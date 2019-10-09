交友軟體女性用戶只挑長相？67%的女性坦承，其實現任男友的長相完全不是她的菜

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前些日子一女性友人向我宣告，她交到了一個新男友。僅過了短短的幾星期，大家紛紛慫恿她傳照片給大家「觀賞」，身為好友的我一看，鐵口直言這不是她的菜，她攤手說：「愛上就是愛上囉，哪有什麼菜不菜的，而且我們是交友軟體認識的。」

這讓我大吃了一驚，交友軟體難道不是外貌協會的大本營？不少人都有使用交友軟體的經驗，並且控訴自己常常在交友軟體上「陣亡」，原因是覺得自己的長相「不夠出色」，才會被女生打槍。

亞洲最具代表性的語音交友軟體Goodnight說：「大多數的人都對交友軟體有些誤解，像是Goodnight的用戶族群分佈相當廣，且令人驚訝的是，佔最大比例的竟然是年輕的女性用戶。Goodnight並不像其他一般交友軟體須提供照片當作『自介』，而是用興趣愛好等作為配對參考，這就表示不少女生在意的其實是聊天的『感覺』或『火花』，完全不介意對方的『真相』」。

為何還會有這麼多人喊著「人帥真好」？

不可否認，長相佔有優勢的男性，確實是能夠在剛不熟識的初期嚐到甜頭，譬如在快速換桌聯誼活動，長得比較帥的男性較容易能夠獲得女性青睞。但在戀愛的路上，可能就不一定了。據Goodnight交友軟體近期一項調查顯示，女性用戶開出的擇偶條件，將氣質與談吐遠遠排在外表之上，其他排在外表前面的還有才華及幽默感。當與100位在Goodnight認識現任男友的女性進行深入訪談時，67%的女性坦承，其實現任男友的長相完全不是她的菜，但是因為很聊得來，最後也成為了男女朋友。這表示女生在找另一半時，長相絕對不是首要條件。

交友軟體準則：選擇適合自己的最重要

不同的交友軟體都會針對特定的市場，為自己的使用者設計符合他們需求的功能。許多人常常因為在交友軟體上碰壁，而對自己失去信心，其實只是沒有找到「合適」的交友軟體。Tinder由於介面較不著墨在個人資訊，大家的焦點就容易轉移到外表上。Goodnight則是屬於以聲會友，自然的談吐或是彼此之間能否有共鳴就會是使用者最在意的。不論何種類型的交友軟體，選擇可以突顯自身優點，才是最好的交友軟體。