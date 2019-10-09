中國封殺NBA，喚醒美國沉默大多數

某夜，旺角大戰正酣，我走到亞皆老街尾塘尾道交界，駭然發現一個平行時空。

一個毫不顯眼的街角，一家瑟縮角落的小餐廳，聚集了一群外國人；酒客全部聚在門外空地，每張桌上的啤酒樽，以一盆一盆計，他們高談闊論，言笑甚歡。長假期前一夜，三個街口外，正在火燒地鐵站，他們似乎不知今夕何夕，亦似乎不甚關心。這家小餐廳，是我多天來在旺角油麻地一帶所見，最旺戰場上的快樂酒吧。

很符合我對外國人的偏見：他們在香港，大多是過客，要他們真切關心，其實是強人所難。無錯，每個人都會說他們重視自由民主，但大部分人只重視自己國家的自由民主，至於別國的民主，遙遠不可及；就算身在香港的外國人，我前陣子就碰到一些新相識，在荷里活道一帶經營酒吧食肆，他們只關心顧客大減後的生計，對於眼底下的街頭戰爭，他們無甚感覺，這是人之常情，我們不應有期望，亦不應怪責；望望自己，我們尚且甚少關心越南的民主、菲律賓的民主，又怎能奢望外國友人，甚至是時差十二小時地球背面的美國人，望一望香港發生什麼事？

故此，NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）在推特中撐香港點燃的杯葛風暴，是外國人認識中國式民族主義狂暴的轉捩點，中國官民的激烈反應一路擴大，令美國人沉默大多數，大開眼界；為香港的掙扎，開拓了新的空間。

最新發展，NBA總裁蕭華（Adam Silver）發聲明，拒絕道歉，表明莫利享有言論自由，中央台及騰訊隨即宣布暫停播放NBA賽事，多家中國贊助商退出贊助NBA，而希拉莉（Hillary Clinton）亦在Twitter發文：「每個美國人都有權支持香港爭取民主與自由。完。」參議院領袖麥康奈爾亦說：NBA應學習香港人的勇氣，香港人冒更大風險，去保衛言論自由、人權與自主。

Every American has the right to voice their support for democracy and human rights for Hong Kong. Full stop. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 8, 2019

NBA封殺事件很重要。很多美國人，從來不知道什麼香港人權民主法案，這點當然不需大驚小怪，「港豬」不是香港獨有，很多美國人甚至本地政治都不關心，投票率比香港要低。一些美國人也有大國心態，認為自己什麼都有，不用抬頭看看世界發生什麼事，都能活得很好。香港這地方，有些人會以為在韓國，或者是日本一個城市，當然也不會知道什麼是一國兩制。

然而，一講到NBA封殺事件，就很容易理解，美國人不愛足球愛籃球，NBA是美國城鄉跨階層的共同焦點。現在無論城市人鄉下人東岸人西岸人黑人白人拉丁裔人都明白，Twitter上說句話都會惹怒中國，一句支持自由會被中國徹底封殺，而且黨媒民企網民同體，親身體驗強國氣陷之盛，以「五千年屈辱」（湯家驊語）點燃的民族主義烈火之可怖，能讓他們一下子深刻理解香港人的水深火熱。

要半個地球外的朋友關注香港、同情香港，很艱難，但此時此刻叫人認識中國邪惡一面，時間正好；中國官民瘋狂助攻，香港抗爭者可以暫且休息一會，讓子彈飛。

同一時間，美國動畫《衰仔樂園》（South Park）一集，諷刺美國商界為到中國掘金，自願接受審查，自閹言論自由；也諷刺極權中國、嘲笑小熊維尼，結果當然被中國全綫封殺。

此集動畫，乃必看之選。《衰仔樂園》極盡諷刺誇張之能事，但取材現實，直刺核心，才驚覺，如此直接的批評，在我們的世界裏已甚少見；創作人、廣告人、記者、作家，執筆如驚弓之鳥，自我閹割成為習慣，每一個創作，每一單新聞，我們習慣了思前想後，惟恐得罪這個得罪那個，惟恐太直接太赤裸。

對美國商人而言，一次跪低，只是一宗生意，一些錢銀交易，富貴後理想一起去追；對香港人而言，下跪是日常、自我閹割將成為生命中的魔咒。

而《衰仔樂園》繼續串嘴，向中國道歉：「如NBA一樣，我們歡迎中國的審查員來到我們的家園與我們的心坎，我們同樣愛金錢多於自由與民主，習近平根本不似小熊維尼……」

NBA封殺事件，全世界目睹了強國的蠻橫，講句自由民主，就是支持港獨，我說你挑戰國家主權，你就是挑戰國家主權，總之我不愛聽的你竟然斗膽說，你就沒有言論自由。

眼前就是一個黨國資本主義民族主義高科技監控超級強國，強權之下，豈有完卵，當美國人都要噤聲，香港還有很多人，只懂為港鐵的入閘機哀悼。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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