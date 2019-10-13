寫文章別依賴「靈感」，五個秘訣讓筆下文字源源不絕

文：莎瑞絲（搜尋引擎優化師／遠距文字內容創作者，同時也是自媒體網站「 莎瑞絲遊牧日記 」創辦人，提倡如何在忙碌生活與工作中找到平衡，活出自己想要的生活模樣，成為更好的自己）

如果你是個內容創作者，今天的文章和你分享如何不靠靈感也能讓寫作有如黃河氾濫、一發不可收拾地寫個不停。

一、找到你的寫作甜蜜點

什麼是寫作甜蜜點呢？就是一個能讓你放鬆、自在創作的地方和時間，這完全因人而異，有人喜歡在咖啡廳寫作，因為可以避開家裡的誘惑；有人喜歡在房間寫作，完全的獨處讓自己專注寫作，再來，有人喜歡在白天寫作，也有人喜歡在夜深人靜時邊寫作邊喝紅酒。

我的寫作甜蜜地點是一人在家寫作，有三個地方是我蠻常待的寫文地方：書桌、飯桌和沙發，這完全視當時的心情來決定我想坐在哪裡寫作，雖然環境不變，但轉換的地點不同，心情也會隨者改變。

我的寫作甜蜜時間是在週末，因為我喜歡一整天寫作這種感覺，曾經試過寫了8小時的文章，也曾試過一個下午就可以搞定，只要週末我就會開啟寫作模式，寫作時會放輕音樂，點個香薰或蠟燭，盡可能讓自己輕鬆、舒服地寫作，享受寫作的樂趣。

為什麼要有寫作甜蜜點呢？因為 你必須為自己營造出一個舒服、自在的寫作環境，只要在這樣的情況下，就是得專注寫作 ，手機靜音、關閉所有社群媒體，讓自己全心全意投入在寫作裡，讓自己和身體習慣做這件事，為寫作而排除一切煩雜事務，唯有這樣寫作這事才能成啊！

而且我發現寫作的甜蜜地點也讓我開始有了隨時寫作的彈性調整，不再執著於一定要坐在哪裡才能寫作，現在我可以在通勤時寫文章，午休時寫文章，等待時寫文章，一種隨時開啟寫作模式的狀態。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

二、一次做一件事情就好

沒錯，這裡指的一次做一件事請，就是寫作。

寫作最大的禁忌就是邊寫邊修改，你一次只能做一件事，就是寫，寫完了再進行下一個動作：修改 。

的確，有時候寫作不是文思泉湧，寫一寫確實也會卡住，這時候千萬不要回頭開始修改或直接刪除前面寫過的東西，你只需要按下tab鍵，繼續往下寫，直到你寫完為止就好。在那之前都不需要考慮標題下得夠不夠好、有沒有錯字、標點符號和語感什麼的，等完成後再一次檢視就好。

萬一一直寫不出東西怎麼辦？這時候我會允許自己離開寫作模式，去做一些與寫作毫無關係的事情，比如泡澡、跑步、整理小花園、做家務，看起來毫無關聯的事情其實對寫作也有很大的幫助，因為大腦不再死死守著一個地方，當你開始放鬆，大腦就會又活過來了，靈感就在此時莫名地冒出來了。

三、鑽研「完美」，可能只會拖累你的進度

你是個完美主義者嗎？是否常覺得自己的寫作不夠完美，不想發表嗎？

經營自媒體後，我發現自己有個怪癖，就是不知道哪來的idea，總覺得寫完的文章要「泡一泡」才能發表（當然不是泡在水裡），需要一些時間沈澱讓自己不斷地修改個800萬遍才甘心，每次看文章都有不順眼的地方，一改再改，就是不讓它上架。

在我意識到自己的完美癌怪癖後，我給自己的解藥就是寫完後檢視文章邏輯、錯字，沒什麼大問題就馬上送出，因為心裡明白即使再怎麼修改，我都不會有滿意的一天 ，與其讓自己一直卡在一篇文章，不如藉由每週更新文章，讓自己在每次寫作經歷中成長，不再要求完美。

而且所謂的「完美」也是自己定義的，有些文章我自認寫的還不錯，拿去投稿也吃了閉門羹，反倒是我覺得不太滿意的文章，卻有很多流量，甚至每次投稿都會百發百中，所以「完美」其實不存在，它只會拖累你的進度罷了！

四、用心智圖收集寫作靈感

心智圖（Mind Mapping）是一個很棒的靈感發想工具，這也是我在擔任固定編輯後學到的技巧。心智圖其實很簡單，就是自由聯想詞彙，一個詞彙聯想帶出另一個詞彙， 開啟你的創意想像空間，讓想像力帶出不同的點子，避開理性邏輯的那一面 。

首先，選擇一個主題，然後開始畫心智圖。

以我為例，當時編輯在討論時和我提起最近某個造型雞蛋糕非常夯，希望可以多撰寫與美食相關的文章，我的主題就是「美食」，然後開始畫心智圖。

作者提供

畫心智圖不需要花太多時間，大概5至10分鐘就差不多了，在畫的過程中不必檢視這些詞彙和關鍵字是否可以生得出一篇文章，只要你想到什麼就寫什麼。為什麼說不必審查呢？因為你一旦審查這些關鍵字，就是限制了想像力。

我們通常得先掃視過瘋狂點子，才能得出可行的好點子，因此不必擔心想出太瘋狂的點子。

～史丹佛設計學院創辦人 David Kelley

若你不知道該怎麼做心智圖，推薦一個蠻好用的心智圖工具Mind Meister，隨時記錄你的點子並延伸它，它存放於雲端中，登入帳號便可開始發揮想像力做出你的寫作心智圖。

畫完心智圖後，選出三個映入眼簾的關鍵字，接著開始觀察這些關鍵字通常討論哪些面向？哪個切入點你很想寫？哪些內容最能吸引你的目光？在收集資料的過程中，不要忘記寫下你的想法和疑問，這會是你日後很好發揮的題材。

五、結果論：你想說的是什麼？

在開始一篇文章前，你可以直接跳到結果論問自己：我想要告訴讀者什麼？試想像一下，完成這篇文章後， 你希望讀者在閱讀後帶走哪些資訊？

以我為例，在寫這篇文章時，我清楚知道想幫助寫作沒靈感的你，幫你分析寫不出文章的原因有哪些以及獲得靈感的方式，藉此來幫助有此需求的你和其他人。所以，這篇文章會舉例很多事情，包括我的寫作SOP、靈感怎麼收集、卡住時我會做什麼事情等等，目的就是和你分享如何解決寫不出東西的困擾。

當然，文章類型有很多種，可以是資訊類、教學攻略或是個人經歷分享，試著跳脫出作者的角色，問問自己：如果我要分享這篇文章給別人，我會怎麼簡單敘述這篇文章內容？

Photo Credit: Depositphotos

來Refresh一下文章重點吧！

找到你的寫作甜蜜點：為自己創造一個舒服自在的寫作地點和時間 一次做一件事情就好：切忌不要邊寫邊修改 完美只會拖累你的進度：寫作不存在完美，寫完就發表吧！ 用心智圖收集寫作靈感：利用想像力來收集不同的點子 你想說的是什麼：在開始寫文章時問自己：我希望讀者看完後記得哪些事情？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航