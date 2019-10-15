第一次買飆股就上手：掌握兩鐵律四步驟，散戶也能變贏家

文：尚清林

「為何飆股總是和我擦身而過，明明別人早就告訴我。」臉書上擁有19000多名關注度的「WINNER印鈔機」郭勝老師說，和投資朋友分享時，最常聽到的抱怨，永遠都在後悔錯過某某飆股。

東森電視財經台分析師張文赫指出，其實台股這一、兩年裡，可以說是飆股的天堂，這些股票還都是市場熟悉的熱門股。例如，2017年，玉晶光的股價從50元起漲到高點596元，只花了九個月時間，就翻了近12倍；接著，同年10月，撼訊從35元漲到420元，也只花了半年時間，飆升12倍；至於2018年萬眾注目的國巨，若從2017年8月減資開始計算，股價從180元到最高點1310元，剛好走了一年的時間，也漲了七倍之多。

兩大鐵律篩出飆股：公司發生巨變＋股價剛剛創新高

事實上，台股在多頭的時代，股價一年翻一倍的飆股戲碼，幾乎是月月都在上演。問題點是，投資人該要怎麼選，才能找到翻倍的好股票，不至於再次錯失飆股。

《大漲的訊號》作者、日本K線大師林則行，曾用很簡單方式說明，如何在最快的時間內買到真正的飆股。他強調，會形成飆股的公司，根據統計資料顯示，不外乎有兩大因素：第一、通常是公司發生巨變，獲利持續成長20%以上，股價就會飆漲。第二、股價能否突破過去高點，是判斷飆股的關鍵點，一檔股票有能力創新高，後勢大漲的機會高，而投資人買進飆股的時間點，就是股價突破新高的瞬間。

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至於回到實戰裡，投資人可根據兩大鐵律篩選出真正的飆股，首先是檢視公司是否發生明顯變化，如果營收、獲利都開始好轉了，就得放進候選名單。

再來就是觀察股價走勢圖，如公司獲利、營收持續走強，但股價已創新高許久，表示已經是飆股了，就像前陣子國巨每月獲利暴衝、成長驚人，但股價已經漲了好幾倍，投資人就不需要追高了。

第三是選股前先觀察大盤走勢。張文赫解釋「在風口上，豬都會飛」的道理，若全球股市都在多頭噴出的階段，個股不分好壞都會上漲；相反的，若處在回檔態勢，這時就必須釐清誰是強勢股、誰是弱勢股？所以，大盤趨勢一定程度會影響個股走勢。

第四是用技術分析來研判飆股到底會漲到哪？郭勝說，很多投資人對技術分析都有自己的一套邏輯，但真正會成為飆股的K線，其實有一定的形態，這才是真正應該關注的。

郭勝說，通常成為飆股的形態，大多經過長期間的平穩期，然後某一天突然突破新高；而投資人最佳的買點，就是在股價脫離平穩期創新高時，勇敢搶進。

平穩期通常長達半年以上，股價在小幅度的範圍內波動，也就是高點和低點之間波動幅度在30%以下，通常都是不太會漲也不太會跌，就像暴風雨前的寧靜，平穩期就是飆漲前的徵兆。從統計數據中可以發現，若平穩期愈長、波動幅度愈小，脫離平穩期後的飆漲機率愈大。

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三大指標避踩地雷：先看大盤再看個股，平穩期愈長愈會噴

舉例來說，電池模組龍頭新普，2017年9月減資之後，就進入長達10個月的平穩期，最低點165元，最高點206元，波動率約25%，2018年8月16日，強勢長紅突破前波高點206元，大有機會成為未來新飆股。

但郭勝提醒，如果以為股價突破平穩期，在高點搶進後，卻發現又進入平穩期，此刻就應該停損出場，因為時間也是投資上必須考慮的成本。

張文赫說，多數投資人常藉由財報尋找績優股，但常忽略財報數據只是反映過去，而不是呈現未來，所以在股價和基本面間出現了時間上的落差，因此錯失了飆股。

但又該如何發掘企業的巨大改變呢？張文赫表示，除了隨時關心公司財報之外，為避免出現資訊的時間落差，通常可用三大指標觀察企業是否有大轉機。

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第一、公司搭上時代潮流的順風車。例如，電動車話題炒得最紅火時，電池材料廠商美琪瑪，不只是營收跳增，獲利也跳增，這就是巨大的轉機。

第二、公司獨占某個利基市場，產生了巨大轉機。例如，這一波的被動元件廠就是這種情況，當日本廠商撤出中低階MLCC（多層陶瓷電容）市場，台廠就順勢承接，壟斷了中低階MLCC商機，造就了2018年上半年的飆漲榮景。

第三、受惠政府政策，帶動獨家利基。例如，2018上半年風力發電在政府主導下，風電概念股全面走揚，世紀鋼從10元飆漲至98元，漲幅近10倍。

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張文赫提醒，不管用形態找飆股，或者用基本面找飆股，最終殊途同歸，許多參考書籍、專家也提出相似看法，重點還是回歸到投資人自己的操作紀律。

切記，別期待每一次操作都可以獲勝，一定要懂得嚴守紀律、設停損，這樣即使勝率不超過4成，但只要抓到一次飆股，就能翻好幾番，一樣會是股市大贏家。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航