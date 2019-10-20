《設計思考全攻略》：黃金九大原則，引導團隊「改變成真」

文：賴利・萊佛（Larry Leifer）、麥可・路里克（Michael Lewrick）、派翠克・林克（Patrick Link）

如何引導團隊執行設計思考？

每個人都有擔任引導者的時候。例如強尼以引導者的身分，邀請莉莉參加一個發展創意空間的設計思考工作坊；馬克因為擔任引導者，發現一支適合新創公司的團隊。

以下另起一段設計思考這套理論正夯，許多企業內訓課程或輔導創業課程，也都在談論這個主題，因為這個契機，能夠主持相關題目的講師變得愈來愈搶手。

在設計思考工作坊中，引導者也稱為主持人，職責在確保所有參與者對於改變都能感覺自在、有安全感。

引導者應該具備哪些條件，才能促使轉變成真？

彼得深知，身為「共創經理人」、擔任引導者角色，他就像是這個新構想的「引擎」。透過對話、說明、參與問題陳述、增進主動參與，他引導著大家促使這個構想成真。他引入各式各樣的意見，作為團隊的後援，最後產生卓越的解決方案。

引導能產生更持久、許多人支持的決策。這表示，引導者的最高附加價值包括創造對話必要的結構和文化，讓團隊可以專心致志，為他們的問題陳述找到最佳決策。

討論和交流構想的階段，可以進一步分為兩個類別。第一個類別是以決策為核心；第二個類別是以構想和資訊的交流為焦點。

在討論階段，團隊成員的投入程度相當重要，這會決定變革是否成功企業成功的關鍵不只取決於新產品和服務，也繫於組織在變革過程中，如何整合組織成員的智慧資本。

這就是為什麼從今天的眼光看來，引導的態度與相關的方法和技巧，是組織和企業成功的關鍵。

關於理想的決策流程，每個人的想法都不一樣。在有些人的信念裡，決策必須歷經一連串有邏輯的構想、意見和分析而成。根據這個概念，每個團隊成員都要以同樣的速度思考、以線型方式前進，並在同一時間處理一個問題，以在同一時間得到解答。

Photo Credit: 天下雜誌提供

另一種心智態度遵循「希望原則」（Principle of hope）。希望原則的內涵是，一群人儘管意見不同，但初衷相同。因此很快就能找到解決方案。

Photo Credit: 天下雜誌提供

在許多情況下，我們要面對的一個大問題就是：事情沒有簡單的解決方案。這些是複雜的議題。面對這些議題，我們需要深厚的耐力，以多種觀念和意見為基礎發想解決方案。

對像是如何以普及的數位化解決方案，或新科技紓解大城市交通之類的棘手問題，彼得在提交解決方案的決策備忘錄給高階管理者時，經常要面為這種情況。

他得到的回應通常是否定句，如「那絕對行不通！」或是「那個市場太小，利害關係人太多」。當決策者的心智無法沉浸於解決方案，或是不願意這麼做，或害怕變動的影響程度，可能會超過原來想要的程度，就會發生這樣的事。

Photo Credit: 天下雜誌提供

彼得一再地在管理會議裡觀察到，雖然已充分討論過相關議題，卻礙於各自己情感，遲遲無法做出最後決策；或者，決策根本沒有經過討論。通常是大老闆不等發散階段出現的各種想法經過深思熟慮，就做了決策。

這種現象的問題在於，分散的精力、分歧的構想會拖慢整個過程。在專案的每個階段，各種未經討論的構想都再次被挖掘出來，進入流程。

這些決策動態下，儘管團隊通常還是忙著發想，但所謂的解決方案其實還很遠。我們在前文討論過掙扎區。我們還是必須再次強調，要團隊和小組接受相斥的新概念，並與之互動，並不是一件容易的事。

在發想時刻，年輕成員通常沒有方向感，不知要何去何從。特別是遇到複雜問題時，這種茫然狀態讓人感覺不愉快、艱困、糟糕透頂。當成員遇到這樣的狀況時，往往會認定為團隊功能失調。但事實不是如此。每個群體、每個團隊都會歷經這種緊急時期。引導者要幫助每個人忍受懊惱、迷惑和擾亂。

Photo Credit: 天下雜誌提供

實踐訣竅：引導過程的黃金原則

引導的九大原則

引導者根據九大原則，運用不同的方法和技巧。這些原則是引導者的黃金原則。

1. 假設和結論

我們要不斷建構假設、運用歸納與分類、做出結論，否則就會受制於常有的偏見。偏見不是問題，癥結在於我們對偏見無所知覺，或相信假設是真理。高績效團隊會針對這些假設一而再、再而三地檢討、測試。

