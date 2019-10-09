狠毒的林鄭月娥政府摧毀香港法治

香港特區體制，盛產異稟能人，上一個梁振英，雖然面目可憎，但總算提供了一個反社會人格障礙的疑似案例，可供觀賞研究，有娛樂、學術及醫學價值。

至於林鄭月娥，一山還有一山高，很多朋友說，從來未試過如此憎惡一個人，找不到合適形容詞。

當問責官員一字排開，林鄭月娥宣布動用《緊急法》，我想到了兩個字：狠毒，這已是極度溫文的形容。

是日，面對前港督彭定康說用緊急法立法禁蒙面是「瘋狂」的批評，林鄭月娥謂：「我要反問任何外國政府、外國國會的議員，倘若在他們自己國家裏出現了這情況，你會採取甚麼行動……」她答這條問題，用普通話，仲要陰陰嘴笑。這時勢，不論真笑假笑陰陰笑，我想不到任何人還可以笑得出。

嘿，若外國政府闖了如此大禍，二百萬人上街反對你，民眾持續多月怒火不息，一定早已有人問責下台，甚至內閣總辭、洗心革面，怎會如這群薪酬全世界數一數二高的政府高官，不知羞恥，徒呼愛國，竟然動用封塵半世紀帝國主義殖民統治留下來的惡法，在殖民地遺物中挖掘「法律資源」作武器。

狠毒在，以法律之名震懾和理非參加示威，配合國家級起底機器的白色恐怖，令很多國泰、中資國企、染紅財團的員工，以後不敢上街表態。

狠毒在，提供新的利器給警察，有理無理，一見你蒙面，即時拘捕扣留，孕婦小童一概玩弄一番，有不滿留待法庭講。

更狠毒在，開《緊急法》先例，以行政決定摧毀法治，違憲架空立法會，日後為所欲為。這個政權，善用律政暴力，以法律武器震懾、恐嚇、懲罰，殺人不見血。

可能又有人說：你為何不講講示威者的暴力？是的，弱者的暴力往往很難看，沒有高官一字排開的冠冕堂皇。

是日，明明很多地鐵站只是入閘機損毀，若地鐵宣布連續一星期全民免費乘搭，補償市民過去多天因無故兼不定時封站之麻煩，全港市民就不用排長龍入閘怨聲載道，更會皆大歡喜。但政府就是不做，很明顯，想把握機會激起民憤。

還有即將來臨的毒招，大家放長雙眼睇。

區議會選舉，本來是一個平息事件的契機，運動的能量轉化成一個公平選舉，透過投票分高下；不過保皇黨怕輸，政府頂不住壓力，將會大規模DQ，並繼續想製造民憤扭轉民意，到時若發現勝算不高，為保所謂政權的體面，絕不介意射核彈，寧願繼續點火頭，以亂局為理由，叫停選舉。

最新民意調查結果顯示，林鄭月娥反對率突破新高達到80%，帶領整個所謂團隊陷落民意深淵，等同一群政治僵屍。珍惜香港這個家，若不敢辭職，就請自行了斷。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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