「微服務」如何解決企業實務商業問題？從愛料理、D-Link看到創新能量

立即報名：10 月 24 日 AWS 線上研討會「使用雲原生技術建構微服務應用加速創新」

今日的創新，成就明日的經典！美國學者E.M.Rogers多年前提出「創新擴散理論」（Diffusion of Innovations Theory）認為：「因部分人的開放思想、更願意接受新觀念、嘗試新形態策略，所以創新才能持續擴散開來。」如今，AI、巨量資料加快市場革新速度，「不創新，就等死」的警鐘，不僅催促傳統標竿企業邁開步伐轉型，新創企業也想藉此成功找到商機切入點。

在E.M.Rogers理論中，把創新分成五階段，而你的企業是最後一階的「落後者」，還是成為積極主動的領先「革新者」？台灣高達95%的企業屬中小企業，許多企業主、IT主管一想到「創新」，腦中便浮現資源不足、流程複雜、人力不夠等挑戰；又或是因應市場變化，不知從何開發創新業務模式，種種困難成為企業求新求變的瓶頸。

而雲端資源正好能夠解決這個問題，現在透過雲端服務應用，就能幫助企業節省資源，又能讓經營者把心力專注放在業務策略。所謂「站在巨人的肩膀上」，在這裡就是指「雲原生（Cloud Native）技術」讓中小企業得以借力使力、有效調度企業資源、加快創新服務速度！

Photo Credit：wikipedia.org 「創新擴散理論」五階段。（左起）創新者、早起採用者、早期採用人群、後期採用人群、遲緩者；縱軸為市場份額。

傳統軟體架構成創新最大瓶頸， 最佳助攻手AWS挺企業創新

業界有越來越多聲音指出，傳統的軟體架構已經成為創新瓶頸。中小企業正期望通過簡化管理機制，在更彈性、敏捷的系統架構下，獲得更多微服務設計，讓企業IT人員可直接在雲原生環境，針對程式進行靈活的小幅改動，並快速部署驗證商業模式，讓創新服務快速落地。

身為全球最全面及廣泛採納的雲端平台，AWS深知企業加速創新過程面臨的痛點。過去在沒有雲端資源的情況下，經常遇到「想開發新服務，就必須買斷軟體授權，卻又資金不足」的問題；或是缺乏IT專業人才，因而面臨技術瓶頸；又或是用傳統標準軟體開發思維，不僅拖慢開發速度，做出的產品也早已與市場商機脫鉤。

然而，現在情況不同了，AWS除了提供來自全球資料中心超過 165 項功能完整服務，更於每個月定期舉辦線上研討會，讓雲端開發者社群進行交流。AWS近期將於10月24日舉行線上研討會，主題聚焦「使用雲原生技術建構微服務應用加速創新」。

打破巨石有利小碎石彈性組合，微型服務訴求精巧、獨立又敏捷

為什麼傳統軟體架構造成創新阻礙呢？想像一個情境，如果把軟體架構譬喻為石塊，巨型架構是幾塊大巨石組成，在搬運上較笨重又不靈活。所以在巨型架構內的程序結合緊密，如果想擴增應用程式的程式碼庫，在更新維護的過程中，就會顯得缺乏彈性；開發週期長，也會衍生需求落後風險。

Photo Credit：Artem Kniaz on Unsplash 微服務與巨型架構，就像是小碎石與大塊巨石的差別

此外，在巨型架構下，某個應用程式的其中一個程序需求新增，就必須擴展到整個架構更新；若是想添加程式碼基底，巨型應用程式在調整過程也更顯複雜。如果想引進新功能、語言、技術，便會因為巨型架構的每個應用程式蘊含大量邏輯，導致開發、維護及管理費時費力，大幅拖慢企業新業務進度。

「時間是企業最珍貴的資產」，雲原生環境對此提供了一種微型服務架構，就像是把大巨石打碎成各樣式小石子，小石子比巨石更具組合彈性。換言之，微服務即是在軟體架構下，將應用程式建立為獨立元件，各小型獨立元件可各別執行應用程式程序，以利每項服務執行單一功能，且每項服務皆獨立運作。

