《慍怒》小說選摘：我在滿地鮮血、胎盤與黏液中出生，我與那一場災難密不可分

文：約翰波恩（John Boyne）

絕妙計畫（The Great Plan）

漢娜希夫人在八月中時找她進辦公室面談，她告訴我母親，差不多是該離職的時候了。

「是因為我今天早上遲到嗎？」我的母親開口問，「今天真的是我第一次遲到，不過那是因為我要出門時，門口站了一個很奇怪的人，看起來好像想要殺我一樣，所以才不敢一個人出門。後來，我跑上樓從窗戶向外看，他在那裡又站了二十分鐘才轉身往格拉夫頓街走了。」

「跟妳遲到沒有關係，」漢娜希夫人搖搖頭說，「凱薩琳，妳一直都是準時的人，妳跟她們不一樣。事情是這樣的，我覺得時候差不多了，就是這樣。」

「但是我還需要賺錢，」她強調著，「我有房租要付，還有孩子，還有——」

「我知道，我了解妳的處境，但是妳要看一下自己的樣子，妳已經大腹便便了。我看也就是這幾天的事情了。妳現在不會覺得哪裡不舒服嗎？有沒有？」

「沒有，還沒有感覺。」

「問題是，我已經……拜託，凱薩琳，妳先坐下來，舒服一點。妳現在的狀態根本不應該站著。事情是這樣的，我已經聽到一些議員在抱怨了。」

「抱怨我嗎？」

「抱怨妳。」

「但是我一直都很有禮貌啊？除了多尼戈爾郡（Donegal）那個收高利貸的人，因為他每次從我身邊經過時都會推我，說我是他的靠枕。」

「哎，這些事情我都心知肚明，難道妳以為我過去這三個月來都沒有觀察過妳嗎？今天要不是因為，我是說，妳要不是因為有其他責任，妳絕對夠格繼續在這裡工作的。我認為妳是茶館女服務員的最佳人選，妳天生就是做這份工作的人。」

我的母親微笑以對，她覺得這應該算是一種讚美，儘管內心也不是非常確定這話的言下之意。

「他們並不是在抱怨妳的態度，而是妳的狀態。他們覺得坐在那裡看著一個即將臨盆的孕婦，實在讓他們吃不下眼前的奶油蛋糕。」

「妳是在開玩笑嗎？」

「這真的是他們告訴我的。」

我的母親笑著搖搖頭，「到底是誰說的？漢娜希夫人，妳可以告訴我是誰嗎？」

「我不能說。」

「瑪莉與布里姬特那幾個嗎？」

「我不會說的，凱薩琳。」

「政黨聯盟（Party affliation）嗎？」

「都有。老實說，還有一些共和黨（Fianna Fail）的人，妳也很清楚那些人，藍領階級的人不在乎這種事情。」

「是那個獐頭鼠目又自稱是什麼部長的——」

「凱薩琳，我不想要繼續跟妳討論這些細節了，」漢娜希夫人舉起手打斷她，「事實就是妳也沒剩多少天了，頂多一週吧？我覺得妳最好就在家裡躺著休息，妳就當作是幫幫我，不要再跟我爭論了，可以嗎？我們兩個人之間一直都很好說話的，不是嗎？還有——」

「當然，」我的母親知道不應該再懇求對方給自己更多時間了，「漢娜希夫人，妳一直對我很好。妳在我困頓時給我這個工作機會，我很清楚那並不是一個簡單的決定。我會記得那一天的，妳在我心中永遠有一個特別的位置。」

漢娜希夫人鬆了一口氣並靠在椅背上。「謝謝妳，凱薩琳，妳很乖，妳一定會成為一位好母親的，如果妳有任何需要——」

「嗯，老實說，有件事情想拜託妳，孩子出生之後，我想要回來，可以嗎？」

「回來？哪裡？回來眾議院工作？喔，不行，不可以的，妳當然要在家照顧孩子，不是嗎？」

我的母親望著窗戶，嘆了一口氣。這是她第一次向人提起她的絕妙計畫。「孩子的母親會照顧他的，不管是男是女，都一樣。」

「孩子的母親？」漢娜希夫人驚訝地說，「但是——」

「漢娜希夫人，我不會把孩子留在身邊。我已經安排好所有事情了；孩子出生之後，會有一位駝背的贖主會（Redemptorist）修女來醫院抱走孩子，然後交給一對住在達特摩斯廣場（Dartmouth Square）的夫妻領養。」

