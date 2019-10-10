第54屆電視金鐘獎評析：從《我們與惡的距離》看台劇的潮起潮落

第54屆電視金鐘獎公布得獎名單，HBO與公視合作的《我們與惡的距離》橫掃6項大獎，包含戲劇節目獎、戲劇節目最佳導演（林君陽）、編劇（呂蒔媛）、女主角（賈靜雯）、男配角（溫昇豪）、女配角（曾沛慈），堪稱是本屆最大贏家，而本劇所引發的後續效應與迴響更是遠出想像。

《與惡》劇情敘述歷經一起無差別殺人案件後，受害者、受害者家庭、精神病患、加害者及辯護律師等相關人士彼此間的交織聯繫，並拋出媒體環境、新聞道德、社會體制、家庭教育等社會議題，探討人性善與惡之間的距離，從今年3月24日播出後，就得到廣大的回響，好評不斷、口碑延燒、獲獎無數，中國數位串流平台騰訊6月上架至今已超過數億點閱量，國際權威網站IMDb更是高達9.3分的超高評價。 《與惡》更在近日傳出國際捷報，編劇呂蒔媛在釜山國際電影節與韓劇《我的大叔》朴海英作家，共同拿下第24屆釜山影展亞洲電影市場展亞洲內容獎最佳編劇獎，成為台灣唯一一個獲得獎項的戲劇，樹立台劇的口碑及典範。

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《與惡》共10集10小時，全劇皆在台灣取景拍攝，透過HBO Asia頻道，本劇除了在台港星紐澳等國際航線、日本電視及數位平台等23個國家及地區播映，現在更成功登陸美國，在美國的HBO NOW®、HBO GO®、HBO隨選視訊服務（HBO On Demand®）與合作夥伴的串流平台播出。

今年金鐘獎的另一部得獎大戶《貓的孩子》，則是2018年公共電視《你的孩子不是你的孩子》第二單元，改編自吳曉樂的小說《你的孩子不是你的孩子》中〈人子，與貓的孩子〉，描述主角在家族的壓力下，為了獲得更好的成績，透過殺貓來宣洩情緒的故事，榮獲電視電影獎、迷你劇集／電視電影導演（陳慧翎）、女主角（鍾欣凌）、剪輯及美術設計5座獎項。

這兩部戲成功的因素有很多，除了劇本優秀、演員出色、製作精良之外，劇中探討人性的深度與內在、挖掘人心底層的黑暗與光明，帶給觀眾強烈的震撼與深刻的思考，對整個社會產生了巨大迴響，創造的熱度與口碑都不容小覷。

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諷刺扭曲的親子關係與教育困境的《你的孩子不是你的孩子》，參考Netflix熱門影集《黑鏡》獨立單元劇的模式，全劇貫穿奇幻驚悚的元素，故事情節環環相扣又各自獨立，最終完成了詩選劇版本。作品對台灣社會意義、教育制度、家庭親子關係，及社會學歷的價值觀，有著強烈傳遞訊息的渴切及擴散程度。 47歲的「粉紅豬」鍾欣凌把自己定位在綠葉，用婢女性格面對演藝生涯，努力把握每次上台的機會。她在《貓的孩子》中飾演一個丈夫外遇、全心栽培孩子的母親，演出充滿神采，感染力強大，極盡瘋癲狂燥的演技讓人感受到角色的血肉，因此得到個人的第三座金鐘獎。導演陳慧翎覺得，鍾欣凌在開朗的笑容背後，應該有著不為人知的悲傷。

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《我們與惡的距離》是部現實理性又克制律己的戲劇，跳脫拘囿戲劇的包袱，沒有教化式的口吻或妖魔化任何角色，只是在探討一些議題與現象，提供一個激盪共鳴、省思深思的管道，讓觀眾在看戲的同時，也能夠有所領悟體會、學習成長的方式吸收。因為真相與事實不見得能大白，是非善惡也未必黑白分明。 本劇的導演與編劇拋開傳統視角與偏執，事前進行了大量田野調查才開始執行，完成一個可信度極高的內涵，再從更大的格局以多元視角看待、探索事件的發生。曾被形容成是「過氣女藝人」的賈靜雯，徹底扔掉偶像包袱，被觀眾評為「終於捨得拿出皺紋來演戲」。吳慷仁、溫昇豪、曾沛慈、林哲熹、陳妤、洪都拉斯等優秀演員也都交出夠水準的成績。

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六度問鼎奪金鐘視帝的龍劭華則以大愛電視《菜頭梗的滋味》拿下戲劇類最佳男主角。在金鐘獎頒獎前夕，龍劭華才剛憑借華視金選劇場《忘川》獲得日本最高榮譽獨立電影獎最佳男主角。這次他顛覆以往常態性的表演方式，精準塑造出劇中角色的性格，收放自如的演技，完全融入角色之中。角色的詮釋比較深層內歛，以往拍戲角色比較外放，肢體語言、臉部表情都比較多，這角色比較沒有七情六慾的表情，肢體語言也少一些，是龍劭華過往少嘗試的演出方式

