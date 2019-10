用英文準確表達你的「不舒服」：便秘、經痛該怎麼說？

醫院、診所、藥局都是多益常出現的對話場景,本期多益專欄介紹看診必備的句型和單字,出國旅遊也有可能派上用場。遇到需要看醫生的情境時,要講清楚「哪裡不舒服」。

英文疼痛程度表

輕度:

I am feeling very tired.(我覺得很疲倦)

輕中度:

我覺得不太舒服。 I don't feel well.

I'm not feeling great.

I feel under the weather.

I feel a bit rough.

中度:

I think I'm getting worse.(我覺得越來越不舒服了)

中重度:

I feel like I'm coming down with a cold.(我覺得我好像感冒了)

重度:

我覺得糟透了。 I feel like crap.(crap是排泄物的意思)

I'm sick as a dog.

看病必備句型

I feel + adj. / My... is feeling + adj

I feel nauseous.(我感到噁心)

I feel cold.(我覺得很冷)

My stomach is feeling weird.(我的肚子怪怪的)

I have + a(n) + n.

I have a sore throat.(我喉嚨痛)

I have a cough.(我咳嗽了)

I have/ has been + ving / My... have/has been + ving

I have been sneezing.(我一直在打噴嚏)

My nose has been running.(我一直流鼻涕)

