《海獅說歐洲趣史》：炒房團是怎樣把羅馬共和逼上絕路的？

文：神奇海獅

炒房團是怎樣把羅馬共和逼上絕路的？——從共和到帝國

上回我們說到了羅馬與迦太基的戰爭，接下來要回到羅馬本身。事實上，整個羅馬共和就是不斷在「對外戰爭→貧富不均→平民反抗→改革」這樣的無限循環之中。到了西元前二世紀，羅馬已經變成了整個地中海世界的霸主。但是，羅馬平民的生活非但沒有變好，反而落入了一無所有的貧困境地。為什麼會發生這樣的事呢？原來事情是這樣的：

羅馬鄉村原本是由一群自耕農所組成，這些人平常種種田、繳繳稅，國家打仗的時候就出來服個兵役。聽起來好像很合理對吧？但不幸的是，這些農地在戰爭的時候就荒廢了，但國家還是需要糧食，所以此時這些耕地就紛紛被有錢人給兼併，還利用戰爭得來的奴隸幫自己工作。根據加圖的《農業誌》，這些奴隸的日子極度悲慘：他們一年到頭只有身上一件衣服、每天都要勞動、除了睡覺就是幹活、不准和外界有任何接觸。一旦奴隸年老或生病後，地主就會設法把他們賣掉，以免增加負擔。

不過，貴族的生活倒是越過越爽，鄰近古老的希臘文明社會，也改造了羅馬人的生活和觀念。羅馬的頂級住宅，紛紛仿效希臘樣式，不僅有柱廊，連花園、臥室、浴室，全都使用貴重的大理石和浮雕裝飾。富有人家的婦女用鹿膏、熊脂、羊脂製成的髮油，保持頭髮光澤，甚至還有口紅和眉筆之類的化妝品。等到小農民打完仗回來後，卻發現自己原本那自給自足的幸福小農莊，頓時像秋風掃落葉般被摧毀了。就算還保有自己農場的人，根本也沒辦法跟附近那些有狼性（咦？）的大型奴隸農場競爭。他們只能不斷舉債，一直到最後不得不賣掉農場，流落到城市成為遊民。這個時候，一對叫做格拉古的兄弟，為了解決土地兼併的問題，開始了他們的土地改革法案。

拒絕保護民眾的護民官

西元前一三三年十二月十日，大格拉古就任護民官（這是羅馬共和任命用來保護平民的職務）。他才一上任，就推出了一項土地法案，限制每位公民擁有的田地，多的土地必須拿出來分配給貧民。在公民大會上，格拉古對著所有人演講：「野獸都還有洞窟可以休息，但是為了國家奮鬥捐軀的人，除了陽光和空氣，其他什麼都沒有。」然後他強調，「將軍在戰爭時會說，這些人是為了保衛祖墳而戰。這全是謊話！他們只是在為別人的功勳出生入死，自己卻連一小塊土地都沒有，這樣公平嗎？」聽到這裡，平民很激動地高呼：「不公平！」

但是對地主階級來說，這項法案嚴重侵害到他們的利益。他們集合在一起，痛訴那些貧民怎樣想著要瓜分自己的土地。而當法案一通過，大地主們更想方設法保有那些土地。這時，你可以看見這些人的創意。有些人說：「這裡是我家祖墳啊～政府你要把我家祖墳都收走嗎？」「這是我給女兒的嫁妝啊～我已經送出去了。」地主們紛紛跑去求助於另一位護民官屋大維（不是之後奧古斯都的那個屋大維）。屋大維也屬於地主階級，所以在投票的時候，他硬是行使了護民官的否決權。護民官竟然否決了保護民眾的土地改革！格拉古對此痛心疾首，但是屋大維為了自己的利益，完全不願意讓步。雙方僵持不下，格拉古只好開大絕——向公民大會提出屋大維的罷免案。

罷免案的開票過程中，贊成票數一張張地開出來，就在票數即將過半、距離屋大維被罷免只剩下最後一張票的時候，格拉古當著所有人民的面，懇求屋大維不要阻礙這項最正義、也是對國家最有意義的工作。「請你以護民官的身分想一想，不要破壞人民以如此熱誠所懷抱的願望，也不要冒著喪失自己職位的危險。」說完，格拉古便擁抱著屋大維。屋大維站在會場中央的演講臺上，感動地熱淚盈眶。但就在這個瞬間，他轉頭看到支持自己的貴族，只好咬牙繼續堅持：「否決！」聽到屋大維的回應，格拉古絕望似地閉起了雙眼。投票繼續進行，贊成票很快就過半了。就這樣，公民大會通過了屋大維的罷免案，同時也通過了格拉古的土地法案。

改革家慘死投票現場

時間飛逝，很快地一年護民官任期就要結束了。但是格拉古面臨到一個很嚴重的問題，那就是：護民官是不能連任的。格拉古很掙扎，但是為了避免讓自己的改革付諸流水，他毅然決定要競選下一任的護民官！到了選舉的那一天。天剛大亮，羅馬廣場上就已經人潮湧動。所有人都心知肚明，這次選舉關係著土地改革的生死存亡。格拉古一人的去留，牽動幾乎所有羅馬公民的利益。所以許多農民甚至不遠萬里前來首都，甚至還有從義大利中部前來的農民，早早站上有利位置，等待選舉結果。格拉古進場之後，群眾立刻投以熱烈的掌聲。

