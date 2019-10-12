兩度代表台灣登上倫敦時裝周，但她不想成立自己的品牌

我沒有做一個服裝品牌的夢，太燒錢了，而且只有10%的時間和精力在做設計，其餘都花在行銷和行政。

方在居酒屋坐定，郁媚大口喝著酒告訴我。

有趣的是，她才第二次代表輔仁大學在倫敦時尚週期間發表完新的系列，以針織作為媒材，極盡可能追求針織與服裝中模糊地帶。其代表作便是在製作布料時將氣泡紙埋入紗線，使布料蓬鬆成形，使布料不用仰賴大量紗線塑形，以輕盈的樣貌打破了針織就是厚重的既定印象，卻仍具備極高的可塑性。這個系列更曾被英國皇家藝術學院（Royal College of Art）推上義大利版的Vogue（Vogue Italia），作為男性褲裝搭配之一。

乍似康莊大道的開頭，郁媚反而說著不想要有自己的服裝品牌。

原本想做服裝設計的她，進輔大時輾轉選了織品設計，反倒鍾情於此，「念了織品會更了解服裝，因為織品就是零到有的過程。」大三開始專注於針織，先是跑到瑞典又去了東京，協助Motohiro Tanji 製作東京時尚週，從單品設計到公關推廣、進而學習該如何完成展覽和服裝秀。日本人的嚴謹讓她開了眼界，回到台灣，她不再如過往隨心所欲的織什麼是什麼，取而代之是邏輯性地分析每塊布，哪裡該改進、哪裡下次可以運用，這些亦成為後來她出社會後的養分。

離開學院後，她被潤泰派駐到紐約當布料設計師。說是布料設計師，其實也擔負業務責任，鎮日和Ralph Lauren與Burberry等廠牌開會，討論下一季的布料該如何開發與設計，再整理好回報給台灣方，「跟客戶溝通的眉角就是在這時候學的。」但郁媚還是想學習新知識，嚮往的品牌又都在歐洲，乾脆就辭了工作飛往倫敦，在RCA開啟兩年的碩士學程。

「好像一直在外面飄來飄去。」她吐了吐舌頭。

選RCA的原因：我要探討服飾的未來與可能性

針織作為服裝產業下較小眾的一環，能選的學校也不多，指訂RCA便是衝著他們獨有的針織專業。比起紐約的Parsons或出過許多天才的Central Saint Martins，RCA在業界的資源不算多，更多是專注於探討服飾的未來與可能性。「我們系主任在開學第一天就對我們說：『如果你想做Fashion Design，現在就可以離開了。』」即便如此，看似隨性的Yumei還是積極地把握所有資源。RCA的設計科系都同一棟大樓，她卯起來參加各式工作方，即使是木工、Resin、CNC等雷射雕刻材料這些乍看與針織無直接相關的課程，也都忍不住參與看看。

「很好玩呀。」她說。

一個工作坊接一個工作坊，一個計劃接一個計劃，乍看之下浪漫而有趣的碩士生活，在畢業時壓力還是爆炸開來。即便拼了命用精彩的作品爭取到Vogue的合作與畢業展時代表學校對外露出，當產業端的人來學校挑選新入社職員時，最終一關還是卡在簽證上，在脫歐問題正興的英國，許多品牌都不諱言公司政策並不會發工作簽證給非歐盟人士。

頂著這般壓力，郁媚得到了新的機會。

回到台灣，再用台灣的名義回到倫敦

2017年，輔大織品服裝學院開始與獨立品牌Fasion Scout，於倫敦時尚週期間安排一場秀，培植優秀的應屆或畢業三年內的學生在時尚週曝光。兩年後，指導老師再度詢問郁媚是否有意願參與，「其實我有點猶豫，因為我兩年前就用輔大的名義發表過了，現在我從RCA畢業，再回去發表好嗎？」

然而這無非是個回顧的好時機，相較過去的系列，無論是想法還是技巧都更加成熟而完整，也更有餘裕去面對設計以外的事。

八個Look背後，是繁雜的工序，由於與其餘設計師共享模特兒與場地，前期準備更是格外繁雜。「第一次辦時裝秀時什麼都不知道，模特兒到場時還手忙腳亂，沒能提供他們一個舒服的工作環境。」回想兩年前，郁媚有點懊惱地笑了笑，現在倒是一副老鳥姿態，自信地架好陣仗，指揮模特兒穿上一套套不同搭配並拍照，再看著照片挑選心儀的搭配，並與其他設計師協調服裝秀當日流程該如何安排。

如何拿捏秀的氣氛也是一個細節，主辦方Fashion Scout一開始便審核了設計師作品是否有資格登上他們的秀場，但最終作品的排序與呈現仍就取決於設計師。「氣泡紙那套我自己做膩了很想拿掉，但又覺得這是我的個人特色，還是得放進來。」而大受好評的黃色針織洋裝也在指導老師的力勸下保留，「這件很成衣，我有點不想放進來，但是指導老師說服我整場秀不能太張揚緊繃，需要一套溫和的衣服來串戲，讓觀眾能休息一下。」

「其實後來有人跟我下單，」然而英國的服飾產業分工不像台灣能自己樣樣俱備，即便郁媚早已嫻熟於電腦織作，但是在英國還是與技師溝通協調，請技師協助織出指定樣貌。郁媚找了倫敦附近Leicester城的一家工廠技師合作，可是做得慢又成本高，「我報完整套的價格後，那個女生就說那買包包和帽子就好。」郁媚苦笑，做個人服裝品牌真是不划算啊。

辦過兩次服裝秀仍繼續「實習」，因為要把針織學到極致

因為有過兩次的服裝秀經歷，郁媚向品牌投實習缺時，也常被質疑為何不直接找正職。「可是我想要學習我喜歡的牌子的所有一切。」閃閃發光的眼睛下，郁媚務實地分析剛畢業的她還是得了解設計產業如何運作，才能有機會站穩腳步。「針織產業的設計師很多是隸屬於品牌下，但也有作為獨立個體的設計師以自由接案的方式和品牌談合作，無論是最初的設計或是介入到生產端。台灣沒什麼人在做針織工作室，過幾年我想嘗試看看，但現在還太早了，不夠成熟。」

郁媚解釋，有別於一般服裝思維是結果導向，先決定該是什麼樣子才開始剪裁，但是針織設計師相反，針織設計師習慣先從材料開始思考，再藉由布料去引導形狀、變成服裝。

這樣的特性也讓郁媚的眼光從單純的設計端轉向使用者的參與，「很多時候服裝的呈現很英雄主義，專注於設計師身上，但在我一直感興趣的藝術治療中，治療過程強調的是病人而非醫生。」思考自己作品該如何撫慰人的同時，郁媚找來非模特兒體型的人來拍攝些古靈精怪的Lookbook，展示了針織服飾的延展性與可塑性。她的作品可以撐得極大並且容易穿脫這點，也讓她被引介與醫療機構洽談該如何設計服飾給行動不方便的人穿。

「其實我小時候有過動傾向，直到現在我要面試或是發表作品時，還是會焦慮地一直抖腳。」郁媚設計了一件充滿扭結的褲子並命名為「我的治癒場所」，當她緊張時，便將注意力轉向褲子上的紐結，藉由反覆地綁上、鬆開的過程來使自己平靜。

針織亦是，專注於重複不斷的動作，同時梳理自我思緒，一點一點的將自己編進去，穩定而踏實地將夢想成型。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航