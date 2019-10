(內文有雷,可先收藏文章觀影後閱讀)

2010年,歷經了「陽光托兒所」的冒險後,我們和胡迪眾夥伴揮揮手,含淚不捨地送走了安弟,隨之而來的是有點膽小、害羞的邦妮,她善良、同樣懂得珍惜身邊的小小夥伴,於是我們放心的想像這群曾經伴著安弟、伴著你我成長的玩具們擁有快樂的新生活,因為他們的確值得。

當年《玩具總動員3》替這系列劃下了美好的結局,多數人都認為甚至希望此系列就此打住,因為票房成績好接著拍續集「砸鍋」的例子何其多,無數血淋淋的例子攤在世人面前,導致觀眾不敢也不願想像《玩具總動員4》的出現,不過,《腦筋急轉彎》編劇喬許・庫利(Josh Cooley)仍然勇於天馬行空的做夢,接下執導續集的重擔,身為《玩具總動員》的粉絲,很高興他的確辦到了,成功靠著這一集將此系列推向另一種高度。

做為皮克斯的首部全電腦製作的動畫長片,《玩具總動員》從1995年問世來,用了15年的時間,告訴我們一群玩具的中心思想是繞著小主人轉,取悅及陪伴他們,這是「玩具的至高榮譽」。

細看這三部曲,第一集胡迪與巴斯的初相遇,巴斯對自我身份的迷惘與困惑,最終在胡迪的帶領下回家並找到了主人,兩人化敵為友,第一集可以看作聚焦於玩具們的「自我認同」,更展露出玩具思想上依賴主人的世界觀;第二集有了翠絲與紅心的加入,被遺忘的玩具們渴望有個主人,同樣在胡迪的帶領下此願望一一實現,翠絲、紅心有家的夢完整了,第三集則與安弟告別,但玩具們仍舊陰錯陽差地找到另一個家,陪伴著名為邦妮的主人。尋著三部曲的脈絡不難發現,縱使故事大不一樣,但基底都極其類似,就是與人的羈絆,玩具就是生來陪伴人類。

然而,若皮克斯告訴我們這群玩具是獨立個體,有著自己的思維與行動意義,那麼在角色的描寫,就不該只將玩具的中心思想聚焦在「圍繞在小主人身邊」,《玩具總動員》的角色群經過15年的雕鑿個性早已立體鮮明,胡迪的俠義忠心、巴斯的果敢正直、翠絲的心細膽大,抱抱龍的驚慌失措、火腿及蛋頭夫婦的吐槽等等,他們趨近於每一個我們在銀幕上看到的「人」,但這三部曲過度簡單的角色動機和單一面向的故事性已相當徹底,若續集仍照此模式發展,將會顯得相當單薄且流於老套與俗氣,也會如同雞肋般食之無味。

挖掘角色不同的可能性,才是一部好續集(電影)該有的樣貌,於是此系列來到2019年,對玩具們來說是時候該為自己活一遍了,緊抓這點,就是《玩具總動員4》聰明及成功的核心價值。

在《玩具總動員4》中,我們再一次跟著胡迪展開了公路冒險,雖說仍是因與「人類」的關係所拉出的故事線,但這次是胡迪對自我「內心聲音」的啟蒙之旅。首先,皮克斯雕塑了「叉奇」單純、自由奔放的形象,這應該是此系列中,第一個不想有主人且瘋狂出走的玩具,正因為他來自於垃圾,誕生於遺棄,所以對人類不會有任何的「歸屬感」,也就沒有了「依賴」,於是有了「自由」,能夠跳脫玩具的「框架」。

胡迪在一次次的叉奇救援行動中,潛移默化地被影響,深信胡迪動念想要自由,是在與叉奇獨自在月光下那段徒步的對話,胡迪「沒用」的失落感被放大,會有這樣的「沒用感」,當然是來自於「失寵」於邦妮,這也是此續集的重要設定(雖有性別刻板印象,但身為女性的邦妮選擇翠絲也就不難理解),而在與叉奇價值觀的拉扯與擺盪間,胡迪不得不正視自己過往與安弟的輝煌不再,同時正在一點一滴失去邦妮。

