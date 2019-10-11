中柬政府聯合打擊非法博彩業後，曾經紙醉金迷的西哈努克市該何去何從
我們想讓你知道的是
中國和柬埔寨政府在9月中旬聯合打擊西哈努克市的非法博弈產業後，大批中國商人已撤離，而當地曾蓬勃一時的房地產業也降溫，未來當地該如何發展頗值得關注。
十月的炎炎夏日中，柬埔寨稍稍感到一點涼意，不過這波涼意不單單是天氣變化，就連柬埔寨熱絡的經濟，也在洪森總理頒布禁賭令之後，稍微降溫了一些。
這天正好和朋友艾倫在金邊去看看一年一度的房產展，展會中聽到其他人在談論西哈努克港（以下簡稱西港，又稱施亞努市，Sihanoukville）的禁賭令的事。
「你很久沒有去西港了吧?」艾倫問到。
「西港那麼常出事情，外交部都在官網上發旅遊警示了，沒事不會去。我找網址給你看。你看這邊，『近期柬國西哈努克港治安惡化，暴力及刑事案件頻傳，國人前往西港宜加強風險防範。』」我說道。
「哈哈，看來還是金邊好一些。不過這個禁賭令還真有效，一發佈就造成中國人旋風式撤退。」艾倫說著。
根據新聞，中國決定跨國進行嚴厲打擊電信詐騙等網絡犯罪活動，因此和柬埔寨聯合執法，大規模海外抓捕非法網路博彩行業。柬埔寨政府也正式頒發禁賭令，計畫在年底剷除各種非法的線上賭博機構，執法地點特別集中在西港、巴域和波貝等邊境都市。
由於這些地區地處偏遠，有時執法力道鞭長莫及，因此聚集了許多以中資為首的違法線上賭博公司。這些公司在柬埔寨設立據點後，回頭在中國境內進行網路詐騙和線上賭博等活動，著實讓中國政府非常傷腦筋，因此中方特別要求柬埔寨政府正視這個問題，並進行聯合執法，目標是讓所有非法網路賭博在柬埔寨消聲滅跡。
「其實是因為中方嚴厲要求的關係，柬埔寨這次才認真協助。西港混亂的狀況你也不是不知道。那邊槍擊和搶劫案頻傳，治安不好，加上太多人想搭上博彩列車淘金發財，開出很多高薪的職缺，像甚麼線上荷官之類的網路真人發牌等職缺，因此一堆人往西港擠，炒高了當地房地產和物價，造成中國人和當地人間的嚴重衝突。柬埔寨政府之前都只是象徵性地抓一下，並沒有認真全面抓捕。不過這次正好順水推舟，一次把問題都解決掉，剛好當政績之一。」我回答道。
「不過影響的其實只有非法的網路賭博產業，正規經營的賭場並沒有受到波及。我看很多人都在網路上留言說，少了網路博彩，柬埔寨的經濟將進入大蕭條，我覺得太誇張了。不過看照片，的確很多大樓都是空的，租客在聽到風聲之後連夜搬走，押金都不要了。」艾倫說道。
這次的行動，柬埔寨政府有發布新聞稿，只針對沒有持有合法執照的網路賭博業者進行肅清，但因為在柬埔寨境內的網路賭博公司，基本上多屬違法，且大多聚集西港，在這次的政令發佈後，大批違法從業人員離開了柬埔寨，的確讓西港進入了經濟降溫的階段，其中包含租房變得容易許多，租金也便宜了一些，當地物價開始降低，經濟活動也不像之前那麼熱絡。
如果西港的投資熱度降溫的話，最令投資者擔憂的就是西港的房地產業了。從資料上來看，西港的房地產價格在2015年起，因為博彩娛樂產業的發展而開始飆漲，到2018年幾乎和金邊的價格相差無幾，泡沫化可說相當嚴重，而且這樣的短期快速發展只吸引到了來賭博的遊客，卻無法創造出長期穩定的優勢，可說是一個投資性極強的項目。一但遇到像這次的國家政策大轉變，誘因消失，當地的住房需求大幅下降，房地產的發展馬上會受到影響。
雖然在此次的房地產展會內，建商說明建設工程繼續，相關的銷售宣傳也照舊，不過在場的內行人都知道，西港的房地產將進入降溫期，短期內很難吸引到海外的投資者了。
總之，西港原本就不應該靠博彩業這樣畸形的方式來發展，就算沒有網路博彩大軍駐地，西港也有原本的經濟活動，包含成衣業、觀光旅遊業和農業等等，都為當地創造了為數不少的就業機會，這才是比較正規的發展之路。
當然，柬埔寨政府也樂見其成，雖然短期內可能會對當地經濟帶來一定程度的衝擊，不過在這樣的掃蕩之後，可以讓西港恢復原本的面貌，同時降低投資者對當地治安的顧慮，吸引更優質的投資者來西港設立公司，讓當地經濟往正面的方向發展，而不是依賴違法產業生存。在這次的事件之後，西港的經濟將面臨新一輪的重新洗牌，不過相信只要柬埔寨政府能繼續保持這樣的執政方針，相信遲早可以還西港一個公道，再創那個傳說中清美幽靜的渡假勝地。
資料來源：
- 國外旅遊警示分級表（外交部領事事務局）
- Over 100 Chinese to be deported for online scam（The Cambodia Daily）
- 禁（網）賭之後西港華人大撤離，柬埔寨經濟完了嗎？（知乎）
- Will gambling ban hit Cambodia real estate?（khmertimes）
- 127 Chinese arrested in Sihanoukville over VoIP scam（khmertimes）
- 「現場」柬埔寨「禁賭令」後大批人員離開西港，華人投資者：這裡一定要降降溫（每日頭條）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊之瑜