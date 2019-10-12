在時間的座標中指向未來，看《藝術很有事》開展的建築光譜

主講：漆志剛｜訪問暨整理：徐蘊康、廖姿婷

前言：建築，不僅是我們居住之所、城市規劃和文化資產保存的重要元素，更是引領時代前進的思想和哲學之道。建築是複雜的，不但與許多專業領域相關，也是理性與感性並存的綜合體。台灣過去鮮少有與建築相關的紀錄影片，《藝術很有事》製作兩季53集以來，與其相關的集次有十集之多，希望持續深化議題，來關心我們的地方和城市。實踐大學建築系的助理教授漆志剛，是北美館X-site計畫的評審和ADA新銳建築獎的策展人。我們邀請他從節目的建築系列專輯出發，談建築與紀錄影像、社會的關係。

我覺得《藝術很有事》是一個光譜的展開，而且展開得非常恰當。通常建築師在整理自己東西的時候不會有這麼清晰的思路，而你們考慮要給一般社會大眾看，用媒體的專業「轉譯」整件事情，把內容處理得很明白清晰又深入，這是我覺得很驚豔的地方。一般不好的媒體是「錯譯」，可是像你們是一個善意的、好的「轉譯」，幫觀眾建立了有意義的溝通橋樑。

Photo Credit: 藝術很有事 德國館探討自身的政治與歷史議題，關注柏林圍牆拆除後的社會情境；透過28面牆組成展覽空間來思考28個公共空間的處理策略。

我看不同集次會有zoom in、zoom out的作用，比如「歷史建築」到迪化街 (EP52)，拉開的是時間的距離；「威尼斯建築雙年展」拉開的是文化跟地點的距離 (EP33)，都有不同方向的延伸。我印象最深刻的就是「威尼斯建築雙年展」那一集，外景拉到威尼斯，在很短的時間和那麼大的展區掌握到很重要的內容，克服許多條件上的困難，一個館一個館帶著大家看，我相信很多人就算到了現場，也沒有辦法得到那麼多有趣的資訊。我覺得很感動台灣的媒體還有夢可以做，讓大家知道台灣和世界現在關心的事情是甚麼。

Photo Credit: 藝術很有事 威尼斯建築雙年展工作照，左起黃聲遠、RCR建築師Carme Pigem、普立茲克建築獎評審團主席Glenn Murcutt

談到影片的構成，以ADA「新銳建築」這集為例 （EP48），你們做了非常好的事情就是它很平衡，節奏也很好，有抓到建築師想要讓別人知道的重點與細節，訪問非常精簡，不會囉哩囉嗦的，但這並不是說團隊進到建築物裡拍一拍就完了，而是很懂得人跟環境的關係，可以在很短的時間拍出它的空間感和敘事感，有一種理性的冷靜跟人文的視角在裡面，沒有政治正確或煽情的去感動你，要不然我覺得就庸俗掉了，要堅持這一塊其實是很困難的。

我相信你們還有很多沒有被剪進去的片段，所以我在想會不會有長版，或將來有新的素材又可以剪成新的影片跟單元，尤其將來台灣如果有建築博物館，這個東西就會變成超棒的紀錄，而且10年、20年以後看這些內容還是會覺得很有意義。

跨越空間與時間維度的建築

由此我也看到一個有趣的媒體角色轉變，以前這種很好的節目會侷限在單一平台，比如電視就只有在電視上，可是現在它跨越時間空間，在網路上也可以看到，甚至之後還可能出版成文字的紀錄媒體，並和雜誌或其他的網頁策略連結。當這個範圍開始變廣的時候，它就好像蝴蝶效應一樣，就只是在等一個臨界點，蓄積一定能量爆發的時候。

如同我們辦新銳建築獎，除了展覽，也出版相關書籍，如果你要了解這些年輕建築師，不只是要了解他們的作品，也需要了解他們跟其他作品的關係，所以我們這套書的編輯方式，刻意讓每個入圍者有自己單獨的一本冊子，可以全部同時攤開、放在一起做比較，每一本使用的紙張也都不一樣。我們其實就是在談各式各樣建築的局部跟整體的關係，局部環境跟整體的關係，局部元素跟整體的關係，以及建築師跟時代的關係。做這套書的時候就像是一個紙上展覽，構築這本書的方式我是把它當成在構築建築，所以會想到它的材料、結構和能同時呈現什麼東西等等。

現在是一個多視角的年代，回溯1970年代、符號學非常興盛的時候，其實就有這樣的嘗試了，有一個美國建築師Diana Agrest，在演講時用四個幻燈片同時切換說明，很像在跳舞一樣。你可以想像你若是觀眾，看到畫面一直在跳一定很被吸引。她那時候就在談人如何理解建築空間之外的事情，它可能是氛圍、聲音或是潛意識，不一定看得見或直接出現在你面前，是建築師無法畫出來的圖。建築師的平面、立面、剖面、透視圖，就很像音樂家寫樂譜一樣，那個樂譜給不同演奏者會有不同的詮釋，沒辦法只依靠單純的譜記，就像建築師要空間具有什麼樣的氛圍，是同樣的道理。

