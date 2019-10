在時間的座標中指向未來，看《藝術很有事》開展的建築光譜

主講:漆志剛|訪問暨整理:徐蘊康、廖姿婷

前言:建築,不僅是我們居住之所、城市規劃和文化資產保存的重要元素,更是引領時代前進的思想和哲學之道。建築是複雜的,不但與許多專業領域相關,也是理性與感性並存的綜合體。台灣過去鮮少有與建築相關的紀錄影片,《藝術很有事》製作兩季53集以來,與其相關的集次有十集之多,希望持續深化議題,來關心我們的地方和城市。實踐大學建築系的助理教授漆志剛,是北美館X-site計畫的評審和ADA新銳建築獎的策展人。我們邀請他從節目的建築系列專輯出發,談建築與紀錄影像、社會的關係。

我覺得《藝術很有事》是一個光譜的展開,而且展開得非常恰當。通常建築師在整理自己東西的時候不會有這麼清晰的思路,而你們考慮要給一般社會大眾看,用媒體的專業「轉譯」整件事情,把內容處理得很明白清晰又深入,這是我覺得很驚豔的地方。一般不好的媒體是「錯譯」,可是像你們是一個善意的、好的「轉譯」,幫觀眾建立了有意義的溝通橋樑。

我看不同集次會有zoom in、zoom out的作用,比如「歷史建築」到迪化街 (EP52),拉開的是時間的距離;「威尼斯建築雙年展」拉開的是文化跟地點的距離 (EP33),都有不同方向的延伸。我印象最深刻的就是「威尼斯建築雙年展」那一集,外景拉到威尼斯,在很短的時間和那麼大的展區掌握到很重要的內容,克服許多條件上的困難,一個館一個館帶著大家看,我相信很多人就算到了現場,也沒有辦法得到那麼多有趣的資訊。我覺得很感動台灣的媒體還有夢可以做,讓大家知道台灣和世界現在關心的事情是甚麼。

談到影片的構成,以ADA「新銳建築」這集為例 (EP48),你們做了非常好的事情就是它很平衡,節奏也很好,有抓到建築師想要讓別人知道的重點與細節,訪問非常精簡,不會囉哩囉嗦的,但這並不是說團隊進到建築物裡拍一拍就完了,而是很懂得人跟環境的關係,可以在很短的時間拍出它的空間感和敘事感,有一種理性的冷靜跟人文的視角在裡面,沒有政治正確或煽情的去感動你,要不然我覺得就庸俗掉了,要堅持這一塊其實是很困難的。

我相信你們還有很多沒有被剪進去的片段,所以我在想會不會有長版,或將來有新的素材又可以剪成新的影片跟單元,尤其將來台灣如果有建築博物館,這個東西就會變成超棒的紀錄,而且10年、20年以後看這些內容還是會覺得很有意義。

由此我也看到一個有趣的媒體角色轉變,以前這種很好的節目會侷限在單一平台,比如電視就只有在電視上,可是現在它跨越時間空間,在網路上也可以看到,甚至之後還可能出版成文字的紀錄媒體,並和雜誌或其他的網頁策略連結。當這個範圍開始變廣的時候,它就好像蝴蝶效應一樣,就只是在等一個臨界點,蓄積一定能量爆發的時候。

如同我們辦新銳建築獎,除了展覽,也出版相關書籍,如果你要了解這些年輕建築師,不只是要了解他們的作品,也需要了解他們跟其他作品的關係,所以我們這套書的編輯方式,刻意讓每個入圍者有自己單獨的一本冊子,可以全部同時攤開、放在一起做比較,每一本使用的紙張也都不一樣。我們其實就是在談各式各樣建築的局部跟整體的關係,局部環境跟整體的關係,局部元素跟整體的關係,以及建築師跟時代的關係。做這套書的時候就像是一個紙上展覽,構築這本書的方式我是把它當成在構築建築,所以會想到它的材料、結構和能同時呈現什麼東西等等。

現在是一個多視角的年代,回溯1970年代、符號學非常興盛的時候,其實就有這樣的嘗試了,有一個美國建築師Diana Agrest,在演講時用四個幻燈片同時切換說明,很像在跳舞一樣。你可以想像你若是觀眾,看到畫面一直在跳一定很被吸引。她那時候就在談人如何理解建築空間之外的事情,它可能是氛圍、聲音或是潛意識,不一定看得見或直接出現在你面前,是建築師無法畫出來的圖。建築師的平面、立面、剖面、透視圖,就很像音樂家寫樂譜一樣,那個樂譜給不同演奏者會有不同的詮釋,沒辦法只依靠單純的譜記,就像建築師要空間具有什麼樣的氛圍,是同樣的道理。

柯比意(Le Corbusier)在大約一百年前就説,建築的精神就是物的狀態 (state of thing) 加上心的狀態 (state of mind),後人對於state of thing和state of mind有各式各樣的解釋,端看你看到的真實(reality)是什麼,因為我感受到的真實跟你感受到的真實不一樣,所以我們的真實都是「建構性的真實」,都只能了解真實的片段。當你能夠蒐集到的證據只有這麼多的時候,這些層次(layers)疊加起來得到的真實就是這麼多,像考古學也是,你永遠無法知道一個完整的過去。