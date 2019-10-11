穿山甲走私報告：馬來西亞視穿山甲為神明的原住民，何以變身盜獵者

在高聳提拔的雨林樹木間，一處空地上的簡易竹屋中，我們與主人家一同享用森林松鼠肉和木薯澱粉。他們是當地原住民Temiar族人，長久以來定居地正位處於馬來半島北部疆界的中央森林區（Central Forest Spine）。在我們正因花了大半天打獵、覓食而痠痛疲憊時，他們的心情顯得十分亢奮。

當他們向我們說明眼前因吹矢槍鏢而中毒身亡的松鼠，正是我們待會的晚餐時，特別叮囑我們別嘲弄或開玩笑。他們沒有給任何理由。不過我們解讀為是對森林萬物的一份尊敬意味。

我們從當地族人的口中得到應證，穿山甲的市場需求已經滲入到馬來雨林的村落中了。「過去，如果我們想吃穿山甲，我們會直接去打獵」，一名原住民獵人說道，「但絕非常常捕獵及食用」。

住在馬來西亞雨林的原住民們通常只會在外地買家的要求下，去捕獵穿山甲。價格根據不同買家及季節有所浮動，最高可達1公斤600令吉（美金143 元）。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2017年5月8日，馬國警方緝獲一批走私的穿山甲鱗片。

在Temiars族人的傳說裡，穿山甲具有抵抗大象的能力。據說有一次穿山甲被象鼻捆綁時，突然衍生出了這般能力，更殺死了大象。自此之後，Temiars族人便有此一說——大象躲著穿山甲。其他原住民族則是將穿山甲與人類胎兒產生連結，他們相信這一動物是嬰兒胎盤轉世而來。

就因為穿山甲蘊含著如此豐富的神話背景，我們接觸的某些族人更有著禁止獵殺及食用的傳統。由於部落長者的反對，即便會失去可觀收入，某些獵人們最近開始停止獵殺穿山甲。

「當外地人想從我們這購買穿山甲時，我們才會捕殺及販賣。如果沒有買家，我們便不會這麼做。」一名獵人說道。

雖然這些部落多數得以森林維生，與主流金錢經濟之間的關係十分單薄，但穿山甲交易仍是相當市場取向的一門生意。不同買家會向獵人們提出不同價錢，且隨著季節有所變化，而這些獵人們便是尋求最高標價出售。

「以前的價錢通常是1公斤300令吉，有時候350、甚至最高達到600。」最高價可多達美金143元。

「不過現在卻只剩約1公斤100令吉。有時候是150或50。如果價錢低於1公斤50令吉，我們通常就不會接受了。不過如果是1公斤300令吉，那我們就會去打獵。」

兩名來自馬來半島的Temiar 原住民獵人曾與兩天前捕捉到的穿山甲合影，而這隻穿山甲後來已被放生了。有了原住民獵人對於森林豐富知識及他們的動物探尋蹤跡的能力，研究人員得以解決穿山甲難以尋覓的困難。

「起初，中國對於穿山甲的需求可說是消滅了該國境內所有穿山甲，因此穿山甲在中國已是絕種動物。」自2009年以來從事穿山甲研究的馬來西亞登嘉樓大學（Universiti Terengganu Malaysia）張詩蓮博士說道。

「2006 或 2007年時，我們觀察到馬來西亞的穿山甲獵取數量增高，當時新聞上報導著穿山甲走私人士遭政府攔截，但絕大多數的走私案卻仍在祕密進行中。」

她發現，穿山甲的需求已逐漸影響到非洲國家。因此當她與其他研究人員成功遊說法案通過，讓全球八種穿山甲均列入國際自然保護聯盟的附錄一時，此舉將正式禁止穿山甲交易行爲。

「這也是爲什麼我們檢查要將四種非洲品種也列入附錄中，儘管當時牠們並非處在瀕臨絕種的情況中。」

根據張詩蓮博士與當地原住民的談話，她表示非法捕獵已造成馬來西亞穿山甲瀕臨滅絕。

「有些原住民獵人表示，他們已經有三年時間沒見到穿山甲」，她說道。「中盤商仍然願意購買，但因為穿山甲已不易尋獲，因此現在穿山甲狩獵已不如從前般光景繁盛了。」

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責任編輯:杜晉軒 核稿編輯:楊之瑜



