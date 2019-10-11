2019/10/11, 藝文
【漫畫】掰掰啾啾《萬能打工雞：奧樂雞的大逃亡》
我們想讓你知道的是
百萬粉絲人氣插畫家掰掰啾啾，2019全新長篇冒險漫畫——奧樂雞＋尖頭人的大逃亡！
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圖文：掰掰啾啾
（未完）
書籍介紹
本圖文摘錄自《萬能打工雞：奧樂雞的大逃亡》，大塊出版
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作者：掰掰啾啾
百萬粉絲人氣插畫家 掰掰啾啾
2019全新長篇冒險漫畫
奧樂雞＋尖頭人的大逃亡
- 最呆萌的一隻雞未來世界大冒險
- 尖頭人與奧樂雞患難中見真情？
- 貓大叔麥扣桑和啾雞可愛加入～
- 反派角色華博士與森森全新登場特別收錄粉絲「肥雞專欄問與答」
2066年的某一天，一如往常，尖頭人老是嚷嚷著自己沒錢，想買的東西卻又很多，共同生活的奧樂雞看到，就會默默去打工賺錢，即便薪水微薄，都希望能幫上尖頭的忙。打工過程中發生了一樁搶案，富正義感的奧樂雞上前阻攔，成功協助警察逮捕嫌犯，卻沒發現歹徒背後有更大的犯罪集團，從此，他和尖頭人踏上一條深不可測的逃亡之路……
貓大叔ㄎㄧㄤ掉的逮捕行動～
故事中，犯罪集團正進行一項動物實驗，「交涉者」隨時監控奧樂雞這些實驗失敗品，而交涉者「麥扣桑」是一隻有著大叔臉孔的貓......
邪惡搭檔華博士＆寵物溝通師森森
黑暗背後主使者邪惡科學家「華博士」，與反對非法實驗的寵物溝通師「森森」 ，兩人之間過往又有什麼交集呢？
雞與雞之間的神祕溝通
沒想到奧樂雞和意外巧遇的「啾雞」能用人類無法理解的語言溝通，也喚醒奧樂雞對於自己生世的模糊記憶……
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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