自媒體時代，身為「庶民」的我們更需要媒體識讀

文：黃釋賢

拜科技的進步與網路的蓬勃發展所賜，讓21世紀不只是便利的時代，同時也是資訊爆炸的時代，更是自媒體的時代。人手一機的今天，閱聽眾不再是過去被動接收的媒介消費者，而是兼具內容生產與消費的創用者。

「媒體識讀」越來越重要的年代

實務經驗豐富的現任華視總經理莊豐嘉先生主講：「如何面對新媒體洪流下，假訊息的泛濫成災？」圖：黃釋賢攝

在這「人人有功練」的年代，媒體識讀就顯得格外重要，媒體識讀實踐的好壞不只關乎社會大眾如何選擇、運用媒體，更會直接影響公民社會的發展。特別是台灣即將在不久後迎接5G服務的到來，近乎零時差的傳輸下，媒體識讀能力的培養更是刻不容緩。

長期致力公民記者培訓、在地新聞平台串連的好秧社會企業、串樓口社群平台，自106年在雲林舉辦「媒體識讀與公民記者訓練工作坊」，透過在地居民第一手的採訪，拓展閱聽眾的視野，真實地呈現庶民的聲音。

7月20日，108年度媒體識讀公民記者訓練在雲林記憶Cool揭開序幕，為期九周的工作坊不僅有豐富的課程，還有實務經驗豐富的媒體工作者授課指導，堅強的講師陣容也吸引不少民眾不遠千里來參加。

首場課程由現任華視總經理莊豐嘉先生主講：「如何面對新媒體洪流下，假訊息的泛濫成災？」實務經驗豐富的他不僅是《串樓口》（Translocal）社群新聞平台的創辦人，過去也是網路媒體「新頭殼」的發起人之一，在推動媒體轉型與推廣公民近用媒體方面更是不遺餘力。

假新聞vs.假訊息

在人人都可發聲的現在，不只多元的意見得以被看見，假新聞和假訊息也在同一時間在各個角落流竄。事實上，並非所有不實的內容都是假新聞。假新聞的定義是指媒體經過一定流程所報導，但在產製過程中缺乏查證或資料有誤者；反之，其他未經媒體產製流程的而流通的錯誤資訊，一律稱為假訊息。

在莊總經理看來，影響我們最大的並不是假新聞，而是假訊息：「不能說沒有假新聞，只是大多數人看到的其實是假訊息，再加上新聞會讓你有距離感，假訊息帶來的影響反而是更直接的。」

LINE長輩圖正悄悄推算「傳播路徑」⋯⋯

其中，又以透過通訊軟體LINE傳播的影響力最大。他說，可別以為LINE是私人的傳播不會受到入侵，俗話說：「凡走過必留下痕跡」，別小看那一張張互道關心的長輩圖，看似無害的它們其實正悄悄地收集你的個人資料！

再經由多次的轉傳，瞭解你的傳播路徑以及你加入的群組具有那些特性，進而推測出使用該長輩圖族群可能具有那些特徵，光是一張長輩圖就可以收集高達10萬筆的資料，更別說現在還有數不清的長輩圖正在生產和流通呢！

「造假」亂象層出不窮，莊總經理也坦言一般大眾要能獨立思考將更加困難：「光是一則早上喝咖啡對身體是好是壞的資訊，就可以造成恐慌」。然而，更令他憂心的是，有心人士欲透過「造假」來誤導民眾、分化台灣人的感情，以達到特定的商業、政治目的。

假訊息之後⋯⋯進入「陸戰」！

莊總經理分析，釋放假訊息只是訊息戰的第一步，緊接著就會進入「陸戰」。當社會議題（例如：虐童案、失業或北漂）炒作至一定程度時就會發起動員。

透過已滲透的在地組織或宮廟團體在網路上先行號召，一方面要確認何種事件動員的效果最好，另一方面也在逐步累積群眾基礎以利日後更大規模的行動。他更也以日前多起虐兒案後的「私刑正義」為例，說明鄉民們看似路見不平，拔刀相助的義行，其實背後都是有心人士的刻意操作。

面對一連串綿密且猛烈的假訊息攻勢，難道我們僅能坐以待斃，而沒有任何反擊呢？莊總經理認為，不能把所有對抗假新聞、假消息的責任全都交給政府，一旦執法過當，恐將對言論自由造成二度傷害。

關鍵還是「媒體識讀」能力提升

「假新聞、假消息就像正常的細胞發生病變，要能痊癒除了切除病灶，另一個方法就是產生抗體。」在他看來，若要成功「打假」，關鍵還是：人民媒體識讀能力的提升。

為此，除了定期舉辦工作坊、推動媒體識讀教育外，莊總經理和串樓口的夥伴們也積極地在各地培育公民記者，期待透過社群的建立促進更多的討論，進而成為地方意見領袖聚集地，最終成為地方公共參與一股不可小覷的力量。

「人就是這樣，當很多人一起做事的時候就比較有信心，而且大家在做的時候，你會比較敢提出你的想法，一群人也會讓政府或是有影響力的人注意你的存在。」

在地好事齊花聲，同心協力「庶」還「真」

樓口社長黃淑玲認為，與其罵新聞沒營養，不如來寫自己的故事 | Photo Credit：雲林好事要花聲

串樓口社長黃淑玲也說，串樓口要做的不只是教大家如何成為自媒體，也在推動公民覺醒：「首先，你要先成為一個人，成為一個人民之後，你要有公民參與才能進一步去談後續的，與其你罵這些新聞沒營養，倒不如你自己來寫自己的故事」。

自7/20開訓後，工作坊將進行為期九週的課程，黃淑玲強調和學員的緣分不會隨著課程結束就畫下休止符，結訓後還是會藉由「雲林好事要花聲」社群保持聯絡，對她來說學員不只是學員，而是朋友，更是可以一起為地方帶來改變的好戰友、好夥伴，她也已經準備好花聲大媽的熱情，要讓更多的「庶」民加入，找回屬於他們的「真」圖。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航