「天啊！告訴我，妳什麼時候決定這件事情的？」

「我發現自己懷孕的當天，心裡就做了這個決定。我太年輕了，根本沒有錢，也沒有好好養育這個孩子的條件。我不是無情的人，只是如果我把孩子交給一個好人家，這個孩子才能夠過上好的生活。」

「嗯，」漢娜希夫人回答，「這點我無法反駁，但是妳心意已決了嗎？不後悔？」

「我不知道，但是我覺得這是最好的安排，比起跟我一起生活，這孩子跟他們在一起才能過好的生活。漢娜希夫人，那對夫妻很有錢，而我身無分文。」

「妳的丈夫呢？妳覺得他會同意這個決定嗎？」

我的母親覺得沒有辦法繼續欺騙這位善良的人了，而也許她的臉上已經流露出內心的歉疚了。

「如果我猜的沒有錯，根本沒有歌根先生這個人，是嗎？」漢娜希夫人終究是開口問了。

「妳的猜測沒有錯，」我母親小聲地說。

「那婚戒是怎麼回事呢？」

「我在科平傑路上的一家小店買的。」

「我大概也是這樣想的，那戒指太高雅了，不會有男人眼光這麼好的。」

我的母親帶著微笑抬起頭來，卻意外發現漢娜希夫人竟然哭了，我母親立刻拿出口袋裡的手帕遞給她。

「妳還好嗎？」我母親對於眼前這樣的情緒爆發有些摸不著頭緒。

「我沒事，」漢娜希夫人說，「妳不用理我。」

「但是妳在哭啊。」

「就是哭一下而已。」

「我說錯什麼話了嗎？」

漢娜希夫人抬起頭來，嚥著口水，「我們可以暫時把這房間當作是告解室嗎？接下來的話題，出了門就不存在，可以嗎？」

「當然沒問題，」我的母親回答，「妳一直對我這麼好，妳知道我非常尊敬妳，感激妳。」

「謝謝妳這麼說。我一直覺得妳當初說的故事不是真的，只是我心裡覺得應該要表現出同情心。畢竟當年我在妳這樣的處境時，也希望有人這樣對待我，但是顯然沒有。假如我告訴妳漢娜希先生不存在，我想妳應該也不會覺得意外。」她伸出左手，兩個人的目光聚集在那顆婚戒上，「一九一三年，我在亨利街上的一家小店買的，花了四先令。」

「妳當時也有孩子嗎？妳獨力扶養孩子長大嗎？」

「不完全是那樣，」漢娜希夫人欲言又止，「凱薩琳，我的家鄉在維斯特米斯（Westmeath），妳聽過這個地方嗎？」

「聽過，妳跟我提到過一次。」

「我當年離開家鄉之後，就再也沒有回去過了。只是我當年並不是挺著肚子來都柏林生孩子的，孩子在家鄉就生了。孩子就出生在我當時的睡房，那是我從小到大每晚睡覺的地方，那可憐的孩子就是在那裡懷上的。」

「結果呢？孩子呢？是男孩嗎？」

「不，是個女孩，很漂亮的孩子，不過她並沒有活多久。我的媽媽幫我接生並剪斷了臍帶，接著我爸爸就把孩子抱出去——他在外面準備了一桶水，直接把孩子浸入水桶裡，活活淹死她了。他幾天前就已經掘好墳墓了，然後把孩子丟進土裡埋了。這件事情就這樣結束了。沒有其他人知道，鄰居不知道，神父不知道，警察也不知道。」