接著,胡迪與牧羊女的重逢,這集用了牧羊女的離別做開場,這樣的開場起到了加深觀眾情感連結的作用,於是我們會替胡迪當年的遺憾獲得出口而開心,然而,牧羊女也是《玩具總動員4》另一位跳脫框架的鮮明角色,本該溫柔婉約的個性,卻因長年在外顯得獨立、彪悍十足,帶著胡迪通過一段又一段的冒險,女性自由的姿態完全體現在牧羊女身上,這點跟現今影壇女性自主獨立的氛圍相契合,牧羊女擺脫了束縛,展開了新生,就證明了玩具能有「自我」的醒覺性,不需「人類」就能生存,當然,最重要的還是在營救叉奇失敗後,牧羊女對胡迪說的那句話:「邦妮不需要你,是你需要邦妮。」,此時的胡迪,過往的價值觀正逐漸崩毀。

筆走至此,可以發現這一集編導側重胡迪的比例相較於以往都高,《玩具總動員4》儼然是胡迪送給每位夥伴的情書,胡迪仍舊是那個仗義勇為、懂得犧牲奉獻的他,但漸漸地不是從前「忠誠」的玩具,也因胡迪在叉奇與牧羊女的引領中,意識到自主權,給了自己掙脫束縛的機會,胡迪才能一步一步地往自由邁進。這集對於胡迪轉變的鋪陳絲毫不馬虎,給了他充分的動機以及相對應的行為,「意料之外,情理之內」,《玩具總動員4》的劇本直通人心。

或許再進一步宏觀來看,胡迪對於「自由」的醒覺過程,正如同人類歷史上每一段掙脫束縛的「革命」一樣,若往這方向拆解,《玩具總動員4》便有了另一層解讀的趣味。

當最後一幕來臨時,驅使胡迪放棄邦妮轉身抱著牧羊女的,終究是愛,在摩天輪背景下的擁抱一瞬成永恆,這是胡迪勇敢做自己的時刻,不用再害怕自己沒人要,不用再擔心孩子們長大遠離而去,胡迪終將是胡迪該有的樣貌,不再附屬於誰,且這樣的煎熬決定更讓玩具們的「人性」表露無遺,然而,使你我落下淚的,是胡迪與那些老戰友們不捨的難分情誼,與每位朋友擁抱道別時,彷彿胡迪和巴斯才從阿薛家逃出來;彷彿胡迪和翠絲才一同從飛機場回家;彷彿那些你我共同經歷的冒險是昨日的記憶。

《玩具總動員4》完整闡述了新的觀點,同時加入昔日的懷舊情懷,終究勾勒出如此撼動人心的結尾。

此作是相當成功的續集發展,相比於第三集的完結並不失色,在玩具的小小世界中,透過這些視角看任何事物都會變得極其新鮮,嘉年華、二手古董店都有無限可能,同樣地以天馬行空的想像力展現了玩具們獨有的創造力,同時不忘此系列的「黑色幽默」,這一集靠著 Bunny&Ducky玩了許多恐怖片的元素,且皮克斯在傳遞故事的核心外,仍舊顧及每一位影迷,流暢的敘事、獨特的世界觀、寓教於樂的普世性,皮克斯再一次證明了自己,當然,那精湛的動畫技術就不提了。

最後,電影落幕,腦海中仍舊響起藍迪・紐曼(Randy Newman)的那首〈You've got a friend in me〉,不過這次迴盪在耳邊的字句卻是「I was a lonesome cowboy. But not anymore. I just found out what love is about. I've never felt this way before.」,在《玩具總動員》的世界中,我們對胡迪的愛猶如鋼鐵人般,同樣有著無可比擬的3000次愛,胡迪永遠是我們這一代的夥伴,但這次換我們以祝福的姿態,含淚和胡迪警長說再見了。

So long,partner.

