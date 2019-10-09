二度反擊政府：揭「新疆嶺」反恐基地暗黑規劃真相

（上一篇文章：新屋嶺已停用，但隔籬「新疆嶺」即將啟用！）

感謝大家關心，「新疆嶺」單嘢已經上晒報初步引起到公眾廣泛關注。雖然平整土地舊錢俾佢偷雞拎咗，但之後警察再去立法會拎錢起反恐基地主體工程個陣就冇咁容易，除非林鄭借反恐之名動用《緊急法》1秒拎撥款就另計。

到目前為止，政府發言人只係低調咁回應咗一句話「有關傳聞，全屬失實」[註1]，又唔提供任何佐證話點解係謠傳，證明我哋擊中咗要害。好啦，你唔交代，咁就又輪到我哋再提供更多斷正佐證嘅時間啦，Round 2。

政府話「失實」嘅資料係由政府提供

首先要指出嘅係，我哋之前新屋嶺變「新疆嶺」篇文[註2]，成篇都係引述番你哋官方文件嘅資料。個「特別行動訓練設施」，又係你自己交出嚟個份立法會文件講，個警察設施用嚟做「反恐」嘅「高級戰術培訓設施」，又係你自己講[註3]。

依家你話係「全屬失實」，咁係你想講自己捏造文書呃立法會定點？

超級監獄變新疆嶺

平時讀多啲書，搞清楚來龍去脈先好答問題是很重要的。翻查過成個缸瓦甫嘅規劃史，花3分鐘時間了解咗個度點樣由過往「超級監獄」走到今日嘅「新疆嶺」，就會更清楚當中個魔鬼細節喺邊：

01年封閉式超級監獄：董建華話香港監獄唔夠位，曾研究用200幾億選址喜靈州填海或者缸瓦埔平整成個山頭，起個裝15,000人嘅「超級監獄」 [註4] ；

； 03年後起唔成消失咗：時任保安局嘅葉劉淑儀事後解釋番，話係深圳個邊唔鍾意咁近佢地有個「超級監獄」[註5]，民建聯就話基於保安問題[註6]，最後擱置咗；

葉劉淑儀官方個人網站（圖片由作者提供）

10至12年研究起樓：配合著港深邊境開發同搵地，搵咗規劃顧問做個缸瓦甫工程可行性研究，研究中低密度住宅單位嘅可行性 [註7] ；

； 14年變重置警察設施：個區轉變咗個策略唔用嚟起樓，話平整成個缸瓦甫19公頃，會用嚟重置啲北區警察設施集中區，稱為騰空原本啲地出嚟起樓 [註8] ；規劃署文件解釋，話係因為隔離新屋嶺嘅練靶場太嘈搬唔到所以唔適合住人 [註9] ……

；規劃署文件解釋，話係因為隔離新屋嶺嘅練靶場太嘈搬唔到所以唔適合住人 …… 16年7月交環評報告：透露成個19公頃綜合警察設施用地除咗用嚟重置北區警察設施之外，裡面重會額外起新嘅「警察訓練設施」 [註10] ，用途不明；

，用途不明； 18年底去新疆學反恐：李家超話新疆反恐經驗「值得參考」 [註11] ，同年初已成立「反恐專責組」，2013-17年間搞咗大大小小333次反恐演習，單係17年搞咗21次大規模反恐演習 [註12] ；

，同年初已成立「反恐專責組」，2013-17年間搞咗大大小小333次反恐演習，單係17年搞咗21次大規模反恐演習 ； 19年2月上立法會：「警察訓練設施」個名稱，變咗註明係用嚟反恐（anti-terrorist） 嘅新「特別行動訓練設施」（New Specialist Operation Training Facility），放入咗新界東北成個335億撥款當中混水摸魚 [註13] ；

； 19年5月過立法會：成功拎咗新界東北財委會19億基建撥款，可以11月開展平整工程[註14]。

簡單嚟講，魔鬼細節嘅關鍵時間發生咗喺2014年之後：先係話要集中化啲警察設施，2016年就偷偷地加新訓練設施上去，但做環評報告個陣又唔提係有反恐功能。連場反恐練兵又考察新疆之後，今年年初就插入個平程土地撥款入新界東北規劃順手拎錢，到個陣先輕輕交代咗一句原來個警察設施係用嚟反恐。

成件事政府點解要做到咁偷雞摸狗？大家心照。

成個都係反恐基地無誤

政府話新疆嶺唔係反恐基地之後，我哋好認真咁重新睇番最新份立法會文件，原文係咁寫：「缸瓦甫用地亦會設置一項新的特別行動訓練設施。這個新的警察設施，以及其他四個將被遷置的現有警察培訓設施，能在警察培訓方面產生協同效應。」[註15]

搞清楚點解要設施重置同集中化嘅真正理由，就知反恐唔單只係成個新疆嶺其中一個功能，而係成個維園咁大嘅巨無霸基地，點解要集中晒所有靶場訓練場設施一齊，就係為咗要同反恐用嘅「特別行動訓練設施」產生「協同效應」，可以令成個場100%都變咗同步使用嘅反恐基地。

到時催淚煙、實彈、水炮車、瑩光粉、音波炮可以同日萬箭齊發，同場加埋城市模型演習爆屋生擒黃之鋒，當正佢係恐怖分子咁捉一次過，搵埋深圳武警聯合演習都夠晒大。如果訓練設施分散各處，就做唔到協同嘅效果。到時警暴又可以再進化到另一個層次。

真心想問嘅問題：

你話唔起新疆嶺反恐基地，咁係咪即係可以立即回水19億？ 你話我哋失實，係咪即係承認你交去立法會嘅文件失實？ 2016年環評報告個陣冇提過話要搞反恐訓練，咁係咪應該取消佢平整工程嘅環境許可證中止工程，重新做過環評報告睇下有幾污染？ 你話唔起新疆嶺反恐基地，會唔會又用嚟起番董建華個超級監獄？

唔好意思寫得太長，只係希望有證有據講到俾大家聽新疆嶺嘅真相，請大家繼續幫手傳出去，係阻止香港新疆化關鍵一步，成個基地嘅圖則都劃好晒等緊平整工程開工㗎啦。

註：

本文獲本土研究社授權轉載，原文見此。

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責任編輯：黎家樂

核稿編輯：鄭家榆