「耶穌基督，聖母瑪利亞，」我的母親坐在椅子上嚇傻了。

「我連抱抱她的機會也沒有，我媽媽幫我清理乾淨之後，當天就送我上路了。他們告訴我，再也不要回去了。」

「我是被神父當眾教訓，」我的母親接著說，「我們那教區的神父說我是個蕩婦。」

「廢材都比這些傢伙聰明，我從來沒有看過比那些神父更殘酷的人了，這個國家……」她搖搖頭後閉上雙眼，我的母親說她的表情看起來就像是要放聲嘶吼的樣子。

「這整件事情聽起來太可怕了，我想那孩子的父親並沒有打算要娶妳，對吧？」

漢娜希夫人苦笑一聲，「他即便想也不可能，他當時已經結婚了。」

「他的妻子知道這件事情嗎？」

漢娜希夫人看著她並低聲說著，語氣中充滿羞恥與厭惡，「整件事情她都一清二楚，我剛不是說，臍帶是她親手剪斷的嗎？」

我的母親一開始沒有反應過來，直到明白漢娜希夫人話中代表的含意，她嚇得摀住嘴巴，就怕自己要吐出來了。

「就像我說的，天下無奇不有，凱薩琳，妳的心意已決嗎？妳要讓人領養肚子裡的孩子嗎？」

我的母親不知道要如何表達，只能點點頭。

「那就讓自己在生產後休養幾週，然後回來找我。我們只要告訴那些人，孩子夭折了，這件事情很快就會過去了。」

「這樣說有用嗎？」我的母親問她。

「對這些人來說，有用。」她回答，握住我母親的手，「不過，我必須要告訴妳，凱薩琳，這對妳自己來說沒有用，妳永遠不會忘記這件事情。」

暴力（Violence）

當天我母親回家時已經入夜了，正當她轉進雀瀚街時，一個人影從克萊倫登酒吧（Clarendon）搖搖晃晃地走出來——她當下就覺得相當不安，因為那就是當天早上害她上班遲到的同一個傢伙。這男人非常胖，臉上布滿了皺紋，酒後滿臉通紅，蓄了兩、三天的鬍子讓他看起來就是個兇神惡煞。

「終於等到妳了，」他邊說邊走向她的家門前，開口盡是濃濃的威士忌味道，她忍不住向後退了一步。「活生生，血淋淋地逮到了。」

她什麼話也沒說，從口袋裡拿出鑰匙，情急之下根本沒有辦法將鑰匙好好插進鎖孔中。

「這上面有房間，對吧？」那男人問她，抬頭望著樓上的窗戶，「好幾間房，還是只有一間房？」

「只有一間，如果你是要找房子，恐怕是找錯地方了。」

「妳這口音，聽起來是科克郡的人吧？老家在哪？班特力（Bantry）？還是帝摩利格（Drimoleague）？我以前認識一個帝摩利格的小姑娘，那爛貨誰都可以。」

我的母親撇開頭繼續試著將門打開，偏偏鑰匙卡在鎖孔裡，讓她忍不住低聲咒罵，她只好使勁硬轉著鑰匙，看能不能拔出來。

「你可以不要擋住光線嗎？」她轉頭對著他說。

「就一間房間是吧，」他邊說邊搓著下巴，「所以妳跟他們住在一起，對吧？」

「跟誰住在一起？」

「這樣的安排倒是挺奇怪的。」

「你說跟誰住一起？」她又問了一次。

「當然是那兩個搞玻璃的，不然呢？不過他們怎麼會跟妳搞在一起？女人對他們來說一點用也沒有，不管誰都一樣。」他盯著她的肚子搖搖頭，「這是他們其中一個的種嗎？不可能，這不可能跟他們有任何關係。妳可能連要找誰負責任都不知道吧？是吧？妳這小賤貨。」

我母親立刻轉身，這次鑰匙順利插進鎖孔中了。然而，就在她準備踏進門時，他竟推開她直接走了進去，獨留她一人站在街上，不知所措。直到那人已經踏上樓梯時，她才回過神來——可惡的入侵者。

「你給我下來，下來，」她對著他喊去，「這是私人住宅，你聽見沒？我要報警了喔！」

「我管妳他媽的要叫誰！」他吼了回來，而她轉頭看著身後的街道，當時半個人影也沒有。她一鼓作氣地跟著他上樓，他正搖搖晃晃地轉著門把。

「開門！」他舉著肥胖的手指對她吼著，她無意間注意到他指縫中的泥巴——這人肯定是個農夫，她當下心想。他同樣也帶著科克郡的口音，不過她一下子就分辨出是西科克郡的人了。「小女孩，妳現在立刻開門，不然我就把門踹開。」

「你休想，」她說，「你立刻給我出去，不然我就——」

他接著轉身背向她，要她滾開，接著果真抬起穿靴子的右腳，用力把門踹開了，門板撞上牆壁後，架子上的鍋子應聲掉進浴缸，發出驚人的一聲巨響。他與我母親跌進房裡時，客廳空無一人，但是他們也立刻聽到隔壁臥房裡傳來焦躁的聲音。

