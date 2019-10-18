《帶媽媽去旅行幸福全攻略》：18歲是出發去冒險，68歲「出發」本身就是冒險

文：果媽、林果

「都可以」是真的都可以嗎？

每次規劃行程，問果媽的意見時，我最怕聽到她跟我說「都可以」。因為到後來絕對不是「都可以」的結局。

出門前總說「都可以」，到了現場卻一直說「我不要」。做了好久的攻略，一瞬間被全盤否定，不但措手不及，更令人傻眼。更何況旅途中要應付五花八門的突發狀況已經夠多了，如果還要應付長輩臨時丟出的考題，簡直就是雪上加霜。嚴重的話，可能還會造成再也不想跟長輩出去玩的後遺症。

長輩千萬不要覺得怕麻煩孩子，就不好意思說出自己真實的需求。旅行不是考試，沒有標準答案，事前多溝通討論，才能做最好的選擇和安排。

出門前多說「我想要」，出門後多說「都可以」

其實要長輩清楚明白的知道自己「想要什麼」也不是件簡單的事，我們家也是經過多次旅行的累積後，才慢慢理解了女兒和媽媽的喜好和習慣之間存在很大的落差。

以最簡單的住宿來說，自己一個人出遊，隨便一個背包客棧床鋪就能簡單解決。但是果媽喜歡擁有自己的獨立空間，也不喜歡和房東住，她容易緊張，有人住一起的話無法真正放鬆。我也發現到住宿對果媽的精神和遊玩品質影響頗大，因此後來和她旅行，我特別留意住宿的選擇，雖不用到五星級飯店等級，但至少安全、方便、乾淨，尤其要有獨立空間，這點非常重要。旅行有時就像兩人三腳遊戲，無法順利前進，不是你不好，也不是我不好，只是默契不夠，也可能是溝通不夠。

但是沒關係，是家人啊。

就算是苦的，因為和家人一起面對，一起承擔，笑一笑，今日有多苦，回憶時就能有多甜。

下次，一定能調整到彼此都舒服的旅行節奏。

媽媽的冒險，和你想的不一樣……

朋友Ｙ和我真是完全不同的兩種旅行者。

我是要訂好機票、住宿，做好八成以上規劃才出發旅行的人，而他則完全相反，完全不做功課，明天去哪、住哪，把旅行全部交給「未知」，我問他，不會覺得不安嗎？他說：「充滿未知的旅行讓我有一種冒險的感覺，我想看命運最後會帶我去哪裡。」「那如果真的完全找不到睡的地方怎麼辦？」「機場、火車站、公園，我都可以睡。」我覺得他的旅行方式也很酷，特別瀟灑，但我也知道，這樣的旅行一點都不適合我。對了，他是男生。

某天，接到他傳來的訊息：「我想帶我媽去歐洲，訂房方面有沒有什麼建議？」謝天謝地，還好他老兄尚存一絲理智，真心為阿姨感到開心和慶幸，沒打算讓阿姨體驗「流浪的生活」。就算是跟著環遊過世界的S級旅行能力者，讓媽媽背著背包，拖著行李，一頭霧水跟在身後，像隻無頭蒼繩一樣在陌生街頭亂轉找飯店，只有受罪，沒有冒險。更別說在治安稍差的國家，拉著行李不但容易遇到扒手或搶劫，在車站裡到處拉人的私營民宿品質不一，很有可能遇上黑心業者，被帶到荒郊野外遭受勒索也是時有耳聞。

Photo Credit: 貓頭鷹出版提供 趁著女兒還在睡，果媽一人獨自出門！

出門在外，最昂貴的是安全

再怎麼樣，總不能讓媽媽睡路邊吧。保護媽媽，不讓媽媽遭受危險，擔心受怕，是身為孩子基本的責任擔當。

真正的「冒險」，是探索，是發現，是不因未知的恐懼而拒絕體驗新奇的事物，而不是把生命危險係數提高稱作冒險。

媽媽的冒險，絕對和年輕人不一樣。

十八歲，是出發去冒險；

六十八歲，出發本身就是一種冒險

對果媽而言，她最喜歡的「冒險」，就是在哈爾濱時，趁女兒還在睡覺，一個人偷偷出門，晃到住宿附近的菜市場進行「個人菜市場探險」，一邊小心不要迷路，一邊在陌生菜市場裡玩得不亦樂乎，少了女兒的嘮叨陪伴，一個人悠悠哉哉的慢慢逛，享受只屬於自己的時光，發現便宜又好吃的美食，帶回去和女兒一起分享，幫忙買了早餐，又受到女兒大力讚揚好吃好吃，就是一場快樂又充滿意義的冒險。