2. 分享資訊

不只是與問題直接相關的資料和資訊，也包括可能影響流程的所有資訊。

3. 運用具體事例

在許多專案，資訊和資料會以不指明的方式出現，剔除背景、資訊的作者、行動的地點等更多諸如此類的訊息。

4. 解釋意向和結論

意向突顯我們追求的目標。在解釋意向和結論時，與小組分享我們的想法，分享我們如何得到某項資訊，結論又是從何而來。如此一來，小組對於不同的觀點會更開放。

5. 聚焦於利益，而非立場

利益與需求和欲望有關。我們要訴諸某個境況與我們之間的關係，而不是立場，因為立場只能代表某個群體，無法直接與實際的需求連結。高績效團隊藉由表達自身利益，以建立共同利益。

6. 兼顧主張和包容

在團隊討論裡，發表意見通常會變成一連串的獨白，不是以真正的交流結束。在提出主張時，同時參照其他意見，以容允有效的共同的學習，並對議題有更深一層的理解。

7. 為後續步驟尋找設計，並測試差異

讓團隊自己決定要討論哪些核心主題、執行的時間和方式，以及如何在不妨礙認知過程下兼容不同的觀點。

8. 討論不能討論的主題

一定有一些顯然是因為團隊深感困擾、害怕因此失去效能而不能討論的核心主題。即使是那些看似完全不可能面對的主題，團隊還是有可能經由賦能而去面對。

9. 根據適當的接受程度，支援決策流程

我們知道決策流程有不同的路徑和類型，如授權、共識、民主、諮詢、建議程序等。接受程度從抗拒、不服從、服從一直到心悅誠服都有。

對於企業和組織裡各種類型的轉型和變革，以及衍生的各種問題——從企業文化的發展到制定策略等無所不包，引導技巧都派得上用場。

書籍介紹

本文摘錄自《設計思考全攻略》，天下雜誌出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：賴利・萊佛（Larry Leifer）、麥可・路里克（Michael Lewrick）、派翠克・林克（Patrick Link）

譯者：周宜芳

繪者：娜迪雅・藍珍珊德（Nadia Langensand）

什麼是設計思考？

創新不是無中生有，「設計思考」是透過從人的需求出發，創造更多的可能性。

在數位化、供過於求的時代，創新最大的盲點就是失對象感、無法釐清優先順序

聚焦使用者 X 有流程意識 X 在正確的脈絡運用工具

是在複雜環境中有效創新的成功關鍵！

翻轉產品優先的慣性，從聚焦使用者需求啟動創新；

建立清楚的流程意識，梳理跨部門多方協作與持續疊代；

用圖像釐清複雜系統問題，融合用途理論、精實創業、敏捷開發、

換位思考、鉤癮畫布，一本學會在適當流程運用專家級工具共創！

用先進技術開發的產品，為什麼市場反應冷淡？

跨部門專案各方需求複雜像無底洞，層層關卡該如何推進創新？

產品概念要如何連結、擴大，能夠放上平台、融入生態系？

創新重鎮史丹佛大學有堂傳奇課程ME310，NASA、Apple、3M、SAP等全球超過45家一流機構都帶著問題上門求教。ME310就是掌握新世代創新流程密碼的設計思考發源地，本書作者賴利・萊佛是課程總監，也是設計思考的共同創始人。

在這本書中，萊佛：

說明設計思考的概念與流程

融入各產業專家的實作經驗

結合用途理論、商業模式畫布、精實創業等創新思維廣被使用的工具

讀者在設計思考的各個環節都可以學習導入適當的創新工具，並且強調圖像思考，更容易與團隊討論、形成共識、跟組織溝通。

你可以快速學到：

改變心智模式：從產品、技術先行，改變為聚焦使用者，了解現實的複雜性。

深掘使用者的需求：用換位思考地圖、5W1H六何問題、AEIOU法、用途理論等，挖出使用者的真正需求。

養成流程敏銳度：掌握設計思考的7個流程，即使卡關、掙扎也有清楚的概念知道如何發散與收斂。

視覺化與演示：運用故事、視覺化媒材與簡單的語言，與團隊分享自己的發現，讓大家都可以在同樣的進度上協作共創。

實驗與疊代：透過疊代法反覆建構、測試原型，從使用者所身處的框架理解、學習並解決問題。

建立系統思考：真實環境的問題多是複雜、多面向、動態與非線性的，看清系統的邊界關聯，打開視角，找到更好的解決方案。

唯一一本可以讓你搞懂設計思考及如何運用的最強攻略書！

不論你是加入創新專案的新手、帶領數位轉型的經理人還是準備開發服務的創新者，這本書都能夠幫助你全方位了解的設計思考──看清盲點、找到工具、協作共創。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航