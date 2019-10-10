這套簡單的思路，教你如何正氣凜然的「不愛國」

這套簡單的思路，相信對很多人能起作用。

起手式就從我們「親愛」的國家認同開始。想想看，如果你生在史瓦濟蘭而不是宜蘭，還會愛台灣嗎？如果你的第一語言是法語，還會覺得中文特別優美嗎？如果你最熟悉的歷史是拉丁美洲的被殖民史，還會認為二次大戰前犯下最大規模戰爭罪的政治實體，是軍國主義的日本或納粹德國嗎？如果你最先接受的社會框架，既不是君君臣臣父父子子也不是反共救國，而是摩門教義，國家對你而言會是一個重要的認同對象嗎？

離開一下自己的資訊起點，對反思自己的國家認同會挺有意思的。

再來，過了國家認同這一道檻，就可以來思忖一下國家本身的價值。如果說神話是在科學之前，人類藉以解釋自然世界現象的工具；而宗教是現代國家組織建立之前，人類藉以集結眾人之力的社會工具，那麼取代國家的體系會是什麼？現代國家作為一種有組織、有力量的信仰，把地球表面完全沿線裁切、一點不剩地完全給人類瓜分完畢，犧牲了誰？不願意被國家所管轄的部落和個人，在地球上竟無處可遁，憑什麼？

Photo Credit:Reuters/達志影像

在討論國家之前，先確認一下你分得清楚「國家、政府、執政者、社會」這幾個概念。

它們完全不同，但我擔心有些讀者，就像三代單傳、缺乏兄弟姊妹時，對堂表親妯娌連襟這些稱謂就不容易搞懂一樣，生在專制政權主導的國家裡，不容易區分國家、政府、執政黨之間的分野，因為缺乏經驗，但很多國家雖然都已經完成第三波民主化，但人生前期活在專制政府統治下的人民，還是不容易分辨這些重要觀念，例如台灣、例如南韓。

還好我成長在戒嚴後，社會夠「亂」，已至於我們這一代人，終於被迫養成了一點思辨能力，至少學會要檢視政府的行為。

我不是無政府主義者，但覺得政府是一個純工具性的存在，以效能為主要要求。至於執政者，當然最好不是人治、是法治，以免弊端久長。強調政府是一個工具性的存在，主要是為了強調政府不能為自己的效能犧牲人民（個體）和社會（總體），違反這項原則的政府，就是侵害價值。政府能對人民或社會強力執行的領域，只能為了其他具有內在價值的事物，不能是為政府本身。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

至於國家，可以視為政府這個工具性體制，身上披的那層畫皮。理解成遊戲視覺設定的那層skin就更棒了，既可以隨玩家需求調整設計，還可以用來掩藏玩家真實的性別和屬性。甘迺迪說：「不要問國家能為你做什麼，先問你為自己的國家做了什麼。（Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.）」但人家是國家領袖，當然傾向為自己掌握的權力說話。

在此給各位被統治者的建議是：國家不要問我為它做了什麼，想想它自己對我們做了什麼先。

但相較於國家，社會是完全不同個概念，社會本身有充分的內在價值，國家和政府，如果不是社會的公僕，發展成超穩定結構後回頭壓在社會頂上，歷史上總是會被社會反噬，絲毫不爽。

重點是，即使經過這樣一路考量，仍然不妨礙你「愛台灣」的選擇。

如果你對台灣的偏好，主要來自於對這個社會的熟悉，以及在這個社會裡成長的過程，讓你知道如何對這個社會更好。對社會有益的事，我會願意為台灣做。當作回饋也好，當作為這個世界做一點好的改變也行。

選擇愛台灣，因為愛台灣的效益，對我而言比愛挪威或愛土耳其都高。「不愛國」跟「愛社會」，其實可以並存無礙。

民族主義不好，大家不要追求民族主義；愛國不好，大家先要學會愛人。最終，我期待的是，不要再有以愛國為名的恨。因為國家沒那麼值得你愛，更不值得你為它憤恨它的敵人。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航