Photo Credit: 貓頭鷹出版提供 「探索」市集冒險去

行程有備案，臨危不慌亂

行中的每一天，絕對能令人深刻體驗什麼叫「計畫趕不上變化」。天氣、火車誤點、景點沒開，甚至抗議遊行，都有可能是改變行程的原因。有規劃，面對突發狀況，才能有更具彈性的選擇。以下是不用多花一毛錢，就能提升遊玩順暢度的4種觀念：

Point1：晴天雨天的行程備案

在國外旅行時當然不可能天天都是好天氣，尤其是秋冬季節，雖然可以避開暑假和過年人潮，但同時晴天的日子也比較少，拍起照來難免灰濛濛的，所以只要當天是風光明媚的好天氣，我都盡量安排走戶外和美景行程，遇到下雨天也別沮喪，這時候去逛博物館最好了，不但溫暖不潮溼，不用在戶外淒風苦雨，減少體力消耗，也提升了遊玩舒適度。無論晴天雨天，都是好天。

Point2：媽媽有興趣和沒興趣的行程備案

玩也是會累得，超過一個星期以上的旅行時，我們會設有「媽媽放假日」，這天果媽可以選擇在住宿處內當「宅女」，或她想幹麼就幹麼。這時候我和果姊單獨去參觀果媽沒興趣的行程。媽媽可以藉此休息一天，孩子也能擁有適度的自由。一舉兩得。

Point3：「高強度」和「低強度」行程交錯

衡量需要的體力、腿力，將這兩種日程穿插安排，才不會一下子累得東倒西歪，一下子又太過鬆散無聊。

Point4：終極無敵「行程備案」

與其規劃「萬無一失的行程準備」，不如給自己「樂觀正向的心理準備」。旅行中很少有完全依照計畫進行的時候，隨時充滿「變化」才是旅行的本質。好的變化是快樂，是意外的驚喜，壞的改變來臨也先別急著生氣，那可能正是成長，是學習的機會。無論是驚喜還是挫折，一起享受、一起學習、一起面對，哪怕是七十二變，也打不倒充滿快樂的一顆心。

女兒是導遊？

許多人一聽到要帶長輩一起旅行，寧可花錢讓長輩跟旅行團，也不願親自帶團，理由很簡單：花點錢就不用受氣，不用服侍，反正千錯萬錯都是旅行社的錯，旅行社既然收了錢就要負責擋禍。

什麼時候開始，旅行成了一種花錢消災的行動藝術？

其實我也了解這種「服侍」家人又吃力不討好的感覺，每次旅行中家人發出抱怨、指責，也常常讓我覺得憤怒、灰心、沮喪，時不時冒出：下次再也不跟你們出門的想法。我也曾經在「帶家人去旅行」這條路上，一度感到極度困惑：旅行時，到底應該為自己還是為家人而活？（有這麼嚴重嗎？）

直到我看到一則訪問超馬選手陳彥博的新聞報導：

十年前參與「磁北極大挑戰」的超馬好手陳彥博，當初是團隊中最菜的隊員，如今已經蛻變為擁有全球四大極地大滿貫總冠軍成績的老手，因此肩負這次長征隊的極地教練。 陳彥博表示這次「前進南極點」自己在體力、經驗上沒大問題，只是過去都是獨自參賽，這次是一個團隊一起挑戰，如何凝聚大家、有效溝通，甚至是面對危險時如何做出正確判斷，對他都是全新的考驗。 目前陳彥博積極參與前置作業及設計訓練課程，希望用自身經驗幫助隊員安全抵達目的地，並激勵更多人用正向態度跟勇氣面對人生、追逐夢想，只要跨出步伐、出發，就對了。

一個人旅行當然輕鬆簡單，但帶家人旅行也不代表一定要自己累得半死。每個人的身體狀況不同，需求不同，喜好不同，本來就不可能事事完美、人人滿意。陳彥博帶領一群人挑戰南極，考量的不是如何讓大家都覺得舒適快樂，而是如何讓團隊耗能最少，風險最小，圓滿完成任務，還要激勵團隊以正念面對環境的艱困，勇於追逐夢想⋯⋯

