中柬政府聯合打擊非法博彩業後，曾經紙醉金迷的西哈努克市該何去何從

十月的炎炎夏日中，柬埔寨稍稍感到一點涼意，不過這波涼意不單單是天氣變化，就連柬埔寨熱絡的經濟，也在洪森總理頒布禁賭令之後，稍微降溫了一些。

這天正好和朋友艾倫在金邊去看看一年一度的房產展，展會中聽到其他人在談論西哈努克港（以下簡稱西港，又稱施亞努市，Sihanoukville）的禁賭令的事。



「你很久沒有去西港了吧?」艾倫問到。

「西港那麼常出事情，外交部都在官網上發旅遊警示了，沒事不會去。我找網址給你看。你看這邊，『近期柬國西哈努克港治安惡化，暴力及刑事案件頻傳，國人前往西港宜加強風險防範。』」我說道。

「哈哈，看來還是金邊好一些。不過這個禁賭令還真有效，一發佈就造成中國人旋風式撤退。」艾倫說著。

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為柬埔寨西哈努克市的中國房地產商對外展示的新豪華公寓與酒店建案廣告模型。

根據新聞，中國決定跨國進行嚴厲打擊電信詐騙等網絡犯罪活動，因此和柬埔寨聯合執法，大規模海外抓捕非法網路博彩行業。柬埔寨政府也正式頒發禁賭令，計畫在年底剷除各種非法的線上賭博機構，執法地點特別集中在西港、巴域和波貝等邊境都市。

由於這些地區地處偏遠，有時執法力道鞭長莫及，因此聚集了許多以中資為首的違法線上賭博公司。這些公司在柬埔寨設立據點後，回頭在中國境內進行網路詐騙和線上賭博等活動，著實讓中國政府非常傷腦筋，因此中方特別要求柬埔寨政府正視這個問題，並進行聯合執法，目標是讓所有非法網路賭博在柬埔寨消聲滅跡。

「其實是因為中方嚴厲要求的關係，柬埔寨這次才認真協助。西港混亂的狀況你也不是不知道。那邊槍擊和搶劫案頻傳，治安不好，加上太多人想搭上博彩列車淘金發財，開出很多高薪的職缺，像甚麼線上荷官之類的網路真人發牌等職缺，因此一堆人往西港擠，炒高了當地房地產和物價，造成中國人和當地人間的嚴重衝突。柬埔寨政府之前都只是象徵性地抓一下，並沒有認真全面抓捕。不過這次正好順水推舟，一次把問題都解決掉，剛好當政績之一。」我回答道。

「不過影響的其實只有非法的網路賭博產業，正規經營的賭場並沒有受到波及。我看很多人都在網路上留言說，少了網路博彩，柬埔寨的經濟將進入大蕭條，我覺得太誇張了。不過看照片，的確很多大樓都是空的，租客在聽到風聲之後連夜搬走，押金都不要了。」艾倫說道。

這次的行動，柬埔寨政府有發布新聞稿，只針對沒有持有合法執照的網路賭博業者進行肅清，但因為在柬埔寨境內的網路賭博公司，基本上多屬違法，且大多聚集西港，在這次的政令發佈後，大批違法從業人員離開了柬埔寨，的確讓西港進入了經濟降溫的階段，其中包含租房變得容易許多，租金也便宜了一些，當地物價開始降低，經濟活動也不像之前那麼熱絡。

如果西港的投資熱度降溫的話，最令投資者擔憂的就是西港的房地產業了。從資料上來看，西港的房地產價格在2015年起，因為博彩娛樂產業的發展而開始飆漲，到2018年幾乎和金邊的價格相差無幾，泡沫化可說相當嚴重，而且這樣的短期快速發展只吸引到了來賭博的遊客，卻無法創造出長期穩定的優勢，可說是一個投資性極強的項目。一但遇到像這次的國家政策大轉變，誘因消失，當地的住房需求大幅下降，房地產的發展馬上會受到影響。

雖然在此次的房地產展會內，建商說明建設工程繼續，相關的銷售宣傳也照舊，不過在場的內行人都知道，西港的房地產將進入降溫期，短期內很難吸引到海外的投資者了。

總之，西港原本就不應該靠博彩業這樣畸形的方式來發展，就算沒有網路博彩大軍駐地，西港也有原本的經濟活動，包含成衣業、觀光旅遊業和農業等等，都為當地創造了為數不少的就業機會，這才是比較正規的發展之路。

當然，柬埔寨政府也樂見其成，雖然短期內可能會對當地經濟帶來一定程度的衝擊，不過在這樣的掃蕩之後，可以讓西港恢復原本的面貌，同時降低投資者對當地治安的顧慮，吸引更優質的投資者來西港設立公司，讓當地經濟往正面的方向發展，而不是依賴違法產業生存。在這次的事件之後，西港的經濟將面臨新一輪的重新洗牌，不過相信只要柬埔寨政府能繼續保持這樣的執政方針，相信遲早可以還西港一個公道，再創那個傳說中清美幽靜的渡假勝地。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