說法。一派認為改良後的托勒密體系僅給出月球、行星與太陽作等速圓周運動這樣的美好幻想，哥白尼並不滿意。另一派的說法是，哥白尼進行數學推導時，只不過是將納西爾丁與沙提爾已達成的進展依照邏輯推向下一步。第二種想法是分析了哥白尼的名著《天體運行論》（De RevolutionibusOrbium Coelestium）之後得到的，書裡那一張畫著地球與其他行星以圓形軌道繞太陽轉的繪圖最為人知，圖中的月球獨自繞地球旋轉（哥白尼之前的天文模型都是月球、行星與太陽繞著地球運行）。值得看的不只這個，更能反映哥白尼內心思考的是，他在作品中重現了圖西雙輪的數學原理，而且收錄的圖表皆衍生自各個阿拉伯天文學家的繪圖。

哥白尼具名引用了九世紀天文學家巴塔尼的天文圖表，並以自己的資料增補。他也保留沙提爾對納西爾丁所做數學研究的延伸，並描述月球繞地球轉動時不同的速度與距離，和沙提爾的數據十分符合。

Photo Credit: 時報出版提供 哥白尼日心說模型的繪圖。該模型主張地球繞行太陽，而且只有月球繞著地球轉。得益於之前的阿拉伯天文學家的觀測與計算結果，哥白尼才發展出自己的模型。

英國物理學家、人文學者暨作家吉姆．艾爾－卡利里（Jim Al-Khlili）了解這些情況後，稱哥白尼為阿拉伯時代天文研究的集大成者，而非將歐洲推上科學新章主舞臺的第一人。至於這樣的發展為何發生在歐洲，科技進步助了一臂之力。印刷傳播讓哥白尼有能力擁有自己的藏書，不需要前往亞歷山卓圖書館或智慧宮。雖然他提出的新模型能夠完整解釋行星逆行的現象，卻仍舊和沙提爾的模型一樣，無法說明月球亮度差異與月球、行星位移速度的變化。哥白尼不停想著他的模型還可以改得更完善，以至於一直拖到一五四三年才發表《天體運行論》，並於那一年過世。

月亮與太陽繞地球轉

《天體運行論》出版六十年後，天主教才伸出它的禁令魔手。然而，由於印刷術之利，數百本《天體運行論》已在歐洲各地流傳，席捲全歐的天主教與新教論戰雙方陣營天文學家也都拿到了。其中一位是第谷．布拉赫（Tycho Brahe，1546-1601）， 這位浮誇炫富的丹麥人戴著金屬人工鼻梁，因為他二十歲時與遠房表弟爭執誰的數學比較好，兩人鬥劍的結果就是被削掉了鼻子。

近端月面的西南邊有座顯眼的環形山以第谷．布拉赫為名，他成名於一五七二年，那一年觀察到仙后座星群中有顆原本不該在那兒的星星，他很簡單就確定這顆新的星星─ 連續好幾天都比金星還明亮─ 沒有產生視差，因此這不是大氣層中的狀況。事實上他看見的是顆超新星，也就是恆星正在爆炸毀滅的過程，原先因為遠距無法從地球看見。為了將這位才華洋溢的天文學家留在丹麥，國王菲特烈二世（FrederickII）賜給他一座島，給予資金讓他建立烏蘭尼堡天文臺（Uraniborg），裡頭有最頂尖的儀器，例如可精準測量月球、太陽、行星與星星位置的第谷象限儀（Tychonian quadrant）。後來與下一任丹麥國王失和，第谷移居到布拉格，神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世（RudolphII）在那裡為他建造了新的天文臺。