「尚恩馬金泰爾，你給我滾出來！」那人醉醺醺地怒吼著，「現在就給我滾出來，不然你就死定了！我警告過你了，不要被我抓到你們兩個又搞在一起！」

他舉起手上的棍子——我母親之前沒注意到他還拿著一根棍子，直到他用力在桌上敲了好幾下，那巨響讓人膽顫心驚。他的父親也有同樣的棍子，只是她以前都是看到哥哥們挨揍。父親發現她不可告人的事那晚，也曾經想要拿棍子揍她，幸運的是我的外祖母阻止他了。

「你找錯地方了，」我的母親大吼，「你根本就是亂來！」

「你給我滾出來！」那人又吼了一次，「滾出來，不然我就進去把你拖出來，現在就給我滾出來！」

「你給我出去，」我的母親拖著他的衣袖，結果被他用力推開，一把摔在沙發上，頓時背後傳來一陣劇痛，直搗她的脊椎，感覺就像一隻老鼠在她背後溜竄著一樣。那人走向臥室門口並用力推開門，結果，我母親驚訝地看見尚恩與斯姆特竟然一絲不掛地坐在床頭，臉上滿是驚恐。

「上帝啊！」那人厭惡地轉頭，「你這下賤的混蛋，現在就給我滾出來。」

「爸爸，」尚恩立刻從床上跳了起來，立刻抓著褲子與襯衫遮住身體，我的母親在一旁忍不住盯著他的裸體，「爸爸，求求你，我們到樓下——」

他走進客廳，不過就在他還來不及說完那句話之前，他的親生父親就用力抓住他的後頸並將他推向牆上的書架，上面只有三本書——《聖經》、《尤里西斯》與一本維多利亞女王的傳記。尚恩在一聲巨響後發出一聲呻吟，那就像是生命的低鳴，當他回過頭時，他已滿臉蒼白，前額留下一道正在顫動的黑色印記，接著鮮血就傾瀉了出來。他的雙腳已經使不上力了，當他跌在地板上，那人俯身抓住他的手並拖向門口，發了瘋地踹他並拿著棍子毫不留情地打他。

「放開他！」我的母親撲向那個人並嘶吼著，此時斯姆特從房間裡拿著球棒衝了出來，球棒貼著紅白色的貼紙，畫面有兩座高塔與一艘船行駛其中。他當時身上完全沒有任何衣物，即使在那樣緊張的時刻，我的母親也被他毛髮濃密的軀幹嚇到了，完全有別於尚恩光滑的胸膛，她父親與哥哥們也不像他那個樣子，而他跑動時雙腿間的龐然大物依然在閃閃發光著。

那人挨了一記球棒之後就吼了一聲，不過顯然不痛不癢，他用力地推開斯姆特，年輕人就這樣一把摔過後方的沙發，再度跌回臥室裡。此時此刻，我的母親才恍然大悟，這對年輕人是一對情侶，尚恩是為了愛情離開科克來都柏林的。她那時就已經聽說過這樣的人，學校的那些男生總愛拿這些人開玩笑。她也曾經想不透，斯姆特為什麼這麼不歡迎她？因為那裡本來就應該是兩人雙宿雙飛的愛巢，而她正是那位不速之客。

「傑克！」我的母親大喊著，而皮爾達馬金泰爾（Peadar MacIntyre），那正是那人的名字——他正抓著他兒子的頭並用力踹著他的身體，她在一旁都可以聽見肋骨斷裂的聲音。「尚恩！」她尖叫著，而當那男孩的臉轉向她時，她看見他的瞳孔已經放大——尚恩已經死了。然而，她無法忍受這人繼續傷害他，於是衝過客廳並試著拖走那個人，他卻抓住她的手並將她推向門外，從樓梯間滾了下去。她很多年後告訴我，每往下摔一階，她就覺得自己越來越接近死亡。

她重重摔到一樓地面後就躺在地上無法動彈了，盯著天花板，用力喘息。她努力抵抗肚子裡傳來的痛楚，知道我就要出生了，接著發出一聲可怕的尖叫——而我就離開她的子宮正式上路了。

她使勁力氣站起身來，先是環顧四周。換作是別的女人應該會打開前門，讓自己摔到馬路上求救，不過凱薩琳歌根不會這麼做。尚恩已經死了，她內心很清楚，而斯姆特還在樓上，她聽見他求饒的聲音，結果仍是一陣痛打，聲嘶力竭的痛楚，尚恩的父親也開始怒罵並狠狠修理他。