此時，格拉古勝券在握，但是在不遠的元老院裡，貴族卻各個心急如焚，要求羅馬的最高首長執政官逮捕格拉古。元老院對執政官說：「格拉古現在尋求連任，這是破壞共和的行為！為了維護共和，你必須要以實行君主制的罪名逮捕他！」但是執政官卻拒絕發出逮捕令：「我看不出格拉古到底有什麼叛國行為。」元老院貴族氣急敗壞地大喊：「法律明文規定高級官員不得連任，格拉古卻想要非法連任，這難道不是獨裁嗎？他擔任護民官以來，就不斷打擊元老院，還妖言惑眾，搶劫公民的合法財產。他罪大惡極，早該被處死了！」

與此同時，公民大會議場的氣氛也越來越緊張，也有人勸格拉古暫時避避風頭。一名格拉古的支持者看到其他人神色緊張，立刻問：「怎麼了？怎麼了？」格拉古想警告他的支持者，於是把手放在頭上，做了個生命受到威脅的手勢。但這個手勢好死不死被元老院的支持者看到了，驚慌地跑回元老院，對著議員大喊：「糟糕了！格拉古正在要求一頂王冠！人民就要擁護他當國王了！」現場立刻大亂，元老院貴族要求執政官即刻下令，逮捕格拉古，但執政官依舊拒絕。

眼看情勢不利，領頭元老轉身就對著其他議員大喊：「執政官已經背叛國家了，想要挽救祖國的人跟我來！」說完，他用自己的羅馬長袍纏著頭，有一說這是一個戰鬥的標誌。他們拆下那些提供人民會議用的長凳和家具，走到會場後便二話不說，立刻上前展開一場你死我活的混戰。整場肉搏最後的結果是——三百多人倒在血泊中。格拉古一邊還擊，一邊朝後方撤退，卻不小心被屍體絆倒，還沒有完全站起來，就被政敵用一條板凳擊倒，跟著就是第二下、第三下……一位改革家，就這樣慘死了。

Photo Credit: 究竟出版

這場血案是羅馬自共和以來，第一次自相殘殺的事件，從此羅馬進入一個充滿痛苦的歷史發展時期：格拉古的慘死開了一個可怕的先例，普通公民之間不僅可以用殺戮解決爭端，而且連人身不受侵犯的高級官員，也可以不經審訊，便將其置於死地。在之後無盡的內戰時代中，出現了無數名像蘇拉、龐培、凱撒的人物。而一直到公元前三十年，屋大維（這次就是奧古斯都的那個屋大維了）消滅埃及托勒密王朝，結束羅馬內戰，才開啟了長達三世紀的盛世。歷史學家給予這個時代一個名詞——羅馬和平（Pax Romana）。不過大家不知道的是，這時就在遠方的敘利亞，將興起一個全新型態的宗教。大家更不知道，這個宗教將會左右整個歐洲的歷史……

歷史課本只有這樣說：「羅馬國內因土地兼併嚴重，造成平民要求土地改革。公元前二世紀後半期之後的一百餘年間，是羅馬共和內戰時期，促使軍事獨裁者興起。」

書籍介紹

本文摘錄自《海獅說歐洲趣史：歷史課本一句話，背後其實很有事》，究竟出版

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作者：神奇海獅

繪者：布萊絲

特別贈送：每本皆附雙面年表書衣：特別收錄本書重要歐洲史年表對照，附上精美插圖，海獅親自監修，品質保證。

特別收錄：每一講皆附超有才「重回歷史現場」刻版插圖

鏘鏘鏘！趣史上演啦～

有梗．有料．有好笑！歡樂迸出閱讀新角度！

「故事」網站超人氣作家領銜主講，力邀歷史人物現身說史！

搭配課綱，告訴你歷史課本不讓你知道的故事。

什麼？偉大的文明發展，其實是從「搶錢搶糧搶女人」開始的？！

居然？第一次世界大戰爆發的背後，藏著一段淒美的愛情故事？！

真假？黑死病、文藝復興、宗教改革居然都是相關的？！

搞不清楚歷史事件間的關聯嗎？不了解事件背後的行為動機嗎？那是當然的，因為幾千年來發生的大小事，怎麼可能全都塞進歷史課本裡？幸好，那些放不進課本的故事，神奇海獅都能告訴你，幫你一次搞懂三千年歐洲史！

本書搭配歷史課本，以獨創的「異常生動歷史人物故事串」，將課本一句話背後隱藏的許許多多故事相連起來。從三千年前的歐洲文明起源，一路相連到二次大戰後迎向轉型正義的德國。

不管是奠定雅典人民權利的梭倫、意外召喚出十字軍戰爭的羅馬教宗烏爾班、掌握文藝復興和宗教革命關鍵的麥第奇家族、打造歐洲第一強國的俾斯麥，或是見證柏林圍牆生效當晚的記者梅恩，都將「現身說史」，用當事人的視角說出當時的故事！

其實啊！這些歷史人物的一生，遠比你我知道的還有事！

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九