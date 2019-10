「as far as」不一定「遠」，常見的五種用法分別有哪些意思？

看完影片,有沒有發現影片一開頭就出現as far as這個片語呢?

As far as my resume, you...you don't know me, but you know Tigger and Winnie the Pooh.(講到我的履歷,你們...你們不認識我,但你們知道跳跳虎跟小熊維尼。)

而且後面又用了一次as far as:

Well, you know, as far as performing Pooh, you have to be true to the character.(你知道嘛,要表演小熊維尼,你必須忠於角色。)

你可能會想,far不是形容詞「遠」的意思嗎?怎麼這裡看起來跟「遠」一點關係都沒有呢?

今天我們就來學學as far as這個片語到底該怎麼用吧,一共有5個常見的意思喔!

用法一:提及、談到(某人事物)

影片這裡即是這個用法,as far as後面通常會接「名詞」或「動名詞」。

像影片中as far as後面加了名詞my resume,意思就是「講到我的履歷...」。

而後面的as far as performing Pooh則是在as far as後面接了「動名詞」performing,整個意思是「講到表演小熊維尼這件事...」。

另外,除了「as far as + 名詞 / 動名詞」,還有其他句型可以表達「提及、談到」的意思喔!

As far as my resume, you don't know me, but you know Tigger and Winnie the Pooh.

= As far as my resume goes,...

= As far as my resume is concerned,...

= When it comes to my resume,...

= Speaking of my resume,...

用法二:依照(某人)的看法

若想要認真地提出自己的看法,除了常見的I think、in my opinion等等,還可以說as far as I am concerned。

例句:

As far as I am concerned, it is better not to go surfing today since a typhoon is coming this afternoon.(我的看法是,今天最好不要去衝浪,因為下午有颱風要來。)

用法三:就(某人)所知

若要表達「就我所知」,英文可以說 as far as I know。

例句:

As far as I know, this is one of the best spots to enjoy the New Year fireworks.(就我所知,這是看跨年煙火的最佳位置之一。)

用法四:進展到(某程度)、遠到(某地點)

這個as far as的用法前面常會有動詞,後面則常會接「名詞」。

例如要跟朋友分享這個星期的讀書進度會前進很多時,可能會這樣說:

My plan is to read as far as the fifteenth chapter by the end of the week.(我的計畫是,這個星期結束前要讀到第十五章。 )

若朋友要去爬山,你或許可以建議他有體力就走遠一點去看一個漂亮的湖:

You can go as far as the beautiful lake if you are not tired.(如果你不累的話,可以走遠一點到那個漂亮的湖。)

用法五:和(某人事物)的距離相等

「as + 形容詞 / 副詞 + as」其實有「和(某人事物)一樣」的意思,所以as far as可以理解成「和...一樣遠」。

例句:

Singapore is as far as Hokkaido from Taiwan. If you take a direct flight to either place, it will take about 4 to 4.5 hours.(從台灣去新加坡和北海道一樣遠。如果你搭直飛航班去這兩個地方,大概會花4到4.5小時。)

學完這5個as far as的用法,相信你的英文又更上一層樓啦!別忘了在生活中多應用它們喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈as far as 跟「遠」有關係嗎?這片語這樣用才對!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航