《如何當個好球評》：曾文誠眼中的投捕配球，簡直是最精彩的鬥智

文：曾文誠、潘忠韋

配球：最精彩的鬥智

曾文誠

投手負責投球，捕手則負責接捕，有人以夫妻來形容兩人的合作關係，可說再貼切不過。能不能讓打者擊球失敗，進而贏得比賽，就看他們如何配合，所以我向來認為投捕是防守上的重要一環，是看球的重點，當然也是講球的重點，所以我總會多花點時間來談投手球路及投捕配球。

然而我並非一開始就把焦點放在配球上，但有機會看了很多的日職比賽後，我發現球評很常把重心放在這裡，久而久之也讓我看出興趣來，那簡直是最精彩的鬥智。

要談投捕手配球就得從投手投出的各種球路說起。很多人會問我如何看得懂投手的球路？這可以分成兩個部份來談。首先很基本的，就是要了解投手擁有什麼樣的球種，如果在中職就可以問當事人或接捕的捕手，過去我有到中職每個球隊看春訓的習慣，那時新洋將剛到，是觀察的好時機，所以也順便了解他的球路，如果是球季中才來的，那麼問接捕過的捕手是最直接的方法。

如果國外的職棒就利用網路資訊，現在網路發達，網上不僅有投手擁有的球種資料，連速度與球的轉速都有，有了這些資訊做依靠，才不至於明明投手丘上的人沒有的球路你硬是「指鹿為馬」，就有損你的專業了。

了解投手的武器之外，第二是你要有球種行進軌跡及速度落差的概念。例如速球之外，直線變化球有指叉、變速球等，橫向變化球有曲球、滑球等，有了這些球種大概運行的方向後，接下來就是這些變化球種和該投手速球的速差，通常一位投手直球球速若在一百四十五公里左右，那麼他的變速、滑球大約會往下掉個十公里左右，曲球則再下探十公里，這是大約值，每個投手可能都有些許差距。

此外，還有要注意的是了解每一個球種的握球及投球方式，他們是如何出手的，這樣就更容易判別了。

知道了投手有什麼球種武器，了解每一球種大約的速度，再了解球行進的軌跡，差不多就可以判斷出投手投的是什麼球路，如果配合電視畫面的慢動作重播，大概就八九不離十了。

功課若要做得更精細，大概就是要了解投手的球種比例分配，雖然有些投手號稱會投數種球路，但實際比賽時，即便是先發投手也頂多只會用三到四種，所以有了大約比重的觀念，與決勝球的使用，對你在觀測或預測球路上都是很有幫助的。

有了以上這些概念後，判斷球種對你來說應該就不難了，舉個最簡單的例子，一個以滑球為主要球種的投手，若投出個往右打者外角變化，球速約一百三十五公里速度的球，說他剛投出滑球就是正確的答案了。

不過要提醒的是，某些投手因為同時擁有相類似的球種，有時會造成判斷上的困擾，例如把同樣直線變化的指叉球說成變速球也是有可能發生的，這是必須要注意的。

投捕手配球則可以分兩塊，其一是分析已發生的，舉例來說，如果投手在一個內角速球之後，再丟個偏外角的變化球，這是很典型以位置及速差來困惑打者的策略，這時就能分析投捕手思考的方向，這種傳統的配球模式，在學生棒球比賽中比較常見，但在更高階的職棒比賽，球與球之間都充滿了算計，即便投壞球都可能是一種配球的過程，過去我很愛去分析葉君璋的配球，因為常不按牌理出牌，所以即便球已經投出，還是讓播報室的我也跟著要細想下一球，因為他常會要投手同一個位置連來兩三顆。

拜科技進步所賜，現在的電視轉播常有每個球種的進壘點，甚至不同符號標示球路，所以要解說就容易多了。但早年沒有這樣的技術，只能以口述方式說明，但常常講了半天，觀眾還是一頭霧水，所以後來就和當時的導播于大光研究，如何用好球帶九宮格來標示球路，加上電視公司後製，儘管有點土法煉鋼，但總算從無到有搞定，也算是轉播史小革命，後來做出心得來了，連打者的打擊熱區也做得出來，那時的做法是我先把手中的資料蒐集起來，逐一在紙上畫出打者擊球九宮格交給于導，他們再去後製，這樣做很能增加轉播的可看性。

記得有次統一獅洋將賀亮德打擊時，此時轉播畫面就秀出他的打擊習性，我對著畫面說，他的弱點在七的位置，結果投手下一球就丟出顆外角滑球，他老兄揮了個大空棒。還有一次現任聯盟秘書長馮勝賢在總冠軍戰上場時，我對著畫面九宮格說：「雖然他長打不多，但投這個位置很危險！」下一球，他就把球轟向左外野，每當這種情況都讓我特別有成就感，那是金錢難換的。

話回到配球，美國職棒明星球員A-Rod退休後現已轉戰球評界，他的評論內容頗受好評，但唯獨有人對他在評述過程中喜歡猜測球路很有意見，這一點我倒是有不同看法，我認為A-Rod是習慣使然，身為打者的他原本就有預測球種的習性，這種習性自然而然地帶進轉播席，常常不自覺地透過麥克風說出下一球可能會出現的球路。我個人則認為轉播猜球其實是一種樂趣，和球迷共同「娛樂」的一種方式，就好像你變身為打者，和投捕手玩剪刀石頭布一般，想想看我在轉播位子，你在電視機前，大家一起玩看誰猜得對，不是很有趣的一件事嗎？

相關書摘 ▶《如何當個好球評》：不管你信不信這些「轉播禁忌」，反正我是信了

書籍介紹

本文摘錄自《如何當個好球評：曾文誠×潘忠韋的完全球評手冊》，好讀出版

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作者：曾文誠、潘忠韋

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「能擔任球評的條件很多，其一是不間斷的學習」——曾文誠

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