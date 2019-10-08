容易混淆的情緒問題——抑鬱症和躁鬱症

現代人飽受精神壓力困擾，對於這個時代的香港人更甚，每天都被政府暴力精神強姦，令到每個真香港人都病了，病了就要戴口罩，每天都要戴口罩吧。

在這個壞的時代，我們真的要好好照顧著自己的精神健康，這樣才能更有力氣去支持著香港，支持著為香港付出的人。要照顧自己的精神健康，大家也必需要有一定的知識，所以這文章就是要簡略介紹一下兩種很容易混淆的情緒問題——抑鬱症（major depressive disorder）和躁鬱症（bipolar disorder）。

抑鬱症（Major Depressive Disorder）

提起抑鬱症，一般大眾就會以為是一種「不開心」的狀態。這種認知並不完全正確。我們每個人都會有不開心的時候，不開心是一種正常的心理反應，正常的「不開心」絕不是病態。一種情緒或精神困擾要稱作病態（disorder） 的其中一個主要決定條件，是它是否已對你的正常生活及社交功能產生負面影響。正常的情況，如果你因為某些事不開心絕不會顯著地影響你的生活及社交。但抑鬱症就不一樣了，它嚴重影響患者的生活，嚴重的話甚至會自己了結生命。由於抑鬱症乃是一種會致命的情緒問題，我們必須正視及有一個正確的認知。

抑鬱症病人在一天很長的時間內都會感到悲傷（sadness） 及無助（helplessness），他們睡不了覺，嚴重的話有自殺傾向。另外他們還有認知上的問題（cognitive limitations），例如缺乏動機，他們會喪失了本來的興趣（例如對生活所有事情都沒有興趣提不起勁）、專注力下降、記憶力下降、嗅覺下降等。與其說他們的悲傷會隨著病情增加，更準確的形容是他們是缺乏開心的感覺（absence of happiness），他們不懂得如何開心，他們即使不悲傷也無辦法感到開心。腦掃描的研究顯示他們腦中的伏隔核（nucleus accumbens，大腦的獎勵中心）對獎勵刺激（例如一些令人高興的事如金錢性愛等）特別不敏銳。所以抑鬱症除了是一種心理困擾外，腦部的異常其實控制了很多情感和思想的問題。

這些狀況是他們不能自控的，所以你不需叫他們看開點開心點，你這樣做就像叫一個感冒發燒的人不要感冒不要發燒一樣，是沒有意義的。好好陪伴及尋求專業協助是更可取的方法，他們十分需要大家的支持、鼓勵及專業人士的幫助。

不要叫抑鬱症病人「看開點，開心點」，他們即使很想也做不到。陪伴（social support）及專業協助才能幫助他們。

躁鬱症（Bipolar Disorder）

現在 ，大家已經大約瞭解了抑鬱症的一些基本認識，抑鬱症除了長期悲傷外，病人還有其它典型徵狀如對什麼東西都提不起勁，自殺行為，失眠等。這種負面情緒的呈現我們稱為depressive episodes（鬱期）。

不知道大家除了抑鬱症外，還有沒有聽過另外一個相似的疾病躁鬱症呢？躁鬱症，英文為「bipolar disorder」。所謂bipolar即是雙極，是哪兩個極呢？Bipolar disorder的病人的主要病徵在於他們的情緒會在兩個極端之間遊走。一個就是像抑鬱症的極，也就是上面所說的depressive episode，而另一個就是manic episode（躁期），那manic episode是什麼呢？



在manic episode期間，病人會有極亢奮的情緒，覺得自己無所不能，精神狀態十分強烈，強烈得完全不覺得疲倦所以不用睡覺，話非常多，性慾高漲，也有不切實際的自信心自我極度膨漲，所以會有機會做出完全不理後果的行為。



在躁鬱症病人中，他們會有較長時間（可以是以年計）遊走在depressive episode 和manic episode之間， 每次的episode都維持某個時間長度（可以長至以年計）。至於Bipolar disorder的成因是什麼我們都沒有一個很肯定很單一的說話。只可以說所有情緒精神困擾的成因都是非常複雜的，這關乎於基因、家庭環境、成長壓力、兒童經驗、長大後的生活壓力、你自己怎樣去應付及處理壓力的方法、你周圍的人包括家人朋友的性格等等。所以總括來說，分析一個精神疾病的成因往往十分複雜，必需循心理因素（psychological factor），社交因素（social factor）和生理因素（biological factor）作完整理解才可以。



其實說來說去，情緒問題是一個「冰封三尺，非一日之寒」的問題。現在有困擾的朋友要尋求專業協助，沒有困擾的朋友也不要掉以輕心，因為隨著年紀漸大，生活壓力必定越來越大，每個人都必需要好好照顧自己和自己的精神健康。

大家都要好好保護好自己的心靈。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，原文請看此。

相關文章：

責任編輯：黎家樂

核稿編輯：歐嘉俊