子宮肌瘤的症狀有哪些？何時該考慮手術治療？

文：韓健明（現任禾馨台北民權、禾馨楊梅怡仁醫院、台北博仁海扶中心主治醫師）

子宮肌瘤源自子宮的平滑肌，根據估計，所有婦女一生中約有近三分之一者有子宮肌瘤，是女性骨盆腔中最常見的良性腫瘤。其惡性的機率約只有萬分之八，多發生於生育年齡的女性。

2010年國際婦產科聯盟把肌瘤分成10種，但是仍然可以分為4個群體：

子宮肌瘤依照位置分布分為以下幾種：

漿膜下（subserous） 黏膜下（submucosal） 子宮肌肉層內（intramural） 子宮頸（cervical）或闊韌帶（intraligmentary）

子宮肌瘤的臨床症狀

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其症狀和子宮肌瘤的發生位置有關，但其實大部份有子宮肌瘤的女性不會出現症狀，有些人甚至終其一生都不會知道自己有子宮肌瘤。多是進行例行性的超音波檢查時「意外」發現的，而較大的肌瘤，可藉由內診時發現變大、變硬、或是外型不規則的子宮而發現。大多數的案例藉由內診或超音波即可確診。

最常見的是子宮肌肉層內的肌瘤，當大到一定程度時，骨盆腔會感到壓迫與疼痛。第二常見的是漿膜下的肌瘤，其特色是可以長得很大，可能壓迫到子宮周圍的器官，例如膀胱或直腸，造成頻尿或便秘，有些患者看起來甚至像有孕婦的凸肚。

而黏膜下的肌瘤雖然通常不大，卻可使子宮收縮不完全，在經期時無法止血，而導致爆量或不規則的子宮出血，甚至嚴重痛經。只有極少數，約3％的案例與不孕相關，可能與子宮肌瘤壓迫到輸卵管有關，或子宮黏膜下肌瘤阻擋受孕有關。

子宮肌瘤預防與治療

子宮肌瘤的切確成因，目前醫界仍無答案，僅知雌激素是子宮肌瘤生長的必要條件。也因此，子宮肌瘤少見於初經前，懷孕時雌激素分泌增加，以及長期服用避孕藥也有可能會使子宮肌瘤增大。在更年期停經後，大概5－10年的時間會慢慢萎縮。

處理方式需視肌瘤所引發的症狀而定，對於肌瘤大小不大，症狀輕微不影響生活品質者，定期3－6個月回診追蹤觀察即可。針對肌瘤引起的出血或疼痛，可以藉由藥物加以控制。止痛藥可以改善疼痛，口服避孕藥及黃體素，可舒緩經痛和經血過多的症狀，但無法讓腫瘤變小或消失。

而荷爾蒙抑制藥物，可降低血中雌性素的濃度，縮小子宮肌瘤的體積，缺點是服用期間可能會出現類似停經的症狀，且在停藥後可能再度復發：例如需要自費的恩惜膜。惟恩惜膜藥物使用大約在3－6個月，而且需要每個月檢測肝功能。而恩惜膜是否對肌瘤合適，尚須考量肌瘤位置、大小、年齡、生育需求做綜合衡量。如果不希望停藥後一段時間再度變大，可以考慮服藥後接受海扶治療維持效果。

另有子宮長效性投藥系統蜜蕊娜（持續分泌黃體素4－5年），在接受肌瘤手術後的患者可以延緩肌瘤復發。

對於某些症狀嚴重，藥物控制不理想或無效者，就需要考慮手術治療。

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手術適應症包括：經常大量出血、合併貧血；子宮肌瘤過大（>5cm）、變大太快，而懷疑是惡性腫瘤者；出現嚴重的壓迫症狀（例如頻尿、便秘、腎水腫）；或是影響生育（無合併其他不孕問題）等。

如果完成生育需求而症狀嚴重者，可以考慮全子宮切除術，肌瘤就沒有再生的可能。若仍有懷孕打算者，則可行肌瘤切除術以保留子宮，但約有1/3復發的可能。手術的方法有傳統的開腹手術、經內視鏡（視肌瘤位置選擇腹腔鏡或子宮鏡），或是動脈結紮等，還有在下段篇幅會提到的達文西機械手臂手術及海扶刀手術。

手術治療新選擇

自費的達文西機械手臂手術：不但兼顧腹腔鏡的優點，精細的機械手臂讓醫師能執行更靈活的動作，且因為傷口小，術後疼痛較少，術後一到兩天即可出院回家，休養一週後多能返回自己的工作崗位。

海扶刀（也是自費）：又稱高強聚焦超音波（High-intensity focused ultrasound；HIFU），從體外將超音波聚焦在體內的子宮肌瘤處，讓焦點區域局部產生高溫，使肌瘤組織壞死，無需劃開皮膚、也無穿刺傷口，是一種新型非侵入性的無創治療。（延伸閱讀：海扶刀治療）

冷刀子宮鏡手術：特別針對長在子宮內膜正中央的特殊位置肌瘤：黏膜下肌瘤（造成經血爆量，經痛的大魔王肌瘤），冷刀子宮鏡從陰道經由子宮頸進入手術，肚皮沒有傷口。

子宮肌瘤，需要依據大小、位置、症狀、年齡來做治療的綜合考量，客製化治療是目前醫學的趨勢。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航