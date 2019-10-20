《過度診斷》（下）：「早期發現」與「過度診斷」的兩難與爭議

文：H．吉爾伯特．威爾奇、麗莎．舒華茲、史蒂芬．沃洛辛

（編按：本文為作者個人立場，如有相關問題，仍建議尋找專業醫療人員進一步諮詢）

Photo Credit：經濟新潮社

癌症篩檢的問題在於無法區分圖中4類癌症，因此我們難以判斷誰被過度診斷。雖然許多人認為藉由癌症基因檢測，可望有助辨認必定會引發症狀或致死的癌症，但該領域尚未發展成熟，得再等上多年才會知道效果如何。因此，確定個人被過度診斷的唯一方式，就是始終不接受治療、也沒出現癌症症狀，最後死於其他原因；但大部分被診斷出癌症的人都會接受治療，所以這樣的情況鮮少發生。

群體中攝護腺癌過度診斷的證據

個人是否被過度診斷極難確認，但群體中發生的過度診斷則相對容易判斷。我們推測過度診斷的方式，是比較一段時間的癌症診斷率與癌症致死率。圖4.6呈現了診斷率快速上升的兩種相異走向──其中一種極可能顯示了過度診斷，另一種則不然。

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在左圖中，癌症確診人數增加，最糟糕的罹癌結果（死亡）也增加。這顯示確診人數的上升有其意義，反映潛在的重大癌症確實增加（相較於成長緩慢或不會惡化的癌症）。

在右圖中，癌症確診人數增加，但癌症致死人數並未上升。這顯示儘管診斷增加，潛在的重大癌症並未出現變化，這就反映了過度診斷──即檢測出成長極慢或不惡化的癌症。

有些醫生會針對右圖提出另一項解讀：絕對會影響患者的潛在癌症確實增多，但罹癌病例增加的同時，診斷與治療也在進步，使得癌症致死人數未有變化。雖然不無可能，但這項解讀太過牽強，而且並非最為精簡：必須符合兩項條件（罹癌人數確實上升與醫療進步），而非一項條件（過度診斷）。

另外，這項解讀得基於一項大膽的假設：診治進步的速度「剛好等於」癌症增加的速度。若治療技術進步的速度超過罹癌病例上升的速度，死亡率就會下降；若罹癌病例上升的速度超過治療技術進步的速度，死亡率就會下降。死亡率若要保持不變，意味著癌症增加的速度剛好等於治療進步的速度。這實在太過牽強。

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現在來考量美國男性中，攝護腺癌的診斷率與致死率。圖4.7呈現了1975年至2005年，前後共30年的統計資料（來自美國政府流行病監測及最終結果計畫〔Surveillance, Epidemiology, and End Results Program〕，俗稱SEER，即美國的癌症登錄資料庫13）。

上面的線代表攝護腺癌診斷率，變化幅度很大；下面的線代表攝護腺癌致死率，相對較無變化。兩相對照後，上面的線看起來較像波動劇烈的股市，而非群體中潛在罹癌人數的指標。實際上，我認識的癌症研究人員，都不會認為這條曲線顯示攝護腺癌在生物學上的變化，而是反映了醫療實務的改變，尤其是攝護腺癌的診斷相關實務。

從1975年到1986年，診斷率每年增加約2％，幾乎完全反映尿道攝護腺刮除術（TURP）使用頻率的增加。該手術是用來治療因攝護腺肥大而排尿困難的男性（稱為良性攝護腺肥大症〔BPH〕），主要是刮除靠近尿道的攝護腺部分組織，以便尿液可以順利排出。隨著愈來愈多男性接受手術，病理學家也拿到愈來愈多攝護腺樣本，供他們在顯微鏡下檢視，結果就是發現更多攝護腺癌。

1986年後，由於治療BPH的藥物陸續問世，使得該手術的使用頻率降低。結果，從1986至1993年，經由TURP檢測出的攝護腺癌數量下降了約50％。但攝護腺癌診斷率在1986年後並未下降，反而大幅上升。從1986至1992年，隨著PSA篩檢問世，攝護腺癌診斷率幾乎倍增。如你所見，PSA篩檢普及之後，攝護腺癌的診斷在1990至1992年間有明顯的成長。