Photo Credit: 藝術很有事 在王大閎自宅拆除四十年後，由「王大閎建築研究與保存學會」主導，在台北市立美術館旁重新復刻這棟自宅，這也是台灣首次復刻的現代建築。

柯比意（Le Corbusier）在大約一百年前就説，建築的精神就是物的狀態 (state of thing) 加上心的狀態 (state of mind)，後人對於state of thing和state of mind有各式各樣的解釋，端看你看到的真實（reality）是什麼，因為我感受到的真實跟你感受到的真實不一樣，所以我們的真實都是「建構性的真實」，都只能了解真實的片段。當你能夠蒐集到的證據只有這麼多的時候，這些層次（layers）疊加起來得到的真實就是這麼多，像考古學也是，你永遠無法知道一個完整的過去。

那我覺得，台灣往下走的時候，除了實驗性的東西，怎麼重新回顧自己的歷史，不管是對建築或藝術都很重要。「歷史建築」專輯 (EP52) 拍攝了八德中正堂跟迪化街一段129號，到底有多少事情要跟過去一樣，我們要加入多少現代新的精神、新的生活、新的用途進去，而不是把它當成一個擺飾，我覺得這都牽扯到意識形態，是被教育出來的，所以政治正確是流動的。以前是覺得這些東西沒價值，所以文資不重要，實用比較重要；那現在有時候會變成東西通通都不能改，有點矯枉過正，那我可理解它矯枉過正是因為一不小心就會有人亂搞，不相信別人有專業度或是善意來好好處理這件事情，因為被騙多了就會害怕，但是這樣子有點可惜，少了幫它注入新生命的機會。

Photo Credit: 藝術很有事 八德中正堂修復前

一個東西要能持續有活力，持續的被使用其實是因為有了新的功能，能夠讓房子覺得它有用，而不是把它放在那裡，只是實際上要怎麼做會出現很多分歧的意見。而《藝術很有事》本著媒體的專業，以比較中性的立場製作節目，留下紀錄、留下素材，就是在建構最基礎的意識，幫助我們建構自己在這個世界、時間之中的座標。

Photo Credit: 藝術很有事 八德中正堂修復後

解決社會問題的建築設計

回過頭來談新銳建築獎，我很希望這些年輕的建築師知道自己的設計在台灣、世界或建築史上所處的位置，這個覺醒（awareness）的意識感是很重要的。而我們能夠做什麼呢？舉個例子，柯比意很清楚讓我們意識到這件事，他説，如果知識分子和勞工階級買不起房子，就不會生小孩，社會就會萎縮，到最後只會剩一條路就是革命，所以要避免革命的方法就是要有新建築。什麼意思？這個新建築是指，我們必須提出一個新的居住概念，可以超越過去資本主義運作的邏輯，讓大家有安身立命的方法，這樣建築就可以對社會產生巨大的貢獻，也可以避免武裝革命的發生。後來我們看到這個預言好準，這個新建築沒有成功，所以全世界都發生了革命，不管是在中國、蘇俄、東南亞、日本，只是有沒有推翻政府而已。

如果當今的建築創作者無法知道自己所處的位置，他到最後應該是想辦法有一些聰明的設計，讓大家在惡劣的環境生存得下去，還可以有小確幸，感受到一點點開心，讓大家忍耐更久，但這個跟解決甚至突破問題是不一樣的。解決問題的作法，一方面是在建築知識上怎麼樣前進，有沒有突破性的做法可解決並重新看待我們生活的地方。例如1960年代，有太空人登陸月球、甘迺迪總統被刺殺、文化大革命等事件，同一個時期，建築師也在想一些很瘋狂的革命性的事情，即便當時技術還做不到，卻都相信應該很快就可以實現。

而到了1970年，大阪舉辦萬國博覽會的時候，貝聿銘為台灣設計了最後一個中華民國館，在那之後情勢整個大轉變，再也沒有人談這些事情。很多建築師開始思考真實的城市，例如洛杉磯、拉斯維加斯、紐約、柏林、東京等等，但這些觀察與出版，並不是為了介紹城市哪裡好玩，而是介紹城市真實的面向，並以新鮮的眼光去看這個城市，看出絕大多數人看不到的、有趣的點，以及如何汲取建築上有用的元素，以突破盲點般直接（amazing straightforward）的角度，形成超越現實的真實。amazing straightforward一旦被發現了，就可以啟動下一個新的建築觀點跟設計，而我們是不是可以認識台北、台南、高雄、新竹等地的amazing straightforward，不是只看一個物件本身，而要看脈絡環境跟自己的關係，它反射的是我們再使用的問題。

建築要面對社會、階級和意識形態，還要想像未來生活的可能性，因為房子蓋好就是面對未來。那現在台灣和世界的處境是甚麼，我們的生活方式跟過去有甚麼不同，我們的建築就會有所不同。我覺得，當我們了解過去每一個座標點並且也意識到現在的時候，自然就會想到未來。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航