我瞬間豁然開朗。

這和「旅行規劃者」不是很像嗎？

與其認為自己是導遊，不如將自己定位為「風險管理師」。

旅行的快樂，是每個人的責任；旅行的順暢，才是規劃者帥氣揮灑的主場。

規劃者做的，是控制預算，降低風險，平安回家，在遇到突發狀況時激勵家人用幽默愉快的心情看待一切。

相同的旅程，最終會在每個人的心裡留下不同的心路歷程。

當有人滿心歡喜、心甘情願，為你熬夜爬文、查找資料、上網比價、蹲點搶票；儘管哪裡做得不好需要改進，也請給他們一點掌聲來代替抱怨，用包容溝通來換取下一次旅行的進步改善。

Photo Credit: 貓頭鷹出版 在維也納火車站累到睡著的我，換媽媽一邊寫日記一邊守護我。話說此時，我們又被扒手盯上了。

導遊是一份工作，是收費的；家人是夥伴，是無償的。請不要把孩子的付出當成理所當然的工作，因為沒有人付他半毛薪水，也不要做一個事事要人服侍的旅伴，抱怨東西難吃，景點無聊，花費太貴，

因為你每一句的否定，都不是否定那些外在的食物和景點，而是否定孩子對你的愛。

而如果你的家人還願意相信你、追隨你，和你一起旅行，也請為你的家人鼓鼓掌，謝謝他們願意給你一個學習成長的機會，謝謝他們包容你在學習領導的過程中，所有因為不成熟、沒經驗所犯的錯誤，謝謝他們因為擔心你一個人在國外吃不好睡不飽，而亦步亦驅的跟著你想要保護的那份心意。

書籍介紹

本文摘錄自《帶媽媽去旅行幸福全攻略：不論距離、天數、習性都適用〔特別附贈聽（懂）媽媽的話，萬事OK小冊〕》，貓頭鷹出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：果媽、林果

我開始懂得關懷媽媽的喜好、需求，而不是扛著「帶媽媽旅行」的旗子，讓媽媽處處配合、包容我。──林果

不論你是旅行新手還是老手，帶長輩出門都是另一個境界。想帶媽媽去旅行，害怕太累、爭吵，被嫌棄......試了一次，不想再有下次。

那些讓你崩潰的瞬間，往往是......

身處歐洲，長輩卻問你早餐有沒有清粥小菜

到了羅浮宮，被碎念那個要笑不笑的女人（蒙娜麗莎）有什麼好看

出門前總是說「什麼都可以」，出門後「什麼都不行」

難道，帶長輩出門一定得是「孝順旅行」，而不能「笑著旅行」？



林果這次將聯手果媽，用「媽媽日記」和「女兒筆記」一同告訴你帶長輩出門的各種「眉角」，不論是5天小旅行或是90天的長旅行，不論是較為陌生的歐洲或熟悉的亞洲文化，都能從開心出門，幸福玩樂，最後帶著美好回憶期待下次「與你同行」。



帶媽媽幸福旅行秘訣：

讀懂媽媽的心理

從一開始的：「母湯，太貴了！」到走路好累、廁所在哪兒。和長輩出去玩總有許多細節需要磨合，更多困難需要克服。但我們真的明白他們看起來「難搞」或是討厭出門的理由嗎？林果教你，先讀懂長輩不想出門的真正理由。透過建立長輩信心、利誘、勸導，讓你順利帶長輩出門。

旅行中所有問題，林果都幫你想到了

「食」：三餐在外，冷湯冷飯，洋人飲食不合胃口？

林果撇步：冬天旅行一天至少要有一餐有熱湯、鹹的、中式的食物較佳。如果遇到長輩喜愛的鹹食，多買一點帶在身上以防萬一。

「衣」：行李重到彷彿把家當背在身上，是誰的錯？

林果撇步：行李CP值超強配備：舊衣服、舊襪子、舊用具，丟棄不心疼。超薄易乾材質的貼身衣物，好走又百搭的健走鞋，造型多變又薄又保暖的圍巾絲巾。

「住」與「行」：不斷搬家、集郵行程，是想把我累死嗎？

林果撇步：「絕不移動住處」的居遊行，「絕不走回頭路」的順遊行，旅程中穿插長輩的休息日，才能讓他們舒適玩全程！

十八歲，是出發去冒險；六十八歲，出發本身就是一種冒險。

從今天起，請用這本書，帶媽媽幸福冒險！

※隨書特別附贈「聽（懂）媽媽的話，萬事OK小冊」，讓你避開帶長輩旅行的大小地雷，還能轉心轉念，快樂同行！

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航