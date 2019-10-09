柯文哲：只要我活著一天，他們（民進黨）就被害妄想

（中央社）台北市長兼任台灣民眾黨主席柯文哲8日傍晚接受中央社專訪，暢談市政、民眾黨2020選舉立委布局、兩岸關係等議題。提倡「友中親美」的他表示，「友中是可以讓台灣在國際上獲得最大生存空間，友是按照我的需要友」，認為總統蔡英文嗆中是為選票。

柯文哲並表示，台灣的核心價值是民主自由，「現在有台灣人希望被共產黨統治嗎？除了（統促黨主席）張安樂，應該3%吧」。

柯文哲多次說過，2020總統選舉若由總統蔡英文對決國民黨總統參選人韓國瑜，「芒果乾（亡國感）還是會贏發大財」，蔡總統連任，台灣不至於會亡國，但人民日子會苦一點，而蔡總統過於親美、韓國瑜過於親中，他認為都不妥，應在中美之間求取平衡。

他在專訪時說，自己不參選，對台灣前途最焦慮的是柯媽媽何瑞英，他則安慰母親「不要緊，美國還是會保護台灣，不要那麼緊張」。

此言是否代表「親美的方向是對的」，柯文哲說，「正確講法是沒有更好的選擇，要不然你怎麼辦？」面對「親美」與「友中」難以並存的質疑，柯文哲說，「不會啊，世大運不是辦完了嗎？以後就再混過去」。

不過，香港反送中運動愈演愈烈，甚至濺血，儘管柯文哲多次呼籲北京政府要正視香港問題，仍未發揮效用，意即「友中」所表達的善意，似乎不被對岸理會。

對此，柯文哲說，「友中只是表達善意，我不需要他理我」，並表示「人家（中國領導人）習近平又沒有那麼不滿意你，你為什麼要那麼不滿意？」

若不需中國理會，柯文哲的「友中」反倒像是在唱獨角戲，他則表示，「我沒有嗆中而已，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中」。

被問及「所以你反共」時，柯文哲說，「只是反對他統治我而已」，並表示就算反對一國兩制，也不用大聲疾呼，內心知道就好，「你看香港那樣子，就趕快跑」。

柯文哲認為，蔡總統對中國的一些強硬言語是為了選票，否則香港眾志秘書長黃之鋒到台灣時，「就接見他就好了」，而自己與蔡總統的兩岸政策，除了口頭沒有嗆中外，實際上沒有什麼不同，「講穿了，就是維持現狀而已」。

至於兩岸立場為何，柯文哲說，「哪有什麼兩岸立場，就是活下去，台灣要活下去」，被問及「苟延殘喘的活，還是有尊嚴的活」時，他說，「活得好好的」，並反問「我有哪個地方對不起台灣嗎？」

他說，自己平常會亂講話，但遇到中國就會照稿念，代表他沒將國家前途拿來開玩笑。

柯文哲表示，蔡總統執政下的台灣，沒有與中國建立有效溝通管道，後面就出現滑坡效應。他認為，民進黨高層幾乎沒去過中國，也沒跟中國接觸，是一個危機，如他還是台大醫院醫生時就去過中國18次，實際體驗當地生活、了解文化。

他也坦言，台灣的存在對中國還是有影響，要讓對岸羨慕台灣人的生活，覺得台灣生活比較優雅、文化比較高尚，「這是台灣生存最重要關鍵」、「（中國）比較不會打我們」。

柯文哲說，兩岸關係的維繫要秉持同理心，互相體諒，目前中國處理香港、西藏、新疆問題，已是滿頭大汗，「其實他根本不想碰台灣」。「我也在觀察中國，中國現在被香港纏住，還沒有力氣要求台灣」，柯文哲說，當香港反送中運動告一段落，就是面對問題的時候。

柯文哲認為，中國領導人習近平政權若穩固，香港問題就會持續延續，打慢性抗戰，「看中共怎麼對付香港，就看當年國民黨怎麼對付黨外人士」；當香港人民疲勞、受不了，輿論就會轉向，屆時局勢將扭轉。

柯文哲：民進黨有被害妄想

去年5月白綠分手，台北市長柯文哲與民進黨漸行漸遠，關係緊繃，他接受中央社專訪時表示，目前與民進黨就是「禮尚往來」，並預料2020選後將持續被追殺。

2014年，柯文哲決定參選台北市長，並與民進黨贏得勝利；2018年，民進黨決議自提人選，正式宣告白綠分手，雙方關係也不斷惡化，至今仍常隔空駁火。

白綠關係走到這步田地，柯文哲認為，最大原因是民進黨人永遠懷疑他要選總統，「他們被害妄想」，預料明年選後民進黨還會持續大屠殺。

他重提如2017年世大運的黑衣人事件，儘管最後真相大白，「打了1年，黑衣人事件被罰10萬元就沒有了，哪有這麼黑暗的社會（台語）」，並指名嘴鬼扯幾個月，都沒出來道歉，「做完政治打手，一點責任都沒有」。

