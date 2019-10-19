《地圖的故事》：穿越北極，西北航道的偉大探索

文：貝西．梅森（Betsy Mason）、葛瑞格．米勒（Greg Miller）

西北航道的偉大探索

過去幾個世紀，不斷有製圖師在圖上標繪他們幾乎一無所悉的北極水道

製作年份：1558–1875年

來源：奧雪地圖圖書館（OSHER MAP LIBRARY）

一定錯不了，世界頂端一定有一片海。古希臘人在地圖上畫了這片海，然後接下來好幾個世紀，整個歐洲也都這麼做。從16世紀開始，無數人拚死都要找到這片海，盼望會有一條穿越北極地區的海上捷徑可以打開通往亞洲的全新貿易路線。現在，多虧了全球暖化，探尋許久的西北航道真的存在了⋯⋯至少在一年中的部分時間會出現。

北方海洋航道這個概念至少可追溯到公元2世紀，數學家克勞狄烏斯・托勒密（Claudius Ptolemy）和古希臘人都認為，地球有四個適居帶，而頂部和底部各有一個不可居帶，通常被認為是嚴寒的水世界。但是一直到16世紀初，義大利探險家哥倫布發現新大陸之後，西北航道這個概念才開始在歐洲大眾的想像中立足。畢竟，當哥倫布向西航行要去尋找通往東方的海上航線，結果被一塊大陸擋住了去路。西北航道會是繞過這個僵局的途徑。

「在西班牙人和葡萄牙人控制了非洲和南美洲沿岸的南方貿易路線之後，荷蘭人、法國人和英國人再度想要利用這個途徑來接近東方，以及他們認為那裡所擁有的財富」，南緬因州大學奧雪地圖圖書館前館長伊恩・福勒（Ian Fowler）說。

Photo Credit: 大石國際文化出版 圖1：在麥卡托這張1633年地圖上，北極被描繪成一塊被水包圍的巨岩。圖中還包含不存在的弗里斯蘭島（Frisland），畫在左上角的嵌入 圖，和地圖上靠底部的位置。

這個時期的地圖充滿了製圖師的狂想。圖1是傑若德・麥卡托（Gerard Mercator）1633年繪製的著名地圖，按照傳說中的形容來描繪北極：一塊巨岩被水和四座大島包圍。實際上不存在的海灣和島嶼在這些地圖上很常見，同樣常見的還有海怪（如圖2）。取巧甚至徹底造假的情況也很普遍。

Photo Credit: 大石國際文化出版 圖2：荷蘭探險家威廉・巴倫支（Willem Barents）這張1598年地圖上到處都是海洋生物，這是他在第三次北極之旅中受困海冰時繪製的。

圖3來自1558年出版的一本書，書中描述了威尼斯人澤諾兄弟（Zeno brothers）在1380年的航行。據福勒所述，這個故事幾乎可以肯定是假的，目的是為了回頭主張當年應該是威尼斯人發現了新大陸。即使如此，這張地圖還是廣受複製，而且可能導致某些遠征隊誤入歧途。「 那很危險，」福勒說，「上面畫的格陵蘭和歐洲相連，這顯然不是真的。冰島以南有很多虛構的島嶼，而格陵蘭西邊則有一大片開闊海域，在當時很可能是無法航行的，因為有流冰。」

Photo Credit: 大石國際文化出版 圖3：這張1558年的北極地圖據稱是依據威尼斯人澤諾兄弟的旅行所畫，圖中誤把格陵蘭描繪成跟歐洲相連。西邊的開闊海域當時必定充滿了海冰。

早期的探險家偶爾也會對事實疏於關心。英格蘭人馬丁・夫洛比雪（Martin Frobisher）在16世紀末三次出航都沒有找到西北航道，但這並未阻止他誇大其辭。「他是發現了一些海峽，但他宣稱發現的比實際上多得多。」福勒說。有一趟他帶著好幾噸礦石回到英國，聲稱是金礦，因而說服金主資助他另一趟航行，但那些礦石最終證明是俗稱愚人金的黃鐵礦。隨著時間演進和後續探索，地圖也愈來愈好。