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1992年後，診斷率逐漸下降，除了因為攝護腺癌潛伏庫逐漸清空，也是因為愈來愈多醫生開始擔心過度診斷，尤其是年長男性身上的過度診斷。但診斷率一直沒回到PSA篩檢問世前的水準。1975年以後，過度診斷的情形屢見不鮮，可以參考圖4.8曲線下方的區域。

假如所有早期發現的癌症都是重大癌症，診斷出癌症的總人數就不會受到篩檢影響。注定會罹患重度癌症的民眾，篩檢也只是早點發現癌細胞。至於未定期篩檢的民眾，只要癌症惡化到足以引發症狀，終究會被診斷出來。但重度癌者患者人數理應相對固定，診斷總數也理應維持一定水準。

但攝護腺癌並非如此。1975年以來，出現了許多額外的診斷，大約多出200萬名男性被診斷出攝護腺癌。就算想從1986年的診斷率開始計算，完全不考慮TURP的影響，依然有大約130萬名男性確診。

無庸置疑的是，這些男性全都因為確診癌症而焦慮不已，但更大的問題是各種額外的治療。大部分患者都是手術切除或放射治療。攝護腺癌的手術（根除性攝護腺切除手術）目前已知可能會有危害：大約50％男性會出現性功能障礙；三分之一的患者會排尿困難；千分之一或二的少數男性術後在醫院死亡。

放射療法除了也可能導致陽痿和排尿困難（只是發生頻率較低），還有一項特有的缺點：可能傷害緊臨攝護腺後方的直腸。接受放射療法的男性中，大約15％在排便時有「中度或重度問題」，通常是疼痛或急便。被過度診斷的患者完全無法受益於治療，還可能因癌症治療而嚴重受害。這可不是小問題，已有超過100萬名男性被過度診斷。

因此，美國預防服務工作小組（U.S. Preventive Services Task Force；負責評估篩檢服務的聯邦顧問小組）對於攝護腺癌篩檢一直抱持保留的態度。該小組獨立運作，由基礎醫療與預防的學者專家所組成，專門審視已出版的研究，以對篩檢提出建議。

他們表示，根據現有的證據，他們難以評估未滿75歲男性攝護腺癌篩檢的利弊。但至於75歲以上男性，已有充份證據顯示，過度診斷是很嚴重的問題；他們的結論是不建議篩檢。其實，美國癌症協會（American Cancer Society）最近修改其建議以重申這項要點：「由於攝護腺癌成長緩慢，平均餘命少於10年的男性，又無攝護腺癌症狀，就不應該進行篩檢，因為他們不大可能受益。」

書籍介紹

《過度診斷：我知道「早期發現、早期治療」 但是 我真的有病嗎？》，經濟新潮社出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：H．吉爾伯特．威爾奇、麗莎．舒華茲、史蒂芬．沃洛辛

譯者：林步昇

一本書，幫助我們如何與醫療體系打交道，重新思考「早期發現、早期治療」的意義。

從預防醫學的角度來看，「早期發現、早期治療」是主要的方法之一。隨著技術愈來愈發達，健康檢查或疾病篩檢愈來愈精密，當報告出現異常，我們該如何面對？

一旦發現異狀，可能讓自己陷入「下一步該怎麼辦？」的掙扎。猶豫是否需要尋求第二意見、換一家醫療院所再做一次檢查，直到確診病名（或只是虛驚一場）為止。無論做出什麼抉擇，過程總是讓人煎熬不已。

本書主要作者H．吉爾伯特．威爾奇是達特茅斯學院的醫學教授，他以自己幾十年的臨床經歷，為我們解讀過度診斷、過度醫療對我們的影響，並且分析這些情況無法改善的原因。

從高血壓、糖尿病，到肺癌、乳癌、甲狀腺癌等病症，作者提醒我們了解醫療常識之餘，也要謹慎面對自己的健檢報告。他從醫療體系和醫療倫理的角度，提出「過度診斷造成過度醫療」的問題，不僅浪費醫療資源也讓人身心煎熬，藉此提醒我們，凡事都要正反兩面思考，對早期診斷抱持適度懷疑；最重要的是，預防疾病並不只靠早期診斷。

你我隨時都有可能瞬間成為病人或患者，都會面臨醫療抉擇。一本書，幫助我們跳脫框架思考，檢視精密健檢、癌症篩檢的價值，重新思考「早期發現、早期治療」的意義，為自己做最好的決定。

Photo Credit：經濟新潮社

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航