雖然對哥白尼的研究很感興趣，第谷卻不贊同地動說，因為他用盡了天文觀測技巧與精良設備也沒有偵測到恆星視差。他反而提出另一個想法，主張只有月亮和太陽繞著地球轉，其他行星則圍繞著正在運轉的太陽。就木星與土星的情況而言，他的觀測資料與假設十分吻合，對金星的觀察也算是相符，但火星就有點麻煩了，這需要比他更高明的數學家才能解決。顯然那位削掉他鼻子的遠房表弟還不夠格，所以他請來一位德國年輕人，名叫約翰尼斯．克卜勒。

登月旅行之夢

克卜勒在九歲的時候看見月食，好多年後，他寫了一本科幻小說《夢之旅》（Somnium），故事中的科學家在女巫母親的幫助下，於夢中前往月球旅行。小說裡描述了地球從月球上看起來的樣子，預告了幾百年後阿波羅八號太空人將拍下的那張著名相片。故事主角還見到了第谷．布拉赫這位克卜勒真實生活中的人物。令人難過的是，女巫母親的角色設定像是一語成讖，克卜勒的母親凱薩琳娜（Katharina，1546-1622）一六一七年因女巫罪被逮捕，直到一六二一年才被釋放，幸好她兒子的法律技能還管用。

克卜勒靠著獎學金讀書求學，本來預期成為路德教會神職人員，卻因為神學信念橫跨不同的新教派別，尋求高薪的大學職位被拒。他還是接受了一份教書的工作，一所奧地利格拉茲（Graz）的新教學校聘請他講授數學與天文學。

那段期間儘管家中發生種種健康與經濟問題，克卜勒還是發表了一部著作，裡面有他對哥白尼體系的數學見解，引起第谷．布拉赫的關注，開始與他通信。

一六○○年，格拉茲發生反宗教改革的武裝衝突，克卜勒於是接受第谷的邀請，前往布拉格工作，著手解決火星與第谷宇宙模型不合的問題。克卜勒到布拉格沒多久，第谷受邀參加皇帝的宴會，席間暢飲大喝，卻因為認為在皇帝宴會中離席很不禮貌，憋尿憋到膀胱受損，十一天後病死了。第谷的筆記中有無數觀測資料，克卜勒讀後發現，這些資料都能支持日心說，只要將哥白尼的圓形軌道改成別的形狀就行了。

別的形狀指的便是橢圓，這種被壓扁的圓形有兩個焦點，其中一個對應著太陽的位置。這便是克卜勒的行星運動第一定律，於一六○九年發表，同時發表的還有另一定律，說明一顆行星與太陽之間連成的直線在相同時間內會掃過相等的面積。克卜勒的發現使哥白尼體系經過改良後在數學上可能成立，但要證實哥白尼的想法，還得靠一項新科技，這時它才剛剛萌芽。

Photo Credit: 時報出版提供 克卜勒引起了魯道夫二世的關注。1601年，在同事天文學暨數學家第谷・布拉赫過世後，克卜勒被魯道夫二世指派為御用數學家。

書籍介紹

本文摘錄自《月球之書》，時報出版

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作者：大衛・翁弗拉許博士（Dr. David Warmflash）

譯者：林柏宏

人類登陸月球50週年紀念

從古老神話到未來的太空殖民地，月球歷史的一百個重要時刻

月球史的起點遠比人類史更早。如果四億四千萬年前沒有月球幫忙穩定地球的傾斜角度，地球上很可能無法演化出多細胞生物，人類或許根本沒機會出現。

從觀察、探索到開發，人類與月球之間實在有太多故事可以說。

不論是月球的可能形成原因、古人如何利用月球的亮度推估星球之間的距離、儒勒‧凡爾納的科幻小說怎樣啟發航太科學之父齊奧爾科夫斯基、二十世紀美蘇之間的太空競賽、月球的存在證實了愛因斯坦的廣義相對論，再到神農五號火箭的誕生、阿波羅登月任務，以及今日的私人太空公司與未來可能會發生的月球移民，太空生物學家暨科普作家大衛．翁弗拉許博士將帶領我們踏上一趟引人神思的旅程，鋪展出月球的重要里程碑與關鍵時刻。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航