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仔細想想，我們有多久沒有在特定時間，守在電視機前面或抱著電腦等追劇？筆者之前追的華語劇還是《後宮甄嬛傳》、《琅琊榜》呢！ 其實從最早期的《包青天》、《保鑣》開始，到瓊瑤的言情小說劇、金庸古龍的武俠劇，就開啟了台灣電視劇的黃金時期。除了中間穿插著《楚留香》、《天龍特攻隊》等港劇與美劇的熱潮，台劇一直保有著特定的地位。 但隨著日劇、韓劇、陸劇等境外戲劇陸續被引進後，節目選擇權回到消費者手上，收視市場競爭激烈，讓台灣電視劇進入了戰國時代，觀眾發現原來台劇其實並不怎麼樣，傳統守舊、粗製濫造、製作低廉、劇情荒謬…都讓台劇陷入了黑暗低潮。

所謂窮則變，變則通，2001年日本漫改劇《流星花園》的播出創造了偶像劇的魅力，台劇的明星、美術、服裝、攝影、道具等都提升到更高的境界，在主打本土的鄉土劇之外，台劇也藉此打開了國際的市場。而《流星花園》的巨大成功讓台劇找到有利的業務模式，通過偶像效應與粉絲經濟帶來多元的商業回報，於是展開了台灣偶像劇輝煌的巔峰狀態，更順利輸出「台流」到全亞洲。

相較於精緻細膩、新鮮具質感的美日韓泰陸劇，台灣偶像劇沒有華麗大氣的佈景陳設、錯綜複雜疑的劇情陳訴、誇張渲染的台詞動作，只有自然平實、微巧內斂的情愛童話意涵，因此在《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等劇流行一段時間後，因無法滿足觀眾的需求，本土戲又無法拓展海外市場，顯得保守疲態、玩不出新把戲的台劇，又再次陷入了低潮，只是這次的沒落造成台灣人材的大量流失，影響的層面與範圍更加廣泛。

在台劇低迷期間，2011年的《我可能不會愛你》，一舉囊括得7項金鐘獎肯定，也是台劇的得獎紀錄保持者，更被韓國、日本、中國、泰國翻拍，但也只是曇花一現，因無法系列化而後繼無力，無法複製成功模式。 此後類型劇、職業劇開始竄起，《麻醉風暴》、《出境事務所》、《一把青》等專業職場劇帶來台劇的新風潮，在艱困的環境下開出的絕美的花朵。但影音平台的崛起與風行，造成大眾收視習慣的改變，雖然類型電視劇走出一條新路，卻再也無法引爆以往台劇的熱潮與洪流。

Photo Credit: 《我可能不會愛你》

直到2017年首度與HBO Asia合作的《通靈少女》熱播，再到今年大爆發的《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》、《俗女養成記》，突破性題材打開台劇視野，台劇已經走向精緻化與國際化，以多元豐富的題材獲得好口碑，將台劇久違的榮景推向新的高潮。《與惡》更是一部改變台灣戲劇體質的作品，而台灣等待這個衝擊已經等太久了。

接下來《通靈少女2》已經ON檔，鄭文堂導演的《鏡子森林》是民視年度旗艦型連續劇，《獵夢特工》則是HBO Asia全新中文原創首部科幻戲劇影集，《做工的人》為《與惡》團隊的新作，都是值得期待的作品。 而來勢洶洶的Netflix首次原創自製華語劇《罪夢者》、《極道千金》、《彼岸之嫁》都將陸續上檔。

陳映蓉導演的《罪夢者》融合了犯罪、懸疑及超現實劇情，張孝全、賈靜雯、范曉萱、王柏傑等演出，以華語市場少見的視覺語言，模糊犯罪與現實、真實與虛幻的界線。 《極道千金》走的是輕鬆愉快的愛情武打喜劇路線，劉以豪、劉奕兒共譜出一段不打沒感情，愉快又虎虎生風的戀曲。由「藤井樹」吳子雲執導。《彼岸之嫁》設定於1890年殖民時期的麻六甲，編導及製作團隊最具國際化，由台灣與馬來西亞合作，採雙導演，並加入美劇編劇團隊的模式，吳慷仁、黃姵嘉及謝怡芬主演。

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回顧幾十年的台劇起伏，台灣的戲劇發展走到今天並不容易，而台劇未來這一年也被視為是戲劇復興年。但影劇成功最重要的三要素是「劇本、劇本、劇本」，劇本內容的深度、耐看與魅力，才是戲劇風靡的關鍵與王道。在戲劇群雄並立的戰國時代，如何端出更好的內容來吸住觀眾的眼球，才是決勝的關鍵點。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航