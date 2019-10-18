《如何當個好球評》：不管你信不信這些「轉播禁忌」，反正我是信了

文：曾文誠、潘忠韋

轉播時的「禁忌」

曾文誠

各行各業都有禁忌，據說值夜的護士千萬不能說今晚太閒這種話，否則接下來就忙不完了。這讓我想到以前有個跑交通部線的記者朋友，有天打電話來，我問他最近在忙什麼？他回答沒什麼，閒得很，結果當天晚上大園就發生空難了。

不管你信或不信，禁忌就是禁忌，有時就是邪門得很。二○一三年四月三日達比修有對太空人隊比賽，一路投到第九局兩出局都還是無人上壘的準完全比賽，結果太空人隊打者岡薩雷斯（Marwin Gonzalez）擊出穿越中線的安打，達比修有的完全比賽就破功了，這實在是很令人遺憾。相信嗎？在這半局之前，和我搭配的主播陳亞理才剛說「要完全比賽了」，很邪門，好像再一次印證了，有創紀錄的比賽進行中不能說破的轉播禁忌。

也許我也是深信這個禁忌的人（至少紀錄沒有達成也別怪在我頭上），陳偉殷、王建民對上水手隊分別要創下無安打紀錄時，那過程中我是連提都不敢提，最好笑的是常富寧，比賽後才跟我說他連廁所都不敢去，深怕會拐了氣，真是「迷信」到最高點。儘管我們煞有其事的想信這檔事，但也有人不是太認同，主播許乃仁就不太信這一套，他說主播的工作就是要告訴觀眾當下發生了什麼事，所以為什麼不能說，許乃仁這樣講好像也有道理，哎呀，總之信不信就看個人了。

還有一種不能說破的是比賽速度，這好像是護士不能說太閒，高速公路開車不能說很順，有一次和兒子去英國旅遊，其中一天參加一個團，去程大塞車，回程時沒什麼車流，某位老兄高興地說真棒，導遊立馬用手指頭往上方指了指，而且細聲說：「噓，上面那個人會聽到。」看來這種不要講破是中外皆然。

這種比賽打太快不能說的禁忌，不僅是轉播者，舉凡所有和職棒相關的記者也好，球團人員也罷，都知道這忌，不僅是轉播者，舉凡所有和職棒相關的記者也好，球團人員也罷，都知道這條鐵律，唯獨常會犯錯的是主播鄧國雄，不管我們大家如何勸說如何提醒，只要前幾局打快一點，他就會先有個開場音「嘿嘿嘿」然後我心裡就大叫「靠、不妙了」，果然半秒後，就聽到他說「今天很快喔」。有沒有然後呢，有啊，然後下半局就保送、失誤一堆。

這些都是不成文的禁忌而已，說到球評真正在比賽不適宜提到的內容，應該就是政治、宗教、種族還有性別等話題。二十幾年前我第一天到新加坡ESPN轉球時，那時有個華人主管沒有跟我說太多轉播的注意事項，反倒是提醒我不可觸碰到以上幾個話題，因為之前在台灣從沒有想過這些事，所以記得很清楚，事實上這麼多年來我除了隨時叮嚀自己外，常看國外轉播也都發現這幾乎是他們工作上的鐵律，誰多說了一句事情就大條了。

但一直到現在，台灣對這方面好像也沒有太重視，我曾在一場中職轉播聽到球評說「這個黑人……」實在有點嚇到，其實不只是中職，我們台灣傳媒好似完全不在意，我曾開車聽到廣播的財經節目主持人，當他談到美國聯準會主席候選人時，用了句「居然是個女的」，聽到這句我方向盤差點打歪，這麼性別歧視的話，他應該要慶幸是在台灣說出的，因為也沒人在意，如果在國外可能就嚴重了，英國單車協會技術總監沙恩・薩頓（Shane Sutton）只因對女車手潔西卡・瓦尼斯（Jessica Varnish）說了句「回家生孩子吧！」就下台了。

還有什麼是主播台該避免的，那應該是聊和比賽不相關的事吧，當然一場棒球賽動輒三小時，有時還將近四個鐘頭，不太可能一直專注在場上，拉出去講點別的有時在所難免，但可不能就此一去不回，變成聊天節目，尤其是只有主播球評自己聽得懂的笑話，或者太私人的事情，這都需要在播報台上盡量避免。

不過有一種雖然和比賽無關，但是可以稍為帶一下，例如委內瑞拉政情混亂民不聊生，這個時候如果正好是該國選手有好表現，就可以帶一下現在他們國內發生什麼事，再補上一句「他的表現正可以安慰祖國同胞的心。」

或者是近來很熱的時事，記得樂透彩剛上市時，是全民一陣瘋，比賽進行中畫面還會秀上開獎的號碼，打者上打擊區時，導播還會有意無意帶一下打者背號，記得主播問過我「你覺得這個號碼有機會嗎？」我哈哈大笑，這種也算是無傷大雅的應景對話吧！

最後要說的是，身為一位球評可以有個人的情緒嗎？這個問題沒有一定的答案，沒有太多情緒的球評好似可以冷靜的看待場上一切，不至於太主觀，這聽起來是有道理，但其實很難做到，碰到一朗的引退，遇到中華隊重要一擊時，你還能冷漠以對嗎？但感情起伏太大的球評，動不動就哇哇叫，又失掉他的專業性，所以說球評在轉播時該不該有個人情緒？我的答案還是得視當時情況而定了。

潘忠韋

球場上的禁忌百百種，轉播時當然也有。

一般熟知不能在比賽當中提到「快」這個字，不然接下來的比賽就有狀況百出的風險，還有不管在中職日職美職、任何一國的職棒都不能隨便拿宗教、種族、性別開玩笑。

除了這些大家公認的禁忌話題之外，就我個人來說，不能說的，就是不想被說的。當我還是球員的時候，會在意主播球評如何評論自己，要是他們斬釘截鐵的判斷，結果卻完全不是那麼一回事時，身為當事者的確會悶在心裡口難開。

所以當我成為球評之後，就會特別注意這部份，不先入為主、也不只用一個角度看結果，這就是我在轉播台上的禁忌。

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書籍介紹

本文摘錄自《如何當個好球評：曾文誠×潘忠韋的完全球評手冊》，好讀出版

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作者：曾文誠、潘忠韋

一場非科班與科班的棒球對話，

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擔任球評三十年的曾公對談球員出身的球評喇叭，

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「能擔任球評的條件很多，其一是不間斷的學習」——曾文誠

「我可以做的就是，把選手的努力與汗水轉化成語言，讓觀眾感受」——潘忠韋

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