香港騷亂的幾個問題（三）——「警察濫權」的根源

前文討論到香港騷亂的深層次原因，第一是中國不再需要以前的香港，第二是以美國為首的國際不再需要以前的香港。接下來討論的是，香港新一代，他們在反占中運動是特別引人注目的一群，也不再需要一個以前的香港。

這看起來有點諷刺，因為很多香港年輕人都有很強的「懷舊情結」，以「歸英」或恢復香港往日榮光為理想，至少也是回到97之前的狀態。在臉書等社交媒體上，「昔日香港」之類的專頁大受歡迎。

然而，一個令人尷尬的事實，「昔日香港」的代表人物，大多並不認為「今日香港」有什麼不好。站在普羅大眾的角度，當年的娛樂偶像的看法可以說很有代表性。七、八十年代成長起來的偶像，也往往是現代年輕人懷舊的對象，流行曲的天皇巨星譚詠麟、皇牌司儀陳百祥、曾志偉、電影巨星成龍、劉德華、梁家輝等紛紛為政府站臺。有的人固然有中國内地市場的考慮，或者希望在内地政界「再上一層樓」（比如鄺美雲）。但譚詠麟等處於半退休狀態，早已經「上岸」，也沒有什麼向政界發展的雄心壯志，而梁家輝等參加「撐警察大會」，可以看出是「絕對真心」，不是處於壓力的無奈之擧。從「藍絲」以中老年人為主，也可以看出，這些真正生活在「昔日香港」的人，反而是對現狀不滿較少的人。

這令人不得不再深入思考，到底「昔日香港」是真的如此美好，還是被歲月洗刷後的想象「誇大」了？

最近，香港政府通過運用《緊急法》制定《禁蒙面法》（正式名稱為《禁止蒙面規例》），令人進一步思考這個問題。

俗稱《緊急法》全稱為香港法例第241條《緊急情況規例條例》。它規定了特首在緊急情況下，可以擁有大得不可思議的權力。其中包括：

「對刊物、文字、地圖、圖則、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制；」

「逮捕、羈留、驅逐及遞解離境；」

對水路和陸路的管制；

「對財產及其使用作出的撥配、管制、沒收及處置；」

「對違反該等規例或任何在香港施行的法律的人的拘捕、審訊及懲罰。」

等等。

而特首在什麼時候可以運用這條法律也是非常寬鬆的。在「在行政長官會同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。」

《緊急法》制定的規例有很大的、甚至可以說是「頂級」的效力：因為「任何規例或依據該規例訂立的命令或規則，即使與任何成文法則中所載者有抵觸，仍具效力」，而其他法律條文與規例「有抵觸之處，並無效力。」

而《緊急法》制定的規例，在時間限制上等於「沒有」，因為「根據本條條文訂立的任何規例，須持續有效至行政長官會同行政會議藉命令廢除為止。」即特首說認為要廢除，才可以廢除。

很多反對派認為《緊急法》「違憲」、違反《基本法》，可是，在接連兩場要求法院頒發臨時禁制令的訴訟中，都被法官否決。

法律是一個社會運行的基礎，而香港更一直被譽為一個「法治社會」，在學校教育和媒體宣傳中，香港行「三權分立」。然而，通過香港政府引用《緊急法》，我們可以看到香港社會的運作，並不如想象中那麼好。

雖然反對派繼續選擇司法覆核，筆者認為勝出的機會很小。無他，（筆者認為）《緊急法》是合法合憲的，政府運用《基本法》，不是反映了「政府的惡」，而是反映了香港政治和法律制度中「惡」的内核。而這個内核，是港英時代的殖民地體制遺留下來的。

Photo Credit:Reuters / 達志影像

在香港「反送中」運動中，香港政府運用的絕大部分法律都是港英時代留下來的，無論《公安條例》還是《緊急法》，都不是特區政府新創的法律。《緊急法》制定於1922年，公安條例制定於1967年（嚴格而言，1948年已經有舊版的《公安條例》，但1967年等於改寫了一次）。這些法例有幾個特點：

第一，條文寫得非常嚴苛。構成犯罪的要件非常低，比如《公安條例》規定，三個人或以上聚集在一起擾亂社會秩序就可能干犯暴動罪。

即便一些罪名沒有成文法，政府還可以用普通法起訴。一些情況下，普通法比成文法更加嚴苛。比如，占中三子等就用普通法下的公眾防擾去起訴，原因是律政司認為它比用成文法下的罪名能獲刑更重，更有威嚇力。

