《地圖的故事》：如何把三維的地球攤平成二維的平面？眾多有趣的解法
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要解決攤平地球表面的問題可以有幾千種方法，每一種都提供了不同的世界觀，有的是刻意為之，但往往是偶然致之。在某種意義上，每一張地圖都始於謊言，看圖的人最好記住這一點。
文：貝西．梅森（Betsy Mason）、葛瑞格．米勒（Greg Miller）
攤平全世界
如何把地球平面化的眾多有趣解決方案
- 製作年份：1923-2015年
- 來源：史丹福圖書館大衛・倫西地圖館藏、國家地理學會
每個製作世界地圖的製圖師都會面臨到同樣的問題，那就是如何把三維的球體表面攤平成二維的平面。無論怎麼做，地球表面都會被拉長、撕扯，或產生其他變形。除非是在地球儀上，否則平面的地圖都會在某些地方偏離現實。
在平面地圖上表現地球曲面的各種方法都叫做投影法。選用投影法的時候，地圖師必須決定哪些變形可以容忍，哪些必須減到最少。投影法會扭曲地理的五大面向：面積、形狀、 距離、角度和方向。減少某一方面的變形，其他方面的變形就會增加。
最知名的世界地圖投影法之一，是由德國－法蘭德斯地圖師麥卡托在16世紀設計的，目的是作為導航框架。使用麥卡托投影法的地圖著重於角度和方向，所以如果在兩點之間畫一直線，用量角器測出這條線的角度，就能用測得的讀數在現實世界中的那兩點之間移動。
麥卡托投影法一直到20世紀都很常用，很多教室牆上掛的都是以麥卡托投影法繪製的世界地圖，有些人認為這種地圖會扭曲學生對世界的概念。麥卡托投影法尤其盛行於強調海洋的地圖。美國海軍水文局就採用這種投影法（圖1），最終迫使美國海岸和大地測量局也跟著使用。
麥卡托投影法在20世紀中葉開始失寵，主要是因為它有其他顯著的特徵：為了保持方向正確，經線必須平行，面積也就會往兩極膨脹，使得各洲和各國的相對大小受到嚴重扭曲，造成失真。例如瑞典會變成實際大小的兩倍，歐洲也比應有的面積來得大，剛好方便地圖師塞進歐洲的小國家和國名。但是有人認為這種投影法會造成誤導，因為相對於赤道附近的國家，北方國家的面積受到誇大，連帶也誇 大了在讀圖者眼中的重要性。
解決麥卡托兩極膨脹的方法之一，就是採用優先考慮面積的投影法。德國歷史學家阿諾・彼得斯（Arno Peters）在1967年發明一種這樣的「等面積」投影法，用來代替麥卡托投影法，可以更準確、公平地描繪發展中國家。這一點使得彼得斯投影法（圖2）在 1980年代受到發展機構和教育工作者歡迎，還曾在2017年登上新聞，因為當時波士頓的公立學校系統開始以它作為教室掛圖，取代麥 卡托地圖。
但是，地圖師和許多其他人普遍鄙視彼得斯投影法，因為它大大扭曲各大洲的形狀，在赤道附近往縱向拉伸、在兩極附近往橫向擠壓。彼得斯投影圖或許並不好看，不過跟麥卡托投影圖一比之下，就能了解選擇投影法的重要性。
國家地理學會偏好的是溫克爾投影法（Winkel Tripel，圖3），這是一種折衷投影。這種投影法盡可能壓低變形，把它分攤到各項地理因素上，以求讓一切顯得平衡，同時兼顧美觀。
另一種折衷投影法是由匈牙利裔美籍地圖師爾文・賴斯（見124頁）在1943年發明的，他經常出言批評麥卡托投影法。賴斯把他的投影法叫作犰狳投影法，因為畫出來的圖很像犰狳身上皮革般的曲面鱗甲。這種投影法添加一個透視要素，讓投影圖看似三維，幾乎就像把地球敲破再攤開。「雖然周邊的變形可能很極端，但會讓人感知到正確的比例，因為我們想像的是一個三維實體，而不是一張平面地圖。」賴斯在介紹犰狳投影法的論文中寫道。賴斯在他1944年出版的地圖集裡，以犰狳投影法製作了幾張主題地圖（圖4），但主要是為了鼓勵嘗試各種新的投影法。
另一種避免扭曲各洲的方法就是把地圖拆成幾塊。1909年，伯納德・卡希爾（Bernard Cahill）這位住在舊金山的英國建築師發表了一張投影圖，是由八個排成蝴蝶形狀的曲邊三角形構成（圖5）。雖然這種「中斷視圖」把各大洋拆開，但也使各大陸受到的扭曲減到最少。卡希爾認為，他的「蝴蝶」地圖遠比麥卡托的「荒謬地圖」更適合任何有興趣拿陸地上發生的事來進行比較的人，如地理學者、 教師、政治經濟學家、政治家、世界政策的學者，尤其是科學家。「總之，這種地圖的用處是數不盡的。」他寫道。他成立了卡希爾世界地圖公司（Cahill World Map Company）推廣這種投影法，但蝴蝶圖從未引起太大注意。
其他的中斷視圖就比較受歡迎一點。保羅・古德（J. Paul Goode）的「橘皮」投影法可以僅分割各大洋，但保持各洲完整，也可以反過來做。這種投影法在1923年推出，接下來的整個20世紀大部分都用於蘭德・麥克納利公司（Rand McNally）的《古德的世界地圖集》（Goode’s World Atlas）。在國家地理學會顯示人口密度、植被和土地利用的世界地圖 （264頁右下）上，最下方兩個角落的小圖用的就是古德投影法。
或許最著名的中斷視圖作品，是美國建築師兼願景家巴克敏斯特・富勒（Buckminster Fuller）在1943年發明的，《生活》雜誌曾以一篇圖片故事專文介紹。富勒投影圖的做法是先把地球表面投影到由三角形構成的二十面體。接著整張地圖可以用幾種方式展開，但他在1954年選定了圖6所示的配置，並命名為戴馬克松地圖（Dymaxion map）。這張圖調整了其中幾個三角形，藉以顯示地球陸地的鄰近和相連性，宛如「一片海洋中的一座島」。
要解決攤平地球表面的問題可以有幾千種方法，每一種都提供了不同的世界觀，有的是刻意為之，但往往是偶然致之。在某種意義上，每一張地圖都始於謊言，看圖的人最好記住這一點。
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書籍介紹
本文摘錄自《地圖的故事：悠遊在現實與想像、科學與藝術之間的地圖學發現之旅》，大石國際文化出版
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作者：貝西．梅森（Betsy Mason）、葛瑞格．米勒（Greg Miller）
譯者：陳義仁
測繪真實與想像的世界
不論是在獸皮上刻畫線條，還是在螢幕上使用繪圖軟體，幾千年來人類不斷用地圖來描述、回溯或是理解這個世界。而今，貝西・梅森和葛瑞格・米勒這兩位獲獎記者，以及國家地理網站熱門部落格All Over The Map格主，憑著對地圖的無比熱情，帶你穿越時空，回到過去也前往未來，環遊世界並飛上穹蒼──而且完全是透過地圖迷人的藝術與科學。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