圖4在1784年於俄羅斯出版，是最早畫出西伯利亞北極區海岸細節的地圖，資料取自一項很有系統的大規模調查。圖中描繪一條可能的西北航道，最右邊的「西河」（R. de l’Ouest）連接了哈得孫灣和太平洋。可以看出亞洲這一側的詳細程度比北美洲這一側高很多；這種情況在一張同年出版的地圖上完全反轉，那張地圖依據的是庫克船長（Captain James Cook）對阿拉斯加海岸的探索成果。

Photo Credit: 大石國際文化出版 圖4：這張依據俄羅斯大北極探險（Great Northern Expedition）繪製的1784年地圖，在太平洋的亞洲這一側詳細得多，但也畫出了一條通過北美洲的可能水路：連接哈得孫灣和太平洋的「西河」（右下方）。

在所有尋找西北航道的行動中，最有名的或許是1845年約翰・富蘭克林（John Franklin）爵士領軍的遠征。富蘭克林是英國海軍軍官，他帶領過先前兩次的北極遠征，但這次的遠征隊並未如期返回。富蘭克林的妻子珍夫人（Lady Jane）促請英國政府派遣 一支搜索隊，最後在1848年成行。搜索行動 在往後幾年擴大規模，增派了更多船隻，關於尋找失蹤遠征隊的新聞也吸引了英國大眾的關注。

最終，搜索隊員只找到幾位早在航行之初就過世的人的墳，還有少數幾件散落的筆記和其他遺物。他們當時不知道的是，富蘭克林的兩艘船都被冰困住，包括富蘭克林在內的129人已經喪生。這兩艘船在過去這幾年間找到了。2016年，研究人員在北極某個海灣的水底發現了《驚恐號》（H.M.S. Terror），保存情況意外地好，船尾艙的大玻璃窗經過將近170年都沒破掉。

Photo Credit: 大石國際文化出版 圖5：雅克・彼得斯（Jacques Peeters）這張1709年的地圖上，彩色雲朵代表了北極光。彼得斯把地圖上的地理特徵歸功於發現它們的探險家，並以虛線表示格陵蘭海岸一處未測繪過的區域（底部中間）。

富蘭克林和同時代的其他探險者都不知道，原來他們的遠征碰上科學家所謂的「小冰期」——北極地區經歷幾個世紀之久的異常寒低溫。隨著19世紀末氣溫開始攀升，西北航道終於逐漸打開。挪威探險家羅爾德・阿蒙森（Roald Amundsen）在1906年完成首次全程乘船通過西北航道，前後歷時三年，包括在冰上度過兩個冬天。

近年來在北極地區的行船愈來愈容易。隨著極冰融化，這條路線變得更加暢通。2016年9月，一艘載有1700人的郵輪成為首艘通過西北航道的客輪。北極海冰的融化增加了全新貿易路線和開發能源生產的可能性，也增加了領土衝突，和地球上相對完好的地區環境受到破壞的機會。

不論好壞，北極充滿故事的歷史才正要展開新的一章，製圖師的西北航道之夢可能即將實現。

Photo Credit: 大石國際文化出版 圖6：關於西北航道的可疑想法一直延續到19世紀。美國海軍軍官西拉斯・本特（Silas Bent）就藉著這張1872年的地圖宣稱，墨西哥灣流和其他暖流會灌注到北極周圍的一片開闊海域。

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書籍介紹

本文摘錄自《地圖的故事：悠遊在現實與想像、科學與藝術之間的地圖學發現之旅》，大石國際文化出版

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作者：貝西．梅森（Betsy Mason）、葛瑞格．米勒（Greg Miller）

譯者：陳義仁

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不論是在獸皮上刻畫線條，還是在螢幕上使用繪圖軟體，幾千年來人類不斷用地圖來描述、回溯或是理解這個世界。而今，貝西・梅森和葛瑞格・米勒這兩位獲獎記者，以及國家地理網站熱門部落格All Over The Map格主，憑著對地圖的無比熱情，帶你穿越時空，回到過去也前往未來，環遊世界並飛上穹蒼──而且完全是透過地圖迷人的藝術與科學。

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Photo Credit：大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