而微型服務架構就像小碎石之於巨石，能更快速部署、去中心，每項功能可透過定義API進行通訊，達到良好隔離優勢。且因為各別服務的形式會在自己的容器內執行，實現獨自擴展、輕鬆部署，又可重複使用程式碼、恢復能力，相當符合台灣中小企業實務需求，輕鬆加速商業創新。

最完整微型服務平台功能，運算、儲存、聯網一次全打包

呼應E.M.Rogers的創新擴散理論，他提到創新具備幾種要素，包含「便利性、兼容性、可靠性」等，這些要素也正是AWS微型服務平台的重要特質。企業搭建軟體服務首重運算處理功能，AWS因此針對微服務的發展需要，提供AWS Elastic Container Service（Amazon ECS）以及Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) 容器服務，並可在EC2的叢集上輕鬆執行應用程式。又或者，在無伺服器環境下，AWS Lambda不用佈署伺服器就可使用執行程式碼，不僅發揮高可用價值，也拓展程式碼所需的各項工作；此外，也能透過AWS ECS Fargate Mode，讓部署容器應用程式時，也不需要管理伺服器。



當然，除了運算需求，在資料儲存應用服務方面，AWS也提供以NoSQL為基礎的Amazon DynamoDB資料庫，協助開發人員建立無伺服器應用程式，快速讀取和寫入請求，解決傳統關聯式資料庫不堪負載的問題。另外，還有專門從雲端建立的MySQL、PostgreSQL相容的關聯式資料庫——Amazon Aurora資料庫，具備開放原始碼優勢。相較傳統硬體執行的標準MySQL，Amazon Aurora更提供高於MySQL五倍的效能。

Photo Credit：Fatos Bytyqi on Unsplash

從運算、儲存、聯網、監控，到DevOps管理，各項服務在AWS上建構微服務時，可以依據需求「單樣點餐」或「一次全打包」，一切依據企業使用量付費。同時，AWS靈活動態的服務組合與搭建的系統架構，可以支援各種應用程式架構的設計，讓企業不再受規模、負載或複雜度的限制。在前往創新路上，AWS可說是企業的最佳夥伴。

這些企業靠「微服務」創新，愛料理、D-Link證明雲原生技術優勢

本次「使用雲原生技術建構微服務應用加速創新」線上研討會，AWS將分享客戶案例「愛料理」及「D-Link」，分別闡述AWS服務幫助他們解決實務的商業問題，進而達到業務目標。

台灣最大料理社群平台「愛料理」，透過Amazon Aurora獲得多重協助，包含橫向地達到擴展的便利性；或縱向地藉由Amazon RDS Performance Insights省下開發除錯的時間成本。隨著愛料理近年積極佈局影片食譜市場，AWS Elemental Media Convert及相關服務遂成為愛料理開發新業務的重要基石。在影音工程開發人才有限情況下，AWS以最先進的服務技術，為企業省下大量的投資成本，把更多心力投注在其他業務開發上。

身為全球知名網通領導品牌的D-Link，在過去執行物件辨識的服務開發過程中，因為高密集業務請求，連帶造成高量CPU執行情況。為了解決這項問題，D-Link藉由AWS Lambda的協助，不僅解決突然湧入的超高需求量CPU負荷，同時大幅提升客戶的使用體驗，並且達到成本控制的多層效益。D-Link團隊表示：「非常感謝AWS的Serverless服務，讓我們能夠更快部署以及測試服務。」

上述案例將在線上研討會上有更細緻說明，同時AWS解決方案架構師將跟觀眾分享在AWS平台上如何快速運用雲原生相關服務，找到適合自身企業商業模式的相關技術工具。AWS觀察到，多數成功擁抱雲端的企業，其關鍵心態（Mindset）是勇於接受改變，並且在「上雲」過程，嘗試更貼近雲環境，恰當發揮雲端價值。將繁瑣的技術託付給AWS雲原生環境，企業將有更多心思專注在業務服務價值。

企業永續發展過程，「創新」永遠是商場致勝的利器，更多更省時省力的作法，都在10月24日的AWS線上研討會「使用雲原生技術建構微服務應用加速創新」。歡迎企業藉此盤點手上現有資源，以及思索商業模式如何再創新。展望未來，從巨人肩膀站得更高看得更遠，讓創新不再是難事！