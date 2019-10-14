申請美國大學時，千萬別低估「論文（essay）」的重要性

申請美國大學，對大多數學生來說，是一輩子一次的事，所以我們常常會在免費評估時，跟學生及家長解釋申請美國大學各項文件的意義，其中又以申請論文（essay）最為重要，這一篇我們就來聊聊申請論文的重要性及種類。

為什麼申請美國大學，論文很重要？

要提到申請論文的重要，我們應該先列出申請所需的各項文件，通常包含：

申請表格，申請者的基本資料、聯絡資訊 學業紀錄，學校成績單、SAT/ACT測驗成績 課外活動經歷 推薦信 申請論文，通常稱為「Personal Statement」

由於每間學校的規定不同，有些學校會要求國際學生繳交補充文件，因此學生應該要查詢並記錄各校需要的文件為何，並按照規定繳交。在此我們要特別提醒學生，如果學校只要求兩封推薦信，務必遵守規定，你不會因為交出多於兩封的推薦信而獲得青睞。

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為什麼我們總是強調申請論文是申請美國大學文件中最重要的一部分？因為從上面列出的文件可以看出，大部分的表格或紀錄都是數據及條列式的文字，如果大部分學生的成績、選修的課程或參加的活動都很相似，那麼大部分的申請文件可能看起來都一樣，唯一不同且又是學生能自我掌握的，就是申請論文！

學生可以透過申請論文為自己發聲、展現與他人不同之處，幫助美國大學招生委員想像校園有了你，會是什麼樣子？班上有了你，會帶來什麼樣好的能量？

當然要寫出一篇能讓招生委員有感的論文，沒這麼容易，需要事前大量的自我探索及討論，寫的過程中也可能會出現多次修改，學生及家長都要有心理準備，這不會是短時間內就可以完成的事，所以我們才會建議學生們，盡早開始這段流程。

申請論文有哪些種類？題目方向是什麼？

Personal Statement

每個學生都需要寫Personal Statement，像是數百間美國大學使用的申請系統Common Application上，就有7個題目，要求申請者選一題，用650以內的字數回答。這些題目會問申請者從失敗的經驗中學到什麼、曾經做了什麼事讓你更瞭解自己、你最在意的議題等，甚至是沒有題目的自由發揮題！

通常Personal Statement約為一頁長，學生應該盡量將你是誰、你的價值觀是什麼、未來想做什麼的各點連在一起，讓招生委員即使沒見過你，也能透過這篇論文認識你，而且想要進一步的瞭解你。

越來越多學生知道，透過論文展現個人特質是很重要的事，所以他們會自行猜測招生委員希望看到什麼樣的申請者，並以這樣的觀點寫論文。其實這麼做，只會讓你看起來跟其他申請者沒什麼兩樣，所以我們建議一定要做好事前的自我探索，包括問自己一連串對的問題，找到做每件事的核心價值。

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Supplemental Essays

由於上述的Personal Statement題目範圍較廣，學生可能會用這篇論文申請數間不同學校，所以大部分的大學會要求學生再額外繳交一篇論文。這些補充論文的題型大多會圍繞在「為什麼選擇這間學校？」「為什麼選擇這個主修？」其中也不乏有些創意題，除了想進一步瞭解學生，學校也想看看學生為申請做了多少功課。

為什麼選擇這間學校？Why this school?

採用線上系統Common Application收集申請文件的美國大學，通常會再要求學生回答這一題。因為每間學校都想錄取會事前做功課，且是真心想念該校的學生，所以你可以利用這一題，談談你對學校的瞭解，並將這些特點與你的個人規劃作連結，藉此展現你對學校的熱誠。

為什麼選擇這個主修？Why this major/college?

美國大學也常常問學生未來主修相關的問題，因為他們可以聚集興趣相似的學生，並提供資源給他們。所以大學透過這篇論文，可以更加瞭解學生在特定領域的興趣，學生也可以用這篇論文，再次強調自己的熱情及優勢。

創意題

有些學校想要透過創意題，瞭解學生的個性，這類題目的題型很廣，有些學校會問「如果你有超能力，你會選擇哪一種？」或「如果能回到過去，你想回到哪一年？改變什麼事？」不管是什麼題目，都不要浪費了這一題，讓學校看到你的創意，對你留下深刻印象！

有時候，這種創意題會讓學生壓力很大，我們很多學生剛開始會想太多，一直揣測學校的用意，導致無法下筆，或者寫不出符合個人特質的論文。我們通常會花很多時間跟學生討論，瞭解他們的獨特故事，再放進一些策略思考，希望這一題的主軸，是其他論文題材沒有涵蓋到的特質。例如，Common App的論文已經描述了學生的領導潛力和團隊合作，那麼這一題就拿來討論他的一項個人嗜好。

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看完了我們對論文題型的解釋，相信你對論文有更多瞭解，就算最後只需要交出一篇論文，也要記得，論文是學生在申請過程中，最能凸顯自我與他人不同的文件，一定要提早開始準備，多花點心思構思。

許多學生從九年級就開始接受我們的輔導，是因為他們瞭解，要寫好一篇好的申請論文，必須要有好素材，盡早開始思考及累積未來所需要的素材，就能讓論文有更多發揮的空間。如果你也對寫論文還有任何問題，歡迎填寫免費評估表格，與我們聊聊！

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本文經火箭教育RocketAdmit授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航