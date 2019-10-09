顛覆傳統矯正觀念的隱形牙套！齒顎矯正的最佳時機應從換牙階段開始

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「牙齒矯正不是應該等長大再做嗎？」「現在做好將來可能跑掉、還得做第二次；而且長大比較懂事，能配合治療不是更好嗎？」有關於齒顎矯正的年齡問題，相信是所有家長腦中閃過的疑問。留美、留日的齒顎矯正專科羅秋美教授，跑遍各國的她，同時也是累積超過2000例隱形牙套的國際級專業醫師。醫師建議先找矯正專科醫師評估，且最好多找幾位專科牙醫、詳細溝通治療計劃，才能確保正確的診斷與正確的治療。

近年興起的牙齒矯正工具——隱形牙套

羅醫師強調，美國齒顎矯正學會（American Association of Orthodontists , AAO）於2017年底發表的官方建議，開宗明義就揭櫫「時間是一切」，第一次齒顎矯正評估應在早期混合齒列的 7 歲前。而齒顎矯正最重要的三件事，是正確的時間、正確的介入、正確的溝通。

近年新興的治療工具、全球應用已超過700萬名案例的「隱形牙套」，歐美早已開始應用於學齡兒童身上。兒童使用的隱形牙套，可分別由兩個階段介入治療，第一階段為7到10歲，在這段混合齒列時期的治療時間約12至18個月，除了能阻止狀況繼續惡化，還能引導面部和頷部骨骼的生長，為即將萌出的恆牙提供足夠的空間；第二階段則從11歲半到16歲半的恆牙期間，此時全口牙齒已全數完成換牙，可進行全口矯正。

為什麼第一階段的介入如此重要？羅醫師指出，早期混和齒列時期的孩童仍在發育期，還有機會藉「生長導引」，矯正戽斗、小下巴有關的上下顎骨發育，也能矯正與嘴形、齒列空間有關的牙弓型態和大小。而齒列整齊美觀與否，和牙床及每顆牙齒的排列、間隙、角度有關；混合齒列時期，各個部位都在生長，難免因為進度不一而發生互相干擾、彼此影響的問題，種下將來齒顎發育不正、不良的隱憂。

矯正必須兼顧唇舌平衡、換牙進度、上下牙生長順序及正確咬合，而且除了上述後天的發育、外力外傷等因素外，還有先天的暴牙、戽斗等遺傳因素，也應在混合齒列時期及早介入。

Photo Credit：羅秋美醫師

齒顎矯正的黃金時期，兒童隱形牙套最的4種治療狀況

兒童隱形牙套的優點，包括可治療多種類型的錯頷，且可達到擴大牙弓的效果；再者是針對較短小的乳牙，藉由量身打造的「固位附件」（attachment）顆粒設計，不僅能做固位，還能提供「推力」效果，有別於傳統矯正器的「拉力」，更能幫助牙齒順利移動到期望的位置；還有能為恆牙齒列萌發創造或保留空間，矯正齒列間隙或是齒列擁擠，牙齒歪斜或是牙齒突出。

若以治療類型來看，兒童隱形牙套最常用於治療4種狀況。第一是牙床太窄、必須擴大牙床，如犬齒間的距離，一輩子唯一可撐開的時機就是6到10歲的換牙時期。過去美國曾對這類患者藉由拔牙達到矯正效果，但後續卻導致患者出現鼻子以下、嘴部內凹的巫婆臉；孩子明明想當白雪公主、卻變成她對面的壞巫婆。

第二是下顎後縮的「小下巴」，這樣的患者過去只能被宣判為「正顎手術候選人」，等著成年之後接受鋸骨或是骨釘骨板治療；第三是俗稱為「戽斗」的下巴外凸；第四是上、下顎都後縮的「壓迫氣道型」，這樣的患者不但鼻塞、還會打呼，因為上呼吸道、下呼吸道通通都塞，很容易發生睡眠呼吸中止症。

羅醫師針對上述問題，解釋即早介入治療的迫切性，說明根據研究成人顎骨前後可調整的距離為5到3mm，上下的距離為4到2mm；還在成長期的孩童，則預期效果前後可高達10到5mm，上下可達6到5mm，約是成人的2倍。可見孩童時期的「可塑性」正是齒顎矯正的黃金時期，這段時間矯正治療能有事半功倍的效果，但若錯過這段時間，12歲後齒顎發育幾乎定型，所有治療都只能事倍功半。

Photo Credit：羅秋美醫師

過往在兒童隱形牙套還未問世之前，患者需等到完全換牙後才能處理。但換牙後才矯正，最常見的風險就是牙床空間不足，需要拔牙。像照片中右邊患者若未即時處理，屆時為了讓兩顆突出的虎牙長回正確的位置，勢必得拔除兩顆小臼齒，對於口腔的咬合功能將會是產生很大的影響。

兩位孩童接受隱形牙套治療後，都已成功擴張牙床空間，足夠的空間讓牙齒能夠順著隱形牙套的引導、移動到正常的位置。從這些個案的矯正前、後照片可以看出，齒列矯正確實不只矯正齒列，更重要的還能幫助修正臉型、提升輪廓的立體感，所有患者無不充滿自信與自我肯定。