二度反擊政府：揭「新疆嶺」反恐基地暗黑規劃真相
我們想讓你知道的是
到目前為止，政府發言人對建「新疆嶺」反恐基地一事只有低調回應「有關傳聞，全屬失實」，又不提供任何佐證，十分可疑。
（上一篇文章：新屋嶺已停用，但隔籬「新疆嶺」即將啟用！）
感謝大家關心，「新疆嶺」單嘢已經上晒報初步引起到公眾廣泛關注。雖然平整土地舊錢俾佢偷雞拎咗，但之後警察再去立法會拎錢起反恐基地主體工程個陣就冇咁容易，除非林鄭借反恐之名動用《緊急法》1秒拎撥款就另計。
到目前為止，政府發言人只係低調咁回應咗一句話「有關傳聞，全屬失實」[註1]，又唔提供任何佐證話點解係謠傳，證明我哋擊中咗要害。好啦，你唔交代，咁就又輪到我哋再提供更多斷正佐證嘅時間啦，Round 2。
政府話「失實」嘅資料係由政府提供
首先要指出嘅係，我哋之前新屋嶺變「新疆嶺」篇文[註2]，成篇都係引述番你哋官方文件嘅資料。個「特別行動訓練設施」，又係你自己交出嚟個份立法會文件講，個警察設施用嚟做「反恐」嘅「高級戰術培訓設施」，又係你自己講[註3]。
依家你話係「全屬失實」，咁係你想講自己捏造文書呃立法會定點？
超級監獄變新疆嶺
平時讀多啲書，搞清楚來龍去脈先好答問題是很重要的。翻查過成個缸瓦甫嘅規劃史，花3分鐘時間了解咗個度點樣由過往「超級監獄」走到今日嘅「新疆嶺」，就會更清楚當中個魔鬼細節喺邊：
- 01年封閉式超級監獄：董建華話香港監獄唔夠位，曾研究用200幾億選址喜靈州填海或者缸瓦埔平整成個山頭，起個裝15,000人嘅「超級監獄」[註4]；
- 03年後起唔成消失咗：時任保安局嘅葉劉淑儀事後解釋番，話係深圳個邊唔鍾意咁近佢地有個「超級監獄」[註5]，民建聯就話基於保安問題[註6]，最後擱置咗；
- 10至12年研究起樓：配合著港深邊境開發同搵地，搵咗規劃顧問做個缸瓦甫工程可行性研究，研究中低密度住宅單位嘅可行性[註7]；
- 14年變重置警察設施：個區轉變咗個策略唔用嚟起樓，話平整成個缸瓦甫19公頃，會用嚟重置啲北區警察設施集中區，稱為騰空原本啲地出嚟起樓[註8]；規劃署文件解釋，話係因為隔離新屋嶺嘅練靶場太嘈搬唔到所以唔適合住人[註9]……
- 16年7月交環評報告：透露成個19公頃綜合警察設施用地除咗用嚟重置北區警察設施之外，裡面重會額外起新嘅「警察訓練設施」[註10]，用途不明；
- 18年底去新疆學反恐：李家超話新疆反恐經驗「值得參考」[註11]，同年初已成立「反恐專責組」，2013-17年間搞咗大大小小333次反恐演習，單係17年搞咗21次大規模反恐演習[註12]；
- 19年2月上立法會：「警察訓練設施」個名稱，變咗註明係用嚟反恐（anti-terrorist） 嘅新「特別行動訓練設施」（New Specialist Operation Training Facility），放入咗新界東北成個335億撥款當中混水摸魚[註13]；
- 19年5月過立法會：成功拎咗新界東北財委會19億基建撥款，可以11月開展平整工程[註14]。
簡單嚟講，魔鬼細節嘅關鍵時間發生咗喺2014年之後：先係話要集中化啲警察設施，2016年就偷偷地加新訓練設施上去，但做環評報告個陣又唔提係有反恐功能。連場反恐練兵又考察新疆之後，今年年初就插入個平程土地撥款入新界東北規劃順手拎錢，到個陣先輕輕交代咗一句原來個警察設施係用嚟反恐。
成件事政府點解要做到咁偷雞摸狗？大家心照。
成個都係反恐基地無誤
政府話新疆嶺唔係反恐基地之後，我哋好認真咁重新睇番最新份立法會文件，原文係咁寫：「缸瓦甫用地亦會設置一項新的特別行動訓練設施。這個新的警察設施，以及其他四個將被遷置的現有警察培訓設施，能在警察培訓方面產生協同效應。」[註15]
搞清楚點解要設施重置同集中化嘅真正理由，就知反恐唔單只係成個新疆嶺其中一個功能，而係成個維園咁大嘅巨無霸基地，點解要集中晒所有靶場訓練場設施一齊，就係為咗要同反恐用嘅「特別行動訓練設施」產生「協同效應」，可以令成個場100%都變咗同步使用嘅反恐基地。
到時催淚煙、實彈、水炮車、瑩光粉、音波炮可以同日萬箭齊發，同場加埋城市模型演習爆屋生擒黃之鋒，當正佢係恐怖分子咁捉一次過，搵埋深圳武警聯合演習都夠晒大。如果訓練設施分散各處，就做唔到協同嘅效果。到時警暴又可以再進化到另一個層次。
真心想問嘅問題：
- 你話唔起新疆嶺反恐基地，咁係咪即係可以立即回水19億？
- 你話我哋失實，係咪即係承認你交去立法會嘅文件失實？
- 2016年環評報告個陣冇提過話要搞反恐訓練，咁係咪應該取消佢平整工程嘅環境許可證中止工程，重新做過環評報告睇下有幾污染？
- 你話唔起新疆嶺反恐基地，會唔會又用嚟起番董建華個超級監獄？
唔好意思寫得太長，只係希望有證有據講到俾大家聽新疆嶺嘅真相，請大家繼續幫手傳出去，係阻止香港新疆化關鍵一步，成個基地嘅圖則都劃好晒等緊平整工程開工㗎啦。
註：
- 香港政府新聞公報：政府澄清有關興建反恐警察基地謠傳（2019年10月8日）
- 本土研究社：新屋嶺已停用 但隔離「新疆嶺」即將啟用!
- 立法會PWSC150/18-19(01)號文件（頁2）
- 立法會《監獄發展計劃》CB(2）1023/01-02(04)號文件
- 葉劉淑儀：《搬走監獄來建屋──可行嗎？》（2018年4月3日）
- 立法會《民建聯對「監獄發展計劃」的反建議方案 民建聯對「監獄發展計劃」的反建議方案》CB(2)1769/00-01(01)號文件
- 立法會會議過程正式紀錄（2012年2月1日）
- 北區區議會討論文件《缸瓦甫用地的擬議發展》（2014年7月21日）
- 規劃署：RNTPC Paper No.2/17（頁3）
- 土木工程署：缸瓦甫警察設施工程研究—可行性研究 環境影響評估報告
- 立法會《有關跨部門反恐專責組考察的聯署電郵》CB(2)728/18-19(01)號文件
- 立法會《公眾對恐怖襲擊的應變準備》ISE05/17-18
- 立法會財務委員會工務小組委員會討論文件PWSC(2018-19)41（2019年2月20日）
- 明報：財委會通過新界東北發展逾335億元撥款（2019年5月3日）
- 立法會財務委員會工務小組委員會討論文件PWSC(2018-19)41（2019年2月20日）（附件4第2頁）
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責任編輯：黎家樂
核稿編輯：鄭家榆