柯文哲坦言，如今與民進黨的關係就是「禮尚往來」，就算他現在說不選2020總統，總統蔡英文順利連任，還是有其他民進黨人劍指2024，自嘲「我只要不死，永遠都是個禍害」。

面對記者接連追問2次「你想選2024」，柯文哲先說，「不管我選不選，只要我活著一天，他們（指民進黨）就被害妄想」，後再表示「我不可以讓那些壞人得逞，這是我最大樂趣」。

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至於多次批評總統府秘書長陳菊，柯文哲說，他只是就事論事，認為高雄市高度舉債，不能全台灣都比照辦理，「你覺得高雄為什麼輸這麼慘，民進黨有誠實面對這個問題嗎？」他說，高雄市長韓國瑜的崛起，是討厭民進黨氛圍造成的，指民進黨已是很會選舉的政黨，高雄會慘敗是「天怒人怨」。

他並舉深澳電廠為例，指民進黨高層曾拜會他，說台灣缺電、深澳電廠一定要蓋，但在某個晚上卻突然停建，「幾百億的東西，怎麼一個晚上轉彎」。

柯文哲說，「台灣不是新潮流，台灣不是民進黨，台灣是所有關心這片土地的人所共同擁有的」，認為新潮流不倒，台灣不會好。

民眾黨不分區先提7男7女 剩下20席海選

台北市長兼任台灣民眾黨主席柯文哲表示，小黨在區域立委難出頭，不分區立委還有一絲機會；市府顧問蔡壁如表示，會先找7男7女，剩下20席海選。

民眾黨目前已推出8席區域立委，不分區立委則有幾個口袋名單，蔡壁如在專訪前透露，34席不分區立委中，會先找好7男7女，剩下20席海選，而海選首日就有20幾人報名。

不分區立委名單中，確定有柯文哲學生陳志瑜、大千醫院外科部主任馮啟彥、台經院所長孫智麗、銘宇興業有限公司董事長楊博宇，柯文哲說，前社會局長許立民也可入列，「不知道他要不要」。

柯文哲說，自己對海選人才期望較高，因為會有意想不到的人，或許還能放入安全名單，他也不諱言名單上有蔡壁如，期待蔡壁如大戰民進黨立委柯建銘，因蔡壁如大嘴巴，密室協商結束後第一件事就是對外公告柯建銘的談話內容。柯文哲笑稱要幫蔡壁如買保險，避免被開槍。

柯文哲也表示，鴻海創辦人郭台銘也會提供不分區立委人選，但雙方還在磨合，「急什麼？還可以談」，並預測2020選舉投票率會低於66%，這也是他憂慮所在，「如果低到60%，民眾黨說不定剩下2席、3席」。

柯文哲表示，若他是民進黨前秘書長洪耀福，「就是降溫啊，穩穩地贏就好了」，不需要拉高投票率，因蔡總統與國民黨總統參選人韓國瑜對決，蔡總統一定贏。

柯文哲也說，有人估計民眾黨不分區可上6至10席，他認為過於樂觀；不過，他說會全力以赴，只是若選到最後政黨票連5%都沒有，就很丟臉。

柯文哲在專訪時也表示，已與前立委沈富雄聊過，「我會聘沈富雄當黨團的總軍師」，並表示沈也被抹紅，自己絕對不會重蹈覆徹，所以現在會「以戰養戰」，挨打後就全力回擊，每天開砲。

至於區域立委是否會再與郭台銘協調選區，柯文哲笑說，郭台銘目前只在新北市第10選區（土城、三峽）推李縉穎，「他只推一個，要協調什麼？他想推就推啊，根本不用協調」。

民眾黨在台北市第5選區（中正、萬華）徵召市議員徐立信，將對上國民黨林郁方與無黨籍的林昶佐。

柯文哲說，徐目前最有希望，「一對一，林昶佐一定不會贏，所以我一點心理壓力都沒有，他本來就不會贏」，就如同台北市第7選區（松山、信義），民進黨許淑華若對上國民黨費鴻泰，許淑華一定不會贏。他說，徵召徐立信後，台北市第5選區戰局就比較複雜，林郁方勝率也從99.99%大幅下降，恐連70%都不到，與徐立信成五五波，所以推徐是要亂中取勝。

面對記者質疑數據從何而來時，柯文哲說，「民調做一做就知道了，打仗還是直覺」，認為民調是顯示現況，但不一定要按照民調結果做事。

由於柯文哲與林昶佐交情不錯，被問及徵召徐立信一事是否有向林昶佐說過，他搖搖頭說沒有，不過，他曾問過林昶佐「退出時代力量這樣選好嗎」，當時他對於林昶佐的退黨也嚇一大跳。

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核稿編輯：楊士範