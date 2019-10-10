穿山甲走私報告：印尼現金交易促成的複雜犯罪網

文：「穿山甲報告：走私至滅絕」

取得穿山甲的鱗片和肉、現金交易、運送至中國、秘密通報，這些是指向印尼穿山甲走私網絡的提示。執法機構面臨的挑戰則是否認、沈默，缺乏能夠把這些不自然的巧合變成犯罪證明的直接證據。這些也是我們調查印尼穿山甲交易時遇到的困難。

仔細查看法庭紀錄，警方和盜獵者間數十次的對話提供清楚的跡象，顯示出穿山甲交易在這個群島國家已經專業化。它已經變得太過複雜，讓人聯想到毒品交易。

在蘇門答臘、爪哇和婆羅洲，穿山甲在平衡生態系統上扮演重要角色，他們會捕食那些影響棕櫚樹等植物的害蟲。然而，這個區域的組織「在雨季到旱季的過渡期間進行大規模狩獵」，環境與森林部負責打擊非法穿山甲貿易的官員，蘇斯蒂·伊里永諾(Sustyo Iriyono)在接受採訪時說。

在這裡，調查人員通常以盜獵者為目標，嘗試向上找出供應商和仲介商乃至於整個組織。但調查行動幾乎都沒辦法走得太遠。

中間商在交易金額上有很大的操作空間。在印尼，盜獵者每公斤穿山甲肉能賺到大約20美金，但同樣份量的肉售價可能達到1200美金。而穿山甲鱗片的價格可能會順著供應鍊增加30倍。

蘇斯蒂猜測，印尼是全球最大的穿山甲肉和鱗片非法出口國，儘管印尼穿山甲的體積遠不及非洲的亞種。這些穿山甲大多被運輸到中國，有時候會經過越南和香港。

一隻馬來西亞產的穿山甲寶寶在印尼棉蘭被警方救出，同一場搜捕行動中還有數十隻穿山甲被救出並放生野外。其他的則交給印尼科學院進行研究。

詢問關於走私路線的問題，他說貿易路線已經非常「井井有條」。

「過去，走私者使用貨機，」他說，「但被發現後，他們開始改變裝箱手法。穿山甲被藏在像是魷魚乾或魚類這些出口品中，有些人透過漁船使用的小港口來躲避偵查。」

我們追蹤最近幾次在蘇門答臘最大城市棉蘭的緝捕行動，發現存在著廣大貿易網絡的跡象。

這座港口城市已經被認為是主要的走私中心。國家警察發言人德迪·普拉塞喬（Dedi Prasetyo）告訴我們，位於蘇門答臘北部的棉蘭、爪哇東部的泗水以及婆羅洲西部的坤甸是穿山甲最重要的轉運點。它們通常被藏在冷凍魚、魷魚和牡蠣中，德迪說。幾次的查緝還有法庭案件都指向一個聯絡網，並且和一個叫羅伯特·昂加(Robert Ongah)的人有關。他以綽號「Atiam」聞名，儘管經過多次嘗試，仍無法與他取得聯繫。

「我代表柏·羅伯特(Pak Robert)」一間雅加達酒精飲料製造商的員工說，用恭敬的口吻。「他無可奉告，訪問要求裡的所有問題都是錯的。」

昂加是冷凍魚出口公司Tetap Jaya的老闆，在棉蘭設有辦公室，此外還有其他合資企業。他同時掌控著其他企業，包含釀酒商，也就是我們聯絡到一名員工的公司。警察告訴我們，他們追蹤到至少500億印尼盾（約350萬美金）從可疑的中間人轉帳到他的帳戶。

在昂加戶頭追蹤到的資金有一半以上被轉至一個名為Edy Soerja Susanto的帳戶，警方說。這些資金後來流向遭到逮捕的野生動物經銷商。

目前還無法確定Edy是否參與其中。透過電話聯繫，他否認參與穿山甲交易。「我不認識羅伯特·昂加」，他在掛掉電話前說。

調查人員告訴我們，這個交易網絡似乎比想像中更廣，且與其他更邪惡的犯罪活動連結在一起。金融交易與報告分析中心的副主任迪安·埃迪安娜·雷(Dian Ediana Rae)說，部分網絡與惡名昭彰且已被定罪的毒梟Togiman有所聯繫。

Togiman曾在2016及2017年兩度被判死刑，原因是諸多毒品案件，包括在獄中也持續進行他的毒品事業。他的銀行帳戶餘額有6.4兆印尼盾，約4.58億美元。

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責任編輯：杜晉軒 核稿編輯：楊之瑜