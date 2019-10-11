自己的國家除了「自己救」，美國、日本會不會來救？

文：武成

前總統馬英九舉辦「哪來的芒果乾（亡國感）」研討會，開幕致詞指出，執政黨操弄人民的恐懼感，「芒果乾」讓社會瀰漫不安氣氛，蔡英文總統受訪時則立刻反擊，表示「種芒果的很可能就是他」，近期，台北市長柯文哲針對外交部長吳釗燮說「台美關係40年來最佳」時，也提出反駁指稱「兩岸關係30年來最爛」，唇槍舌戰。

值得注意的是，馬前總統研討會上，前國安會秘書長蘇起所發表的專題演講中，引用了美智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）的報告指出，「台灣人對美國的信心大於美國援台意願」，接近半數台灣人「相信」美國會保衛台灣，而只有3成美國人「願意」保衛台灣，台灣人或許該問外交部長吳釗燮，他宣稱的台美當局的雙邊關係，如果無法轉化為國安系數具體提升，就算叫美國「老大哥」或認日本「大哥哥」，台灣變得更安全了嗎？

自己的國家除了「自己救」，美國會不會來救？

短短三天，兩位前後任總統馬蔡，以及可能的總統參選人柯文哲，都針對外交議題激烈交鋒，可見涉及主權、國家定位、直屬總統職權的外交和兩岸事項，已是2020總統大選的主戰場，相對於內政議題，外交關係和兩岸關係離與選民一樣切身相關，直接影響台灣人在國際的權利義務。

近四年中華民國丟失七個邦交國，加上兩岸關係形成全面政治對抗，中國國家主席習近平一月在告台灣同胞書上拋出一國兩制，七月香港市民掀起反對《逃犯條例》抗爭，這些影響自然逼得2020年想當總統的人，必須先談兩岸和外交政策，台灣人也該問他（她），兩岸外交會走向何處？

2018年的芝加哥全球事務委員會，就問了美國人怎麼看外交。

70%美國人認為應該積極涉入國際事務（world affair），只有29%的美國人回答美國應該離遠一點（stay out），但被問到該為誰，並在什麼情況下動武，64%美國民眾認為北韓侵略日本或南韓、54%民眾認為俄羅斯侵越北約成員國，或是拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞，41%民眾認為如果中國攻擊日本或周邊島嶼，美國人將協防台灣。

換句話說，「美國保台」這個執政黨刻意建構的主流價值，在美國人的心中卻落後在上述其他國家之後，報告中只有35%的美國人表示，如果中國對台動武，美國應該協助。

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連任跟挺蔡英文，川普會先選哪一個？

美國對於亞洲盟友和潛在對手的態度如何？同調查指出，大多數美國人認為應該維持在韓國和日本的駐軍，分別高達74%以及65%，兩者的支持度都達到歷史新高，有趣的是，僅有39%的美國人認為中國是美國的威脅，反中情緒似乎不像川普當局所宣稱的一樣激烈。可見美國民眾所認同的亞太布局，是採取力挺盟國的態度，非建交國的台灣並非最優先選項。

而同樣面臨內憂外患的日韓兩國外交當局，也無宣稱「美日或美韓關係40年來最好」。

一連串的台美關係「利多」，是台美關係的「定海神針」嗎？從《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、到文字經過修改，措辭放軟的《台北法案》，美國國會通過的「法律」，能當作中華民國整體的安全保證嗎？

事實上，就是因為例行的年度的國防授權法及預算授權等依據，不足以維持深化台美所需關係，這時美國總統才會需要法律授權，或要求行政部門規劃特定政策，因此，蔡政府奉為台美關係最上位參照的友台法案，能夠具體約束共和黨政府的亞太政策，壓制或取代白宮的外交方針嗎？恐怕回到美國三權分立的憲政原則，就不難找得到答案。

外交關係必然是兩個當局之間的關係，而這個關係只存在於現任執政黨之間，友台法案確實可以當作外交部業績，不過具體上如何提升台灣的安全保障，執政黨應向國人說明。

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自己的國家除了「自己救」，日本會不會來救？

蔡總統6月接見「布魯金斯研究院」（The Brookings Institution）的「美日政治學者訪問團」時表示，台灣和美國、日本之間的合作，是「印太戰略」中的一環，不過2019年《日本防衛白皮書》第三章安全保障部分，台灣的國際義務和角色卻仍然從頭到尾缺席，從最高層的國防部長級對話，國防當局的定期協議，到中層的共同演習、國防裝備技術交流、國防能力教學，甚至是最基層的國防學生交流，都未提及台灣。

政策上，日本跟隨美方的印太戰略，接觸了太平洋島國、澳洲、ASEAN各成員國、印度、斯里蘭卡、以及中東、非洲、歐洲地區，建構合作項目，但台灣所在區域能分擔的具體安全功能，不僅並未具體納入美日安保的範圍中，也沒出現在印太戰略的架構裡，縱使台日交流頻繁，一再營造友好氣氛，日本仍堅守「只經不政」，更不觸碰軍事國安合作的底線。

就外媒報導量來看，香港局勢確實引起全球關注，香港成為亞洲新聞熱點，駐台日媒紛紛前往香港報導，稿量遠超越台灣總統大選，外交部也對各外館用敘獎鼓勵，要求針對香港反送中抗爭加強媒體投書，不過「今日香港、明日台灣」終究只是催票手段，6月入府訪問蔡英文，9月同樣訪問各陣營的總統參選人，臉書不幸被韓粉攻擊的東京大學教授松田康博就直言，「國際社會終究沒辦法救香港」。

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自己的國家，你知道該怎麼救嗎？

把國際社會複雜的系統，用擬人化的方式包裝，用川普當全美國、安倍當全日本、習近平當作全中國，兩國關係就是元首私交「好來好去」，這樣做確實可以降低認知成本，同時也註定會忽略各國背後選舉政治盤算，以及中國內部艱澀的價值體系。

台灣近年的國際策略，被過於簡化的認知拖累，喜歡對方就免費貼上「挺台灣」的一派，厭惡對方就指控對方「威脅恐嚇」，用人際關係理解國際關係，於是產出「辣台妹」、「芒果乾」等消費性用詞，繼續這樣下去，也很難為中華民國（台灣）在國際上爭到一點權力、一個地位、一絲尊嚴。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航