第二，條文又寫得幾乎沒有節制。比如《公安條例》，很多條款的主觀認定因素成分很大。以上所說的暴動罪，警方和律政司真的「玩針對」的時候，嚴格說來用當事人用dllm（廣東話粗口）都算擾亂秩序。這次警察在很多單純市民與警察口角的情況下，就制伏、拘捕乃至起訴市民，嚴格來說，並沒有超出法律要求的範圍。

《緊急法》更不用說了，如上所言，不但賦予特首超越一切法律的權力，還沒有任何限期，直到特首認為適合才可以中止。

第三，這些法例並非形同虛設。在港英時代，無論公安法還是《緊急法》都多次使用。

雖然，香港社會講求法治，政府要告的話，不一定能告得入，法官還有「把關」的作用。但光是條文中存在這個罪名，就足以讓警察有理由拘捕，可以先關48小時。然後，只要律政司不怕花錢（因為政府有巨量資源），不用顧及成功的機率，律政司也已經擁有足夠有理由去起訴。對平民百姓而言，惹上這類官司很麻煩，耗時、耗力、耗錢、耗精神，足以被政府「搞得」身心疲憊。

這意味著，根據香港的法律系統，香港從一個法治「國家」變成一個警察「國家」（為行文方便，這裡不糾纏香港是不是一個國家之類的問題，以後不加引號），可以完全在符合法律框架的情況下，一夜之閒就發生。

更深一層，香港的政治架構也無法排除「變臉」為警察國家的可能。

在這次逆權運動中，示威者指控的警察最大的武器，是警察「不遵守《警例》」。似乎，《警例》是什麼大不了的東西，足以制衡警察。

可是，《警例》不是法律，它是香港警隊根據法律而制定的守則。它基本是一份内部指引，只公開其中的一部分如果不是傳媒採用「特殊的方法」，取得了《警例》的文本，公眾對《警例》中最關鍵的部分，比如如何使用武器，是一無所知的。

《警例》不但由警隊内部制定，其修改也完全是「警察内部的事」，它既不需要其他機構（比如立法會）同意，其修改事宜也不需要對公眾空開，更不必公開具體的修改事項。

今（2019）年十一，香港警察共開了六槍實彈，有傳警察在9月30日，修改了警察開槍的守則（更寬鬆了），也修改了一些武器的歸類（以便在更寬鬆的條件下使用），被傳媒爆出來之後，大眾一片譁然。可見，大眾的想像與現實的距離是何等的大。警方則再次不置可否，完全「合法」地不公開。

因此，以市民要遵守法律的嚴格性，去要求警察要遵守《警例》，這本身是相當無知的事。你見過什麼法律是不需要公開的嗎？而且，即便認為它們是廣義的法律的一部分，在法律系統上的層次也很低。由於無法看見整個文件，筆者無法判斷在《警例》中是否有足夠的制衡方法。反正表面看來，警員是否嚴格遵守《警例》，與警隊内部的態度有很大關係，而且主要由警察内部的「警察投訴科」處理，是自己人查自己人。

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進一步，警察雖然有監警會，但監警會權力不大，嚴重依賴於警察投訴科遞交的證據，而作出的決定，不但只能針對原則性的問題（不能針對具體的警察），而且只算是向警察提意見，聽不聽則是警察的權力。因此，實際制衡的權力只能算聊勝於無。

除非涉及貪污等罪行，才能由廉署查警察，跳出「自己人」的圈子。

當然，更大的圈子依然存在，無論警察、廉署、監警會，都是政府（港督或特首）提名、任命或委任的機構，嚴格來說，依然逃不出自己人的手。

政治架構上，在《警例》中規定，警務處長接受特首的命令，警察只聽命特首一人。保安局長在行政架構上是警務處長的上司，看似是重要的人，但特首完全可以跳過保安局，直轄警察。保安局長既然不是警察的真老闆，其他官員更不是。前一輪，政務司司長「代表警察」就721元朗白衣人襲擊事件，為警察處理「不理想」向公眾道歉，被四大警察協會聯名批判。很多香港人認為他們「頂撞上司」，其實，政務司司長「根本不是」警察的上司，面對警察的批評，政務司司長轉頭又要向警察道歉。

因此，香港雖然一直是個法治社會，但現實運作中，嚴重依賴人治。事實上，在現行香港法律的框架下，特首、律政司（負責起訴）、警務處長（負責抓人）三人，就可以決定香港的走向。

這就是現在香港「警察濫權」處境的制度性來源。而這一切，又是從「港英殖民地體制」下遺傳下來的遺產。

反占中運動殘酷地揭示了香港社會這個不方便的真相。黑警問題是香港法律和制度的問題。香港法律和政治的問題，是香港始終未解殖的問題（以後系列繼續分析）。

香港人民看到了這個事實，這樣他們再也回不去了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航