她每動一下就要尖叫一次，我的母親拖著自己一步一步往上爬。當我已經要滑出產道時，她便尖叫了一聲。我的母親後來告訴我，她當時心想著，既然我都已經等了九個月了，那就再等個九分鐘吧。她繼續向上爬著，汗如雨下地走進客廳，羊水與血水不斷從雙腿間留下，看見鏡中那個衣衫不整又嘴角滲血的亂髮女子時，仍是嚇了一跳。他看見那人仍在踹打斯姆特，而斯姆特的哀號聲也漸漸變弱了。她踏過尚恩的屍體，快快看一眼那一度美麗的容貌——他死不瞑目，而她逼自己不要大哭。

我來了，她努力前進著，眼睛巡視著房裡有什麼東西可以拿來當武器，接著看見斯姆特早前拿來當作武器的那支球棒。你準備好了嗎？

感謝老天保佑，重重一擊就完事了——皮爾達馬金泰爾倒在地上昏過去了。他沒死——他會再活個八年。事實上，他八年後是在老家的一間酒吧裡，被魚刺噎死的。當年法官判他無罪，因為他的殺人動機是因為兒子精神不正常的刺激所致——就在他昏迷之際，我的母親倒在斯姆特身邊，那可憐的傢伙被打得鼻青臉腫，上氣不接下氣，眼看也就要斷氣了。

「傑克，」她的大腿靠在他的臉旁邊，聲嘶力竭地尖叫了一聲，彷彿全身上下的每一條神經都在告訴她用力推，接著我的頭就冒出來了，「傑克，不要走。你不可以死，聽見了沒？傑克？你不可以死！」

「凱蒂，」斯姆特回答，他嗚咽含糊地說著，同時吐出幾顆斷掉的牙齒。

「他媽的不要叫我凱蒂！」她吼了一聲，又開始尖叫，我的身體在八月的夜裡又向人間多推了幾吋。

「凱蒂，」他小聲地說著，接著開始閉上雙眼，她疼痛不堪地搖著他。

「傑克，你一定要活下去，」她大吼著，「你一定要活下去！」

她後來昏厥過去了，整間房裡一度安靜無聲，我趁機在那靜謐中落在骯髒的地毯上，就在雀瀚街的那棟樓上，還有滿地的鮮血、胎盤與黏液。我過了一會兒後才放聲大哭，接著隔壁樓下酒吧的人都聽見那劃破天際的哭聲，眾人紛紛衝上樓，才發現那一地的混亂——我就此宣布降臨人世，我與那一場災難密不可分。

書籍介紹

本文摘錄自《慍怒》，凱特文化出版

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作者：約翰波恩（John Boyne）

譯者：李昕彥

記得你的名字，那是我

最重要的一件行李。

一段平凡真誠的身分認同之旅，一份對平等之愛的渴切，

從一九四五年至二○一五年，跨度六十年的敘事版圖，亦是愛爾蘭的人文縮影。

十六歲的凱薩琳歌根因未婚懷孕而遭村民鄙棄，決定前往都柏林，一切重新開始。她在無計可施的情況下，將甫出生的嬰兒託付給修女，期望孩子能獲得更好的生活。西羅爾的養父母並未將其當作孩子一樣對待，彼此存在著一絲不苟的應對關係，這對富裕且古怪的夫妻總提醒著西羅爾，他並非純正艾佛瑞家的人。或因他不是，當認識了朱利安──自幼註定過著冒險人生的男孩，西羅爾便就此開啟了自我探索之途；命運在不同階段讓他受盡折磨，時不時要承受誤判情勢的後果，而他必須設法將情緒與欲望導引至所有人類渴求的一端──終得幸福。

這是愛爾蘭同志西羅爾的成長故事，一段追尋自我原生背景的旅程，從四○年代的愛爾蘭劃開序幕，心境飽受顛沛流離至今，隨著時間流逝，他挖掘到的是源自身分、家庭、國家，乃至更多與己有關的人事物。書中反映昔時愛爾蘭封閉時代對同性戀的殘忍與欺壓，他終其一生都無法獲得幸福的情感，那是一種壓抑在內心深處的無奈，亦是憤怒。故事情節極具渲染力，這一刻悲慟哀鳴，下一刻破涕為笑，悲喜之間，跨度六十年的敘事版圖，體現了人類對平等之愛的追尋與救贖。

Photo Credit: 凱特文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航