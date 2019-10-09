荷蘭眾議院首度通過「挺台法案」，布拉格要跟北京解除姐妹市關係

（中央社）繼美國的「友台法案」之後，荷蘭眾議院今（9）日首次表決通過籲請荷蘭政府支持台灣參與國際組織，在中國持續打壓台灣外交空間之際，荷蘭等理念相近國家國會挺身支持台灣特別具有意義。此外，捷克首都布拉格市政府也將與北京的姐妹市關係「斷交」。

駐荷蘭代表處表示，荷蘭眾議院以壓倒性票數（初估132票比18票）通過荷執政聯盟第2大黨基民黨（CDA）及在野黨政治改革黨（SGP）連署修正動議案，籲請荷政府參照美國及澳洲等國公開支持台灣作法，在歐盟架構下尋求各種可行方案，支持台灣參與國際組織及相關事務。

決議全文如下：

constaterende dat de VS en Australië zich openlijk uitspreken voor de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden; overwegende, dat Taiwan een legitieme wens kent om op betekenisvolle wijze te participeren in internationale organisaties; verzoekt de regering, in navolging van de VS en Australië, waar mogelijk binnen de EU draagvlak te zoeken voor steun aan de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden, en gaat over tot de orde van de dag. Bisschop

Van Helvert

這是荷蘭眾議院首次全院表決通過動議支持台灣參與國際組織及相關事務。

這次友台動議是由基民黨眾議員兼該黨外交事務發言人范赫沃特（Martijn van Helvert）及政治改革黨眾議員兼該黨歐盟事務發言人畢蕭（Roelof Bisschop）在今年9月30日眾議院外交委員會共同連署提出，在中國持續打壓台灣外交空間下，荷蘭等理念相近國家對台灣的支持格外重要。

駐荷蘭代表陳欣新第一時間感謝荷蘭眾議院對台灣支持，並期望未來繼續與荷方加強各項國際事務合作。

駐荷處指出，為爭取荷蘭各界重視台灣國際參與議題，今年曾多次投書媒體及致函眾議院外交委員會，另與荷蘭僑社、留學生共同舉行「與台灣同行」健走。

另荷蘭台灣鄉親會今年更主動發起網路連署活動及向荷蘭眾議院遞交請願書，獲得范赫沃特及荷蘭眾議院外交委員會主席德依斯嘉（Pia Dijkstra）、外貿暨發展合作委員會主席羅恩（Raymond de Roon）共同接見，有效喚起荷蘭國會關注台灣國際參與現況。

不滿姊妹市協定提一中，布拉格要跟北京說掰了

捷克首都布拉格市政府7日則決定解除與北京的姐妹市關係。為了報復布拉格的舉動，北京至今已取消4個樂團在中國的演出行程。

《捷克新聞社》（ČTK）報導，市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）表示，市府就刪除姊妹市協定「一中條款」一事，多次向中方交涉，卻得不到任何回應，市政會議今天決定解除與北京的姐妹市關係。

市政會議通過後，解除與北京姐妹市關係的提案近日就會排入市議會議程。由於聯合執政的各黨都支持，一般預料可望通過。

2016年3月，中國國家主席習近平訪問捷克，在時任布拉格市長克爾娜喬娃（Adriana Krnáčová）的推動下，與北京締結為姐妹市。布拉格在姐妹市協定的第3條承諾遵守「一個中國政策」，並認知「台灣是中國不可分割的領土」。

隸屬執政聯盟的市府官員瑪爾凡諾娃（Hana Kordová Marvanová）強調，首都的合作協定不應納入政治宣言，因此這條條款不合規定，況且布拉格也不應該用這種方式支持獨裁政權。

賀瑞普去年底一上任，即表示計畫廢除與北京姐妹市協定的「一中條款」。中國為了報復，過去半年接連取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）、布拉克弦樂四重奏（Pražák Quartet）、布拉格廣播交響樂團（Prague Radio Symphony Orchestra）、布拉格瓜奈里三重奏（Guarneri Trio Prague）共4個捷克重要表演團隊在中國的巡迴演出行程，在捷克政界和文化界引起軒然大波。

捷克文化部長左拉列克（Lubomír Zaorálek）上月還為此接見中國駐捷克大使張建敏，批評中國政府片面取消捷克樂團演出「嚴重傷害中國的形象」。